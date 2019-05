Strickende Seniorinnen: Rüppurrer Handarbeitstreff macht jährlich 1000 Mützen für Neugeborene

Anzeige

Sie sind mal blau-weiß gestreift, mal rot-grün. Die einen sind etwas grober gestrickt, die anderen feiner. Doch alle Mützen, die dort im Rüppurrer Hans-Kampffmeyer-Saal auf dem Tisch liegen, haben eines gemeinsam: Sie sind mit viel Liebe unentgeltlich für einen guten Zweck gefertigt worden.

Von unserer Mitarbeiterin Sarah Nagel

Zweimal im Monat, zwischen 14 und 17 Uhr, kommt in der Karlsruher Gartenstadt ein ganz besonderer Kreis zusammen: der Handarbeitstreff, kurz HAT. 20 Damen im Alter von 62 bis 84 Jahren sind angemeldet; die Teilnehmerinnen stricken, häkeln oder nähen kleine Kunstwerke.

Die meisten Mützen gehen ans Diakonissenkrankenhaus

Doch über die Ergebnisse dürfen sich nicht nur Verwandte und Bekannte freuen. „Die meisten von uns fertigen Mützen für die neugeborenen Babys im Rüppurrer Diakonissenkrankenhaus an“, erklärt Gitta Hüther. Die resolute, aber herzliche 71-Jährige, die in der Gartenstadt aufgewachsen ist, leitet den Handarbeitstreff seit September 2008. Eines Tages kam eine Hebamme der Klinik mit der Mützen-Idee auf sie zu – und aus einem Testlauf wurde schnell ein lieb gewonnenes Ritual mit sensationellem Ergebnis.

„Im vergangenen Jahr haben wir genau 1 000 Mützen gestrickt, bis Ende April dieses Jahres waren es schon 543. Wir werden die Zahlen von 2018 also wahrscheinlich übertreffen“, erzählt Gitta Hüther stolz. Die waschmaschinenfeste, vierfädige Sockenwolle, die die Damen verarbeiten, wird zum größten Teil gespendet.

Teilnehmerinnen zahlen Miete

Um die Miete im Hans-Kampffmeyer-Saal zu finanzieren, zahlt jede Teilnehmerin des HAT pro Stunde einen Euro. Ilona Eberlein ist im dritten Jahr dabei und hat 2019 schon mehr als 80 Mützen angefertigt. Die 71-Jährige aus Durlach lernte das Stricken in der Schule und entdeckte es in vor einiger Zeit neu für sich. Sie braucht pro Stück eineinhalb bis zwei Stunden.

„Ich achte darauf, möglichst freundliche Farben zu wählen, schließlich ist eine Geburt ein schöner Anlass“, erklärt sie. Doch was bewegt sie dazu, sich auch abends vor dem Fernseher noch ihrem Hobby zu widmen? „Stricken entspannt mich, das hat etwas Meditatives“, erzählt sie. „Dabei kann ich gut meine Gedanken schweifen lassen.“

Die Geselligkeit zählt

Wobei es mit Meditation beim HAT nicht so weit her ist. Wo Frauen aufeinandertreffen, wird viel gequatscht – und genau diese Geselligkeit ist es, was zählt, da sind sich die Damen einig. „Wir reden natürlich übers Handarbeiten und geben uns gegenseitig Tipps. Aber wir sprechen auch über die Familie und alles, was uns sonst noch bewegt“, sagt Ilona Eberlein.

Ab und zu gibt es Kaffee und Kuchen, und einmal im Jahr macht der HAT einen Ausflug. Dabei ging es zum Beispiel schon mal in eine Pfälzer Wollspinnerei. Dass bei ihrem Hobby noch etwas Nützliches herauskommt, freut alle natürlich umso mehr. Einige Eltern, deren Kinder die Mützen des HAT bekommen haben, schicken Dankeskarten mit Fotos, andere spenden einen kleinen Betrag oder Sockenwolle.

Leiterin Gitta Hüther ist sich sicher: „So lange die Damen noch stricken können, geht es mit dem Mützen-Projekt und dem HAT im Allgemeinen weiter!“ Doch auch hier gibt es Nachwuchs-Probleme, und das, obwohl Handarbeit ja mittlerweile wieder im Trend liegt. „Bei uns ist jeder willkommen, ob jung oder alt, und gerne auch Männer“, betont Gitta Hüther.

Unerfahrene erhalten gern Hilfe

„Wer keine Erfahrung hat, dem bringen wir es gerne bei.“ Ob die neuen Teilnehmer dann Mützen für die Klinik stricken oder sich lieber etwas anderem widmen wollen, bleibt ihnen überlassen. Aber eines ist sicher: Die Babys im Diakonissenkrankenhaus würden sich freuen!

Der Handarbeitstreff würde sich sehr über Spenden in Form eines Geldbetrags oder vierfädiger Sockenwolle für das Mützenprojekt freuen. Auch neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Für Informationen wenden Sie sich bitte an Gitta Hüther unter gitta.huether@yahoo.de.