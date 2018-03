Stimmenfang: Besucher der art zeigen sich begeistert von der Kunstmesse

Plötzlich ist das Lächeln da, das dieses Kunstwerk vielen entlockt: Maus und Käse sitzen nebeneinander auf dem Regal, beide gehäkelt. Das Werk von Patricia Waller ist auf der art zum Preis von 4 500 Euro zu haben – und versetzt auch viele in gute Laune, die nur schauen und nicht kaufen wollen. Da werden Handys gezückt, Fotos gemacht.

Zum ersten, aber nicht letzten Mal vor Ort

„Es ist faszinierend, aus welch unterschiedlich hergestellten Materialien hier Kunst zu sehen ist“, sagen Beate und Franz Kratzer: „Wolle, Holz, Metall…“ Ein paar Schritte von der Häkelmaus entfernt findet sich gar ein Werk aus Plastik-Cocktailspießchen. Raymond E. Waydelich wiederum stellt seine scherenschnittartigen Stücke aus Schallplatten her. Das Ehepaar Kratzer kommt aus dem Kreis Sigmaringen. Die Kunstfans sahen Bilder der Karlsruher Messe im Fernsehen und entschieden spontan, dorthin zu fahren. Zum ersten Mal. Aber sicher nicht zum letzten Mal, wie beide versichern. „Die art ist wirklich toll. Auch anders als die Messe in Basel, hier hat man mehr Raum, mehr Freiheit. Und die Vielfalt der gezeigten Kunst ist eindrucksvoll“, lobt das Paar.

Stammgast: „Man braucht ja neue Horizonte.“

Auch für Klaus Schwab aus Stupferich ist der art-Besuch eine Premiere. „Meine Frau ist sehr interessiert. Letztlich wurde ich mitgeschleppt“, erzählt der Mann: „Für mich ist das was ganz Neues, aber es gefällt mit gut. Ich bin froh, dass ich mitgekommen bin.“ Alfred Höll aus Rheinstetten dagegen ist Stammgast. Er kommt jedes Jahr zur art. „Es ist immer sehr gelungen“, erklärt er: „Man braucht ja neue Horizonte.“ Immer entdecke er Provokatives. „Und nicht immer haben die Werke etwas mit Ästhetik zu tun“, urteilt Alfred Höll.

Donald, der dem Betrachter rät, das Leben zu genießen. Mickey Mäuse, die dazu aufrufen, lauter zu sein. Oder ein Affe, über dessen Kopf die Frage steht: „what if it’s all a lie?“ – Was, wenn alles eine Lüge ist? Immer wieder bleiben die Besucher stehen, machen Fotos. Von Bildern, von Skulpturen, von Installationen.

Geburtstagsgeschenk an sich selbst

„Bild“ hat Timm Ulrichs im schwarzen Lettern auf die weiße Leinwand geschrieben. 7 250 Euro kostet dieses Werk. „Das hat Witz, das gefällt mir“, kommentiert eine Frau das Schwein auf der Rakete von Peter Kohl. Ihre Begleiterin dagegen ist fasziniert von einem Stillleben von Mos Merab Samii: Eine geschälte Orange auf Holz. „Da ist einfach Leben drin“, sagt die Frau, die maximal 10 000 Euro ausgeben möchte – „mein Geschenk für mich zum 50. Geburtstag“, wie sie erklärt.

Als Studentin bummeln statt kaufen

Toni würde gerne kaufen. „Wirklich total gerne“, wie die junge Frau versichert: „Aber als Studentin ist das nicht drin.“ Was sie sich jedoch leistet, ist Jahr für Jahr den Besuch der art, für den die Engländerin extra aus London anreist. „Ich bin wirklich kunstverrückt“, sagt die Britin. Gleich mehrere Tage bummelt sie von Stand zu Stand, von Galerie zu Galerie. Immer dabei: Ihre Kamera, um Werke wenigstens so zu besitzen.

„Das Niveau ist wirklich hoch.“

Auch David Dannwolf fotografiert, aber eher seine Begleiterinnen. Mit Skepsis beobachtet er, dass manche ohne Unterlass die Kunst ablichten, sie aber gar nicht richtig wahrnehmen, wie er denkt. Der junge Mann kommt aus Pforzheim und ist zum zweiten Mal auf der art. „Ich studiere visuelle Kommunikation. Da will ich natürlich wissen, was gerade aktuell ist. Und es lohnt sich definitiv, hier her zu kommen“, urteilt der Pforzheimer: „Das Niveau ist wirklich hoch.“