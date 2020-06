Anzeige

Am 20. Juni entscheidet sich, ob die wegen Corona ausgesetzte Saison im Amateurfußball abgebrochen wird. Dass der Ball auf den Amateur-Plätzen monatelang nicht rollte, das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine Zeitreise in die Nachkriegsjahre.

Auf den Fußball ist noch immer Verlass gewesen. Man braucht ja auch nicht viel: ein bisschen Platz und einen Ball. „Den Ball haben wir uns aus Lumpen gebastelt, gekickt haben wir auf der Straße“, sagt Rolf Rutschmann. Mit „normalen Stiefeln“ ging es raus, „in die Sohlen haben wir ein paar Nägel gehauen, dass die nicht gleich abfielen beim ersten Schuss“, erinnert sich Rutschmann an die Nachkriegszeit.

Recht schnell kam damals auch der Liga-Spielbetrieb wieder in Gang, der bis zu diesem Corona-Frühjahr dann eine verlässliche Konstante nicht nur in Rutschmanns Leben war. Gespielt wurde immer, wenn es nicht gerade mal an einem Wochenende zu viel geregnet oder geschneit hatte.

Seit drei Monaten: Stillstand im Amateurbetrieb

Und jetzt? Ruht der Ball im Amateurbereich außerplanmäßig schon seit mehr als drei Monaten. Dieses Wochenende sollten eigentlich die letzten Relegationsspiele der Saison 19/20 über die Bühne gehen. Stattdessen entscheidet am 20. Juni ein extra anberaumter Verbandstag des Badischen Fußball-Verbandes (bfv) über den Abbruch der Runde – es wäre der erste nach dem Krieg.

„So eine Zeit ohne Fußball“, sagt Herbert Wanner, „das ist doch nichts.“ Keine Spiele, das Clubhaus zu – „man sieht niemanden mehr, das ist schade“, sagt der 86-Jährige. Bis zum Corona-Stillstand war der älteste aktive Unparteiische im Kreis noch als Referee für Jugendspiele und ganz zuletzt als Schiedsrichter-Beobachter auf den Plätzen der Region anzutreffen, die er seit Jahrzehnten kennt.

Als Jugendlicher hatte Wanner einst zusammen mit Rudi Stemmler, der später für 1. FC Kaiserslautern spielte, 1947 ein erstes Freundschaftsmatch nach dem Krieg organisiert. „Ich habe meine Kumpels in Ettlingen, Rudi seine Bruchhausen zusammengetrommelt“, sagt Wanner.

Gespielt wurde dann mit dem, was halt da war. „Ich hatte die alten Fußballstiefel von meinem Vater an, obwohl die zu groß waren“, erinnert sich der Ettlinger, der später 22 Jahre lang im Vorstand des FV Sulzbach aktiv war.

Da war eine Bretterhütte, da konnte man sich umziehen. Und waschen konnte man sich in der Alb Rolf Rutschmann

Gekickt wurde in Ettlingen damals auf dem Platz im Wasen. „Da war eine Bretterhütte, da konnte man sich umziehen. Und waschen konnte man sich in der Alb“, sagt Rolf Rutschmann (86). Man habe sich getroffen und gespielt. „Erst mit der Zeit haben sich Verantwortliche herausgebildet, die das in die Hand genommen haben“, erinnert sich Rutschmann, der später für den 1952 wiederbelebten ASV Ettlingen spielte.

In Durlach war dagegen schon im September 1945 der ASV Durlach (zuvor FC Germania Durlach) aus der Taufe gehoben worden, zunächst als Zusammenschluss mehrerer Vereine. „Die Amerikaner haben nur einen Verein geduldet“, erläutert Heinz Wackershauser.

Bereits im Frühjahr 1946 sei dann der Spielbetrieb wiederaufgenommen worden, der heute 86-Jährige lief für die Jugendmannschaft des ASV auf. „Gespielt haben wir im ganzen Umkreis“, erinnert er sich: „Und wir hatten Glück. Ein, zwei Väter und ein Betreuer hatten Autos. Später, ich glaube so 1949/50, gab es dann einen VW-Bus, da war die ganze Mannschaft drin. Und wenn die Polizei kam, haben sich halt fünf, sechs auf den Boden gelegt.“

Zu den Spielen ging es auch mal mit dem Ochsenkarren

Für Rutschmann und seine Mannschaftskameraden ging es meist mit dem Rad zu Partien. „Nach Bruchhausen oder Rüppurr sind wir gelaufen“, berichtet der langjährige Vorsitzende der Schiedsrichtervereinigung Karlsruhe, „oder ein Ochsenkarren hat einen mal mitgenommen“.

Mit dem Rad fuhr Wanner auch zu seinem ersten Verbandsspiel, „beim TV Mörsch“, erinnert er sich. Sein Vater hatte Schuhe für die ganze Mannschaft besorgt. „Das waren rote Kickschlappen“, erzählt Wanner. Nur geholfen hat das nicht: „Wir haben trotz der neuen Schuhe verloren.“

Recht schnell gab es nach dem Krieg wieder erste Ligen. 1945/46 startete eine Landesliga Nordbaden, unter anderem mit dem VfB Mühlburg, dem FV Daxlanden und dem VfB Knielingen. Auch eine Bezirksklasse spielte im Frühjahr 1946 bereits, wie der ersten BNN-Ausgabe am 1. März 1946 zu entnehmen ist. In der Gruppe West traf an jenem Wochenende demnach zum Beispiel Beiertheim auf Ettlingen.

Auch während des Krieges ist Wanner als Bub ab und an zum Sportplatz und zu Spielen gegangen. Der Fußball rollte selbst in diesen Jahren. Die Gauliga Baden, eine der 16 Ligen umfassenden höchsten Spielklasse des nationalsozialistischen Regimes, wurde nur 1944/45 nicht mehr komplett ausgetragen.

Wackershauser kann sich nicht erinnern, dass er in den Kriegsjahren raus auf den Sportplatz ist. Nach der Befreiung durch die Alliierten war dann aber nicht nur für ihn der Fußball die schönste Ablenkung. „Das war ja das einzige, was man groß machen konnte“, sagt Wanner.

Die aktuelle Situation ist „schon komisch“.

Und nun? Spielen nur die drei höchsten Ligen vor Geisterkulisse, was kein Ersatz ist für die, die den Amateurfußball lieben und leben. Die aktuelle Situation sei für ihn „schon komisch“, gibt Wanner zu. Er vermisst die Stunden auf den Fußballplätzen. Rutschmann stoppte schon zuvor ein Bandscheibenvorfall, bis vor zwei Jahren war er „grundsätzlich bei zwei Spielen am Wochenende“.

Auch Wackershauser, der bis vergangenes Jahr noch bei den ASV-Heimspielen als Kassierer im 1948 eröffneten Turmbergstadion war, hätte aus gesundheitlichen Gründen jetzt ohnehin nicht mehr so oft raus gekonnt. So oder so: Ohne das Turmbergstadion, ohne Fußball, „da fehlt einem schon was“, sagt er.

Was bleibt, sind die Erinnerungen. Auch und gerade an die Zeit, als der Ball, der nun ruht, wieder frei von Kriegs- und Nazi-Last ins Rollen kam. Ob auf der Straße oder auf den Plätzen, ob unter Kumpels oder eben im Duell mit dem Nachbardorf. Das Jugend-Freundschaftsspiel übrigens, das Wanner und Stemmler einst initiierten, „das ging 1:1 aus“, erzählt Herbert Wanner. Wichtiger aber war das Spiel an sich und den Wert, den es noch immer hat: „Es ist eine tolle Erinnerung.“