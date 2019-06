Anzeige

In der Nacht auf Dienstag gab es in der Karlsruher Südstadt einen Stromausfall. Dies bestätigte die Karlsruher Polizei am Dienstag auf BNN-Anfrage. Wie viele Haushalte betroffen waren und was der Grund ist, ist aktuell nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.

Laut Auskunft der Störungsstelle der Stadtwerke Karlsruhe war der Stromausfall am Dienstagmorgen wieder behoben.

BNN