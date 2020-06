Anzeige

„Staatszersetzend“, „hochgefährlich“ und „schäbig“ nannte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im September 2018 in einem Interview die AfD. Das Interview wurde auf der offiziellen Homepage seines Ministeriums veröffentlicht. Dagegen klagte die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Dort bekam sie am Dienstag Recht.

Seehofer habe mit der Veröffentlichung die Chancengleichheit der Parteien verletzt. Und doch bestätigten sie sein Recht, sich weiter äußern zu dürfen. Auch pointiert.

Das ließen sich Jörg Meuthen und Tino Chrupalla nicht entgehen. Diesen Triumph wollten sie vor Ort in vollen Zügen auskosten. Persönlich erschienen die beiden Chefs der AfD am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht am Karlsruher Schlossplatz, um der Urteilsverkündung des Zweiten Senats in der von ihnen angestrengten Organklage gegen Horst Seehofer beizuwohnen. Selbstbewusst und siegesgewiss strahlten sie schon vor der Bekanntgabe der Entscheidung in alle Kameras.

Horst Seehofer kommt nicht nach Karlsruhe

Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat und frühere CSU-Chef zog es hingegen vor, in Berlin zu bleiben. Wie schon zur mündlichen Verhandlung im Februar ließ er sich von seinem Parlamentarischen Staatssekretär Günter Krings (CDU) vertreten, der die herbe Niederlage seines Chefs an dessen Stelle annehmen musste.

Letzter Auftritt von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle

Bei seiner mutmaßlich letzten öffentlichen Urteilsverkündung ließ der scheidende Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle, dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 22. Juni die Entlassungsurkunde überreichen wird, keinen Zweifel aufkommen: Horst Seehofer war entschieden zu weit gegangen, als er im September 2018 ein Interview mit der Deutschen Presseagentur dpa auf der offiziellen Homepage seines Ministeriums veröffentlichte, in dem er sich nicht nur über seine Arbeit an der Spitze des Innenressorts und die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner in der Großen Koalition äußerte, sondern sich auch ausführlich mit der AfD beschäftigte.

Die stellen sich gegen den Staat Horst Seehofer über die AfD

So warf er dem politischen Gegner vor, „staatszersetzend“ zu sein. Wörtlich sagte er unter anderem: „Die stellen sich gegen diesen Staat“. Das Verhalten der AfD sei „für unseren Staat hochgefährlich“, ihn erschrecke das „kollektive Ausmaß an Emotionalität, diese Wutausbrüche“, so könne man nicht miteinander umgehen, „auch dann nicht, wenn man in der Opposition ist“.

Bundesverfassungsgericht: Neutralitätspflicht verletzt

Mit der Veröffentlichung dieser Aussagen auf der Homepage des Ministeriums habe Seehofer seine Neutralitätspflicht als Mitglied der Bundesregierung und die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettstreit verletzt, urteilten die Hüter der Verfassung.

„Das Recht politischer Parteien, gleichberechtigt am Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes teilzunehmen, wird verletzt, wenn Staatsorgane als solche zugunsten oder zulasten einer politischen Partei oder von Wahlbewerbern auf den Wahlkampf einwirken“, sagte Voßkuhle.

Verfälschende oder herablassende Äußerungen sind zu unterlassen Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Auch wenn die Regierung oder einzelne Regierungsmitglieder von ihrer Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Gebrauch machten, sei es ihnen „von Verfassungs wegen versagt, sich mit einzelnen Parteien zu identifizieren und die ihr zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel und Möglichkeiten zu deren Gunsten oder Lasten einzusetzen“, sagte Voßkuhle in der gut 45-minütigen Urteilsbegründung.

Zwar dürfe die Regierung im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit „in gebotener Sachlichkeit“ fehlerhafte Sachdarstellungen oder diskriminierende Werturteile des politischen Gegners korrigieren. „Darüber hinausgehende, mit der Kritik am Regierungshandeln in keinem inhaltlichen Zusammenhang stehende, verfälschende oder herablassende Äußerungen sind demgegenüber zu unterlassen.“

Trennung in Minister, Parteipolitiker und Privatperson ist nicht möglich

Allerdings bestätigten die acht Richterinnen und Richter unter Federführung des zuständigen Berichterstatters Peter Müller, als früherer saarländischer Ministerpräsident mit der politischen Praxis bestens vertraut, das Recht der Ministerinnen und Minister, sich jederzeit politisch äußern zu dürfen.

Eine strikte Trennung der Sphären des Bundesministers, des Parteipolitikers und der Privatperson sei nicht möglich, eine zu massive Einschränkung der Äußerungsbefugnisse würde wiederum die Chancengleichheit der Regierungsmitglieder verletzen.

Zur Teilnahme am Meinungskampf befugt

Auch bei Interviews, die in den Räumen des Ministeriums geführt werden, sei ein Minister nicht verpflichtet, sich nur auf Aussagen zu beschränken, die sich auf die reine Regierungstätigkeit beziehen. „Vielmehr ist er auch insoweit zur Teilnahme am politischen Meinungskampf befugt.“

Im konkreten Fall rügten die Hüter der Verfassung nicht die Äußerungen Seehofers über die AfD, sondern ausschließlich die Veröffentlich auf der Homepage des Ministeriums. Damit habe er „auf Ressourcen zurückgegriffen, die ihm allein aufgrund seines Regierungsamtes zur Verfügung stehen“.

Mit der Verbreitung der Äußerungen, die dem politischen Meinungskampf dienten, habe er gegen das Gebot strikter staatlicher Neutralität und im Grundgesetz garantierte Recht aller Parteien auf gleichberechtigte Teilhabe am politischen Wettbewerb verstoßen.

Das Urteil ist ein Beweis für die funktionierende Rechtsstaatlichkeit. AfD-Chef Jörg Meuthen

Sichtlich zufrieden nannte AfD-Chef Jörg Meuthen das Urteil einen „Beweis für die funktionierende Rechtsstaatlichkeit“. „Das ist ein guter Tag für die Alternative für Deutschland und ein guter Tag für die Demokratie.“

Seehofers Staatssekretär Günter Krings bedauerte dagegen das Urteil. Es sei „schade“, dass sich Bürger auf der Homepage nicht mehr über die „Gesamtpersönlichkeit des Ministers“ informieren könnten. Gleichzeitig zeigte er sich aber erfreut, dass das Gericht „in dankenswerter Klarheit festgestellt hat, dass auch ein Bundesinnenminister, auch Horst Seehofer, am politischen Meinungskampf teilnehmen kann, auch mit pointierten, ja auch harten Äußerungen“. Und das sei „eine gute Nachricht“.