Studentenproteste in Karlsruhe-Durlach: Vor 50 Jahren wurde der Basler-Tor-Turm geräumt

Das unruhige Jahr 1968 hatte seine Spuren auch in Karlsruhe hinterlassen, in der Fächerstadt kam es ebenfalls zu Studentenprotesten, Demonstrationen und Kundgebungen. Die bewegten Zeiten erlebten eine handfeste Verlängerung – und zwar auch oder vielleicht gerade im bürgerlichen Durlach.

Was man heute fast nur noch als Baudenkmal kennt, erlangte damals deutschlandweite Aufmerksamkeit. Denn am 23. Mai 1969 ordnete das Amtsgericht Durlach die Räumung des Basler-Tor-Turms zum 31. Juli an. Die Stadt hatte den Mieter, die sogenannte Deutsche Jungenschaft, verklagt. Am 27. Mai demonstrierten junge Leute und Sympathisanten im Amtsgericht und im Rathaus in Durlach.

Berühmtheit als roter Turm

Es gingen Scheiben zu Bruch und es kam zu Festnahmen. Am 28. Mai schloss die Polizei den Turm, der daraufhin sprichwörtlich in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf versank, Die Ereignisse hatten eine Vorgeschichte: „1968/69 kam unser Turm als der ,Rote Turm‘ zu Berühmtheit“, stellt Peter Güß vom Freundeskreis Pfinzgaumuseum in einem Text für das Stadtarchiv fest.

Hintergrund war auch der Wandel in den Organisationen junger Menschen. Die Deutsche Jungenschaft, die ihre Wurzeln in der Bündischen Jugend der 20er Jahre hatte und noch bis in die 60er Jahre kaum mehr war als ein etwas schwärmerisch ausgerichteter Jungenverband, nutzte den Turm seit 1958 mietweise. Aber die Gruppe wurde zunehmend politisiert, sie erklärte sich schließlich zum Teil der Außerparlamentarischen Opposition, der APO.

„Der Turm wurde zum Treffpunkt und Agitationszentrum junger Leute, die sich als antiautoritär, revolutionär, neo-marxistisch und sexualaufklärerisch verstanden und es genossen, wenn Durlacher Bürgertum und städtische Autoritäten sich über Gruppensex und ,kommunistische Indoktrination‘ empörten“, heißt es weiter bei Güß. Im Turm trafen sich die Anhänger des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund), sozialistische Schülergruppen und andere. Protest und Provokation war das Ziel: Das „Antiautoritäre Jugendzentrum Roter Turm“ hängte eine rote Fahne aus dem Fenster und ignorierte die Kündigung durch die Stadt.

Letzter Auslöser für die Kündigung der Stadt war übrigens ein Verstoß gegen ein von der Stadt ausgesprochenes Wohn- und Übernachtungsverbot: Zwei Minderjährige hatten im Oktober 1968 im Turm übernachtet. Am 28. März 1969 erklärten die Aktivisten den Turm zum ersten „Antiautoritären Jugendheim der Bundesrepublik“. Man habe es „satt, in den städtischen Jugendheimen länger um Räume und Arbeitsmöglichkeiten zu betteln, uns von reaktionären Heimleitern Moralpredigten halten und um 22 Uhr in der Arbeit stören zu lassen.“

Gewalt durch Rechtsextreme

Rechtsradikale fühlten sich durch die herausgehängten Fahnen zu Gewaltakten ermuntert. Am 23. April bei einem Treffen regionaler Parteiprominenz der damals im Landtag vertretenen NPD beschloss die nächtliche Karlsruher Runde der Parteifunktionäre und Aktiven, im Jugendzentrum die roten Fahnen abzuhängen. Ein Trupp von etwa 15 NPD-lern, darunter auch mehrere Landtagsabgeordnete der rechtsextremen Partei, drang in den Turm ein und riss die roten Flaggen von den Fenstern.

In diesem Fall waren die Vertreter der eigentlich verhassten Staatsmacht die letzte Rettung für die jungen Revolutionäre: Die Jugendheim-Dauerbewohner riefen die Polizei zur Hilfe, diese kam und nahm die Personalien der NPD-ler auf.

Die Bewohner des Turms ihrerseits störten in der Folge mehrere Veranstaltungen in Durlach. Die Atmosphäre in der Stadt war aufgeheizt in dieser Sache. Der damalige OB Günther Klotz (SPD) ließ den Turm deshalb auch bereits am 28. Mai räumen, obwohl das Gericht dies erst für Ende Juli angesetzt hatte. Die Polizei rückte an und nahm den Turm ein. Viele Bürger hatten sich in Erwartung der Räumung vor dem Turm versammelt.

Seine Besetzer hatten ihn zu diesem Zeitpunkt allerdings schon verlassen. Die Polizei drängte die jungen Leute sozusagen einfach vom Turm ab. Zurück blieben die mit zahllosen Parolen und revolutionären Symbolen verzierten Innenwände. 1992 ließ das Hochbauamt die Wände dann streichen.

Schüleraktivist schließt sich RAF an

Einer der Schüleraktivisten von damals überschritt schließlich die Schwelle vom friedlichen Protest hin zur terroristischen Gewalt: Thomas Weisbecker war von 1959 bis 1962 Schüler des Bismarck-Gymnasiums. Er kehrte von Kiel 1966 nach Karlsruhe zurück, um am „Bismarck“ Abitur zu machen.

In Karlsruhe war er Mitglied und Aktivist des SDS und des AUSS (Aktionszentrum unabhängiger sozialistischer Schüler), die sich hinter die Deutsche Jungenschaft stellten und den Turm als Treffpunkt nutzten. Weisbecker ging zum Studium nach West-Berlin und kam in Kontakt mit der Kommune I, später der „Bewegung 2. Juni.

1971 schloss er sich der RAF an und tauchte unter. Polizisten erschossen Weisbecker 1972 bei einer Kontrolle in Augsburg, als er zur Waffe griff. Ein nach ihm benanntes Kommando der RAF verübte daraufhin Bombenanschläge in Augsburg und München.