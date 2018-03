Karlsruher Straßenbahn fährt in Sattelzug mit Propangasflaschen

Ein Lkw wendete verbotenerweise am Mittwoch Morgen in Mühlburg und nahm dabei einer Straßenbahn die Vorfahrt, wodurch die Straßenbahn und der Lkw zusammenstießen. Bei dem Unfall auf Höhe der Honsell-/Starckstraße entstand laut Polizei Karlsruhe ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

Sattelzug war mit Propangasflaschen beladen

Ein Detail tauchte erst nach Abschluss der Ermittlungen auf: der Sattelauflieger hatte Propangasflaschen beladen. Deshalb war vorsorglich auch die Berufsfeuerwehr am Unfallort. Zunächst war vermutet worden, dass sich in der Bahn eine 90-jährige Frau verletzt habe, was sich allerdings später nicht bestätigt hat.

Der Autoverkehr war vom Unfall kaum betroffen, da der Lkw aus eigener Kraft die Unfallstelle räumen konnte. Der Unfall passierte gegen 9 Uhr, die Karlsruher Verkehrsbetriebe konnten um 9:50 Uhr den Betrieb der Linie S5 wieder aufnehmen.

Was war genau passiert?

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war gegen 09.00 Uhr der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der Starckstraße zunächst in Richtung des Rheinhafens unterwegs und hatte sich offenbar verfahren. An der Querung der Honsellstraße wollte er verbotenerweise eine sogenannte Kopfwende fahren, um seinen Weg in der Gegenrichtung fortzusetzen und übersah dabei die in gleicher Richtung fahrende Bahn der Linie S5, die in Richtung Lameyplatz fuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung des Tramführers stieß die Bahn noch leicht in die Seite des Lkws.