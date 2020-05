Streit um Zwei-Sekunden-Beat: Sampling ist nur bedingt erlaubt

Anzeige

Seit mehr als 20 Jahren brüten etliche juristische Instanzen über einem Beat von zwei Sekunden. Abermals hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am 30. April 2020 kein endgültiges Urteil gesprochen. Doch es zeichnet sich ein Ende ab im Rechtsstreit zwischen der Band „Kraftwerk“ und dem Musikproduzenten Moses Pelham. Und es gibt endlich eine Antwort auf die Frage, ob Sampling erlaubt ist: Jein.

April 2020: Vorbildlicher geht es kaum: Ein jedes Mal steht der Urheber unter den Zeilen, die Moses Pelham unter „RedLines“ auf Instagram postet. Sinnsprüche wie „Du bist nicht zu alt und es ist nicht zu spät“ stehen dort, gekennzeichnet als Zitat von Rainer Maria Rilke.

Hat der Komponist und Musikproduzent aus der Erfahrung gelernt, oder ist es in diesem Fall einfach klarer als einst? Letzteres.

Pelham bat nicht um Erlaubnis bei Kraftwerk für ein Sample

August 1997: Für den Song „Nur mir“ mit Sabrina Setlur bedient sich Moses Pelham bei der Band „Kraftwerk“. Aus dem damals 20 Jahre alten Lied „Metall auf Metall“ der Elektropop-Pioniere extrahierte er eine Rhythmus-Sequenz von zwei Sekunden und unterlegte diese in Dauerschleife dem neuen Setlur-Song.

Der Haken: Er bat „Kraftwerk“ nicht um Erlaubnis. Die Band klagte wegen Verletzung des Urheberrechts auf Unterlassung und Schadenersatz. Seither wird verhandelt, ob es sich nur um ein Zitat handelt, um eine Parodie oder gar eine Karrikatur und ob man die Kraftwerk-Sequenz im Setlur-Song überhaupt noch erkennt.

Ein Ende des Rechtsstreits ist in Sicht – zugunsten von Pelham

Zwanzig Jahre später ist dieser Fall noch immer nicht entschieden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag die Sache „Kraftwerk“ gegen Moses Pelham abermals an das Berufungsgericht, das Oberlandesgericht Hamburg, zurück verwiesen. Anwesend waren weder Kläger noch Beklagte noch deren Anwälte.

Damit geht der 20-jährige Rechtsstreit nach seinem Gang durch etliche Instanzen zwischen Hamburg, Karlsruhe und Luxemburg seit 1999 wieder in eine neue Runde.

Immerhin: Der BGH hat eigentlich alle wesentlichen Fragen geklärt. Es zeichnet sich eine Antwort ab auf die Frage, wann Sampling das Urheberrecht verletzt und wann nicht. Das Oberlandesgericht muss nun entscheiden. Und am Ende könnte es gut ausgehen für Moses Pelham.

Der erfahrene Produzent war zwischenzeitlich sogar selbst als „Anwalt“ in Sachen Urheberrecht in Erscheinung getreten. Er gründete zusammen mit Andreas Walter die Firma „DigiProtect“, die sich auf Massenabmahnungen im Tauschbörsenbereich spezialisierte und in Kritik geriet, weil sie zu den eifrigsten aber auch zweifelhaftesten Filesharing-Abmahnern zählte. Im Jahr 2013 meldete das Unternehmen Insolvenz an, nachdem es kurz zuvor in „FDUDM2“ umfirmierte.

Vor 2002 galt beim Sampling deutsches Recht, danach europäisches

Dezember 2002: Zwei Tage vor Weihnachten wird der ohnehin schon zerfahrene Fall im Streit zwischen Pelham und „Kraftwerk“ noch komplizierter. Seit dem 22. Dezember 2002 wird das Urheberrecht in der Europäischen Union vereinheitlicht. Es gibt in diesem Rechtsstreit also eine Zeit, in der deutsches Recht gilt, und eine Zeit, in der EU-Recht angewendet werden muss.

Das betrifft sowohl die Herstellung wie auch das Inverkehrbringen der Tonträger. Vor dem Stichtag dürfte es Pelham laut Aussagen des BGH auf Grundlage des deutschen Rechts erlaubt gewesen sein, die Tonsequenz zu vervielfältigen. Pelham kann sich nämlich für diese Zeit auf das Recht zur freien Benutzung berufen. Jedoch nur dann, wenn er ein „selbständiges Werk“ geschaffen hat.

Der Senat hat sich zwar schon dahingehend positioniert, dass dies der Fall sein könnte. Ob es zutrifft, muss aber abschließend das Oberlandesgericht Hamburg klären. Es deutet demnach alles darauf hin, dass Pelham für die Zeit vor 2002 Recht bekommt.

Oberlandesgericht Hamburg: Sequenz ist wiedererkennbar

Seit Dezember 2002 muss das deutsche Recht konform gehen mit der EU-Richtlinie. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, dass man Sequenzen entnehmen kann, wenn man diese verändert und sie im neuen Werk nicht wiedererkennbar sind.

In diesem Fall hätte die Kunstfreiheit Vorrang und die Interessen des Tonträgerherstellers („Kraftwerk“) müssten zurücktreten. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der übernommene Rhythmus als Zitat des Originals aufzufassen oder nur „unwesentliches Beiwerk“ ist.

Im vorliegenden Fall hat das Oberlandesgericht in seinen Feststellungen, die für den BGH bindend sind, die Wiedererkennbarkeit bejaht. Damit kann sich Pelham nicht mehr auf seine Kunstfreiheit berufen. Trotzdem geht das Urteil zurück an die Vorinstanz, weil nicht bekannt ist, ob seit 2002 überhaupt neue Tonträger mit dem Setlur-Song hergestellt wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, so hat Pelham auch nicht gegen das Recht verstoßen.

Da alle anderen Einwände und Fragen geklärt sind, „ist zu erwarten, dass das Oberlandesgericht genügend Anweisungen hat um die Sache endgültig zu entscheiden“, erklärt Dietlind Weinland, Pressesprecherin am BGH.

Und was passiert mit „Nur mir“ in den Streaming-Diensten?

Tonträger? Längst hat die Technik den Stand der Dinge überholt und es poppen Fragen auf, die zu stellen man kaum wagt und die auch nicht Gegenstand in diesem Rechtsstreit sind. Was aber passiert mit „Nur mir“ in den Streamingdiensten?