Straßenbahn in Karlsruhe entgleist: aufwendige Bergung

Eine Straßenbahn ist am Mittwoch in Karlsruhe entgleist, dabei wurde ein Passagier verletzt, wie die Polizei jetzt mitteilte. Laut den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) dauert die Bergung den ganzen Tag an.

Die Bahn der Linie 4 entgleiste im Stadtteil Waldstadt im Bereich der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße / Theodor-Heuss-Allee gegen 10.30 Uhr.

Ein weiblicher Fahrgast wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Das Fahrzeug war von der Haltestelle Europäische Schule in Richtung Haltestelle Osteroder Straße unterwegs gewesen. Die Ursache ist noch unklar. Aktuell sind laut einem VBK-Pressesprecher Experten der Verkehrsbetriebe und der Polizei vor Ort, um diese zu ermitteln.

Bergung dauert gesamten Mittwoch an

Bei der Entgleisung wurde neben einer Ampel auch die Oberleitung stark beschädigt, weshalb die Arbeiten besonders aufwendig sind, wie der Sprecher der VBK erklärte. Diese könnten sich sogar noch bis zum Donnerstagvormittag hinziehen.

Genauere Angaben könnten aber erst gegen Dienstagabend gemacht werden, wie der Sprecher sagte.



Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen Waldstadt Zentrum und der Europäischen Schule eingerichtet.

Mindestens 150.000 Euro Sachschaden

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

