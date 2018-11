Marvi ist neuer Vize der Südwest-SPD

Anzeige

Der Karlsruher SPD-Kreisvorsitzende und Fraktionschef im Gemeinderat Parsa Marvi ist neuer stellvertretender Landesvorsitzender der Südwest-SPD. Bei der Wahl der vier Stellvertreter erzielte er mit 79,9 Prozent der Delegiertenstimmen das zweitbeste Ergebnis auf dem Parteitag in Sindelfingen.

Knappe Mehrheit für Stoch

Andreas Stoch ist der neue Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg. Der Landtagsfraktionschef gewann in Sindelfingen die Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci. Stoch bekam 159 Stimmen (50,64 Prozent), auf Castellucci entfielen 151 Stimmen (48,09 Prozent). Es gab vier Enthaltungen. Zum neuen Generalsekretär wählte der Parteitag den Innenexperten Sascha Binder. Zudem wählte der Parteitag neben Parsa Marvi drei weitere stellvertretende Parteichefs. Dies sind Gabi Rolland (75,5 Prozent), Dorothea Kliche-Behnke (76 Prozent) und Jasmina Hostert (80,1 Prozent).

„Südwest-SPD muss Wandel schaffen“

Stoch hatte in seiner Bewerbungsrede gesagt, die Südwest-SPD müsse einen Wandel schaffen – weg von einer Kultur des Misstrauens und des Vorwurfs hin zu einer Kultur der Wertschätzung und der Solidarität. Die Partei habe ihre Kraft in den vergangenen Jahren viel zu sehr darauf verwendet, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die SPD müsse wieder Selbstvertrauen entwickeln – dann vertrauten ihr auch die Menschen im Land auch wieder, dass sie deren Probleme löse.

Die bisherige Landesvorsitzende Leni Breymaier hatte nach der Mitgliederbefragung das Handtuch geworfen, obwohl sie wenige Stimmen Vorsprung auf ihren Herausforderer Catsellucci hatte. Daraufhin entschied sich Fraktionschef Stoch zur Kandidatur.

Viel Applaus für Breymaier

Mit viel Applaus verabschiedete die Südwest-SPD die scheidende Landesvorsitzende. Breymaier sagte in Sindelfingen, sie werde zwar nie mehr als Landeschefin auf einem Parteitag stehen. Aber: «Ich werde weiter in dieser Partei für eine gute Welt kämpfen.» Für sie seien das zwei tolle Jahre als Vorsitzende gewesen. «Ich wollte sie nicht missen.» Breymaier rechtfertigte ihre Entscheidung, den Landesvorsitz trotz des knapp gewonnenen Mitgliedervotums aufzugeben. Sie habe sich Stärke und Legitimation von dem Basisvotum erhofft, aber nicht erhalten.

Baden-Württemberg gilt für die SPD als schwieriges Pflaster. Bis auf wenige Ausnahmen in Städten wie Mannheim fehlen die klassischen Arbeitermilieus, die traditionell zur SPD-Wählerschaft gehören. Nach langem Mitgliederschwund verzeichnete die SPD im vergangenen Jahr steigende Mitgliederzahlen. 2017 traten rund 2700 Menschen in die Partei ein, darunter 1000 nach der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz und rund 800 nach der Bundestagswahl. Die Gesamtzahl der Mitglieder stieg vorübergehend auf rund 36 400 – jetzt sind es nach einem Rückgang rund 36 000.

Schon mehrfach mitregiert

Die SPD hat im Südwesten mehrfach mitregiert, aber noch nie stellte sie den Ministerpräsidenten. Die Genossen waren schon Juniorpartner der CDU. Von 2011 bis 2016 waren sie dann der kleine Partner in einer Koalition mit den Grünen. Doch bei der Landtagswahl 2016 holte die SPD nur 12,7 Prozent – ein Allzeittief. Seitdem ist sie wieder in der Opposition. Ihr bestes Landtagswahlergebnis erzielten die baden-württembergischen Sozialdemokraten am 23. April 1972 mit 37,6 Prozent unter ihrem damaligen Landesvorsitzenden Heinz Bühringer.