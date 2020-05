Streetart und die Wissenschaft

Anzeige

Nicht nur auf der Straße, sondern auch an den Hochschulen ist Streetart mittlerweile Thema und Gegenstand der Forschung, wie diese zwei Beispiele aus Karlsruhe und Freiburg zeigen. So untersuchen Karlsruher und Paderborner Forscher Streetart-Darstellungen. Bei einem weiteren Projekt der Uni Freiburg setzten die Macher auf „Science Streetart“ als Mittel der Wissenschaftskommunikation.

Hier ein kurzer Überblick der beiden Projekte:

1. Pilotprojekt: Karlsruher Forscher untersuchen Streetart

Streetart wird mittlerweile auch wissenschaftlich untersucht. „Graffiti sind für viele wissenschaftliche Disziplinen ein hochinteressantes Forschungsfeld“, sagt Martin Papenbrock, Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Der Kunsthistoriker des Instituts für Kunst- und Baugeschichte arbeitet seit 2016 gemeinsam mit Sprachwissenschaftlern der Universität Paderborn an einem Pilotprojekt, bei dem mehr als 100.000 Streetart-Aufnahmen digitalisiert und erforscht werden.

Bei Streetart handelt es sich zum einen um gegenständliche Darstellungen, aber auch um Wörter und Namen, die verfremdet und ausgestaltet werden. Dies mache sie sowohl für schrift- als auch für bildbezogene Forschungen interessant.

Etwa 90 Prozent aller Graffiti seien laut Papenprock schriftbasiert. „Graffiti zeigen, wo sich Aktionsorte von Jugendlichen befinden und geben Planern von Stadtquartieren wichtige Hinweise auf urbane Konfliktzonen“, so der Professor.

2. „Science Streetart“ und Künstliche Intelligenz

Wissenschaftskommunikation findet immer neue Wege. Philipp Schrögel, akademischer Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie, setzt auf „Science Streetart“. Dazu gab es an der Universität Freiburg im Rahmen des Wissenschaftsjahrs das Projekt „Stadtwandforschung: Streetart trifft Künstliche Intelligenz (KI)“.

Bei dem Projekt ging es darum, ganz verschiedene Aspekte von KI-Forschung aus einer künstlerischen Perspektive zu beleuchten. Dazu arbeiteten fünf Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen (wie beispielsweise Robotik, Informatik oder Neurowissenschaften) in Tandems mit Streetart-Künstlern zusammen.

Ich liebe es, mit ungewöhnlichen Techniken Wissenschaft in den öffentlichen Raum zu bringen. Philipp Schrögel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am KIT

„Die Forschenden haben von ihrer Arbeit erzählt, die Künstler haben sich davon inspirieren lassen und Motive entwickelt, die das jeweilige Forschungsthema künstlerisch hinterfragen oder auch neu beleuchten sollen“, sagt Schrögel, der die Idee zu dem Projekt hatte und die Universität bei der Umsetzung betreute.

Zu Diskussionen anregen

Es ging laut dem Ideengeber nicht darum, in erster Linie Faktenwissen zu vermitteln, sondern auf Wissenschaftsthemen hinzuweisen und Diskussionen anzuregen. Dazu bestand beispielsweise bei Vorträgen vor den Werken oder bei einer Ausstellung und Stadtführungen Gelegenheit. Dem gleichen Konzept folgend gestalteten Jugendliche bei einem Ferienworkshop ein sechstes Motiv.

Das Projekt sei positiv angenommen worden. Bei Stadttouren und Workshops hätten laut dem KIT-Mitarbeiter viele Menschen über die Werke diskutiert. „Ich liebe es, mit ungewöhnlichen Techniken Wissenschaft in den öffentlichen Raum zu bringen“, so Schrögel, der am Institut für Wissenschaftskommunikation arbeitet.

Neue kreative Techniken

Von Zustimmung bis hin zu problematischen Einschätzungen reichten die Eindrücke. „Es gab Wandgespräche als eine Art Vernissage zur Vorstellung und Erläuterung der Arbeiten“, sagt der KIT-Mitarbeiter, der sich viel mit kreativen Techniken der Wissenschaftskommunikation beschäftigt.

Ein solches Projekt sei auch in Karlsruhe vorstellbar. Es müssten nur die entsprechenden Flächen und Finanzen geklärt werden. Warum das Projekt in Freiburg realisiert wurde? Dies habe sich zufällig ergeben, weil Schrögel zuvor eine Wissenschaftskommunikations-Kooperation mit Nexus Experiments an der Uni Freiburg, die innovative Formate der Wissenschaftsvermittlung und -reflexion entwickeln, und dem Freiburger Verein kulturaggregat gehabt hätte.

