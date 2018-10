Straßenbahn-Unfall in Karlsruhe

Anzeige

In Karlsruhe-Rüppurr hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Verkehrunfall ereignet: In der Herrenalber Straße sind ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos ist dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Polizei war der Mann um 11.15 Uhr offenbar trotz Rotlicht aus der Rastatter Straße kommend über die Gleise nahe der Haltestelle Battstraße gefahren.

Die in Richtung Ettlingen fahrende Stadtbahn traf die Fahrertür. Der Mann wurde eingeklemmt, musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde zunächst reanimiert.

Der Einsatz läuft.

Die Straßenbahnlinien S1 und S11 sind zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Ettlingen Stadt unterbrochen. Ein Busnotverkehr wird laut KVV zwischen Karlsruhe Albtalbahnhof und Ettlingen Stadt eingerichtet. Der Verkehrsverbund kündigt an, dass der Verkehr voraussichtlich ab 14 Uhr wieder normal laufen wird.

Weitere Informationen folgen.