Straßenbahn überfährt ins Gleisbett geworfenen E-Roller und wird stark beschädigt

Am Freitagabend haben bislang unbekannte Täter in Karlsruhe einen E-Roller ins Gleisbett der Haltestelle Wolfartsweierer Straße geworfen. Das teilte die Polizei mit. Die Haltestelle liegt in unmittelbarer Nähe des Oststadtkreisels.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben kurz vor 21 Uhr. Eine aus Durlach kommende Bahn der Linie S4 überfuhr das Hindernis und wurde hierbei erheblich beschädigt.

Die drei noch unbekannten Täter wurden als männlich und von südländischer Erscheinung beschrieben und sollen Jogginghosen getragen haben.

Hoher Sachschaden

Der E-Roller wurde total zerstört. An der Straßenbahn entstand Schaden von mehreren tausend Euro. Der Streckenabschnitt musste während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde gesperrt werden.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

