Stresstest für die Fahrradstadt Karlsruhe

Wenn Peter Zeile auf dem Weg zu einem dringenden Termin an einer roten Ampel warten muss, beginnt er leicht zu schwitzen. „Das ist Stress“, sagt der Stadtquartiersplaner des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) mit einem Schmunzeln. Und Zeile weiß, wovon er spricht. Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts „Urban Emotions“ untersucht der promovierte Raumplaner das Stressempfinden von Radfahrern im innerstädtischen Verkehr.

„Wenn Radfahrer an einer roten Ampel warten müssen, zeigen sie schnell die typischen Stresssymptome“ so Zeile. Andere Stressfaktoren für die zweirädrigen Verkehrsteilnehmer sind laut den KIT-Studien ein unebener Untergrund sowie dicht vorbeifahrende Autos.

Vollkommen überraschend kämen solche Ergebnisse freilich nicht, betont Zeile. Aber immerhin gebe es nun eine Datenbasis zur Entschärfung von innerstädtischen Stress-Brennpunkten wie den Fahrradübergängen an der Kriegstraße.

Mit Sensorarmbändern und Kameras durch die Fahrradstadt

Gesammelt werden die Daten regelmäßig bei studentischen Forschungsarbeiten. Dabei werden Radfahrer mit Kameras und speziellen Sensorarmbändern auf dem Velo durch die Fächerstadt geschickt.

Durch die Erfassung von typischen Stresssymptomen wie einer erhöhten Hautleitfrequenz oder dem kurzfristigen Absinken der Körpertemperatur sowie den dazugehörigen GPS-Daten können die Wissenschaftler Orte von regelmäßigen Stressausbrüchen bei Radfahrern recht genau lokalisieren.

Weil Probanden bei solchen Forschungstouren mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet werden, können auch persönliche und eher zufällige Faktoren für die Stressausbrüche benannt werden.

Handyklingeln stresst Radfahrer

„Wenn das Handy klingelt, reagieren viele Radfahrer besonders gestresst“, sagt Zeile. Außerdem sorgen Bilder und Geräusche für entsprechende Ausschläge. Beim Passieren einer auffälligen Werbung zeigen manche Radler nämlich ebenso die typischen Stresssymptome wie bei einem lauten Geräusch in der unmittelbaren Umgebung.

In den vergangenen Monaten waren bereits rund 60 Radler bei sensorüberwachten Probefahrten im Stadtgebiet unterwegs.

Fitnessfahrer waren ebenso dabei wie Freizeitpedaleure, ältere Radler ebenso wie jüngere. Das Forschungsprojekt soll ausgeweitet werden. „Idealerweise finden wir freiwillige Tester, die regelmäßig mit speziellen Armbändern auf dem Fahrrad unterwegs sind“, sagt Zeile. Dann könnten quasi rund um die Uhr Daten für die Stressforschung gesammelt werden.

Stadtplaner können Hot-Spots entschärfen

Die genaue Verortung von Hot-Spots für gestresste Radfahrer liefern dann wichtige Impulse für die Stadtplaner. Bei Großprojekten wie dem derzeitigen Stadtumbau könnten besonders stressanfällige Kreuzungsbereiche dann weiter umgestaltet und entschärft werden.

„Ganz stressfrei wird es in einer Großstadt wie Karlsruhe aber nie zugehen“, dämpft Zeile allzu hohe Erwartungen an das Emotions-Projekt. „Denn Baustellen und rote Ampeln wird es schließlich immer geben.“

Radler dürfen sich nach Zeiles Erfahrung in der fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands ohnehin nicht über eine Vernachlässigung durch die Planer beklagen.

„Natürlich gibt es in einer lebendigen Stadt immer Verbesserungsbedarf. Verglichen mit anderen Großstädten herrschen in Karlsruhe aber paradiesische Zustände“, sagt Zeile. Den wichtigsten Beitrag zu einem stressfreien Verkehrsmix könnten Autofahrer, Radler und Fußgänger ohnehin durch gegenseitige Rücksichtnahme leisten.

Brücken verursachen Stress bei Rollerfahrern

Weil Peter Zeile Impulse für eine nachhaltige Verkehrsplanung und ein verbessertes Zusammenspiel sämtlicher Verkehrsteilnehmer liefern will, wurde auch bereits das Stressempfinden von Fußgängern untersucht. Und kurz nachdem in Karlsruhe die ersten E-Scooter aufgestellt wurden, ließ der umtriebige Wissenschaftler einige freiwillige Stresstester mit den elektrisch betriebenen Mietrollern durch die Stadt cruisen.

„Bei Rollerfahrern sorgen Kopfsteinpflaster und Brückenaufstiege für den meisten Stress“, sagt Zeile. „Denn da kommt man mit so einem Gefährt kaum von der Stelle“, erklärt er.