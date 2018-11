Stromausfall sorgt für Durcheinander bei der Müllabholung

Anzeige

Ein Wasserschaden hat im Betriebshof des Abfallwirtschaftsamts in Karlsruhe am Freitag für einen Stromausfall gesorgt. Dadurch kann es zu Verschiebungen im Zeitplan der Müllfahrzeuge kommen, informiert die Stadt in einer Mitteilung.

Nicht wundern, falls die Müllabfuhr heute zu ungewohnten Zeiten anrückt: Ein Stromausfall, ausgelöst durch einen Wasserschaden, hat am Freitag im Betriebshof in Karlsruhe für Durcheinander gesorgt. Die Müllfahrzeuge konnten nicht direkt im Betriebshof betankt werden, heißt es von der Stadt. Alle Touren am Freitag sollen zwar stattfinden – der normale Zeitplan könnte aber durcheinandergeraten. Auch die telefonische Erreichbarkeit des Amts für Abfallwirtschaft könnte durch den Stromausfall eingeschränkt sein, meldet die Stadt.