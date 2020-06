Südumfahrung in Karlsruhe-Hagsfeld: Warum es 13 Jahre Planung für 1,3 Kilometer Straße braucht

Anzeige

Viermal wurde der Tagesordnungspunkt „Südumfahrung Hagsfeld“ in diesem Jahr bereits von der Tagesordnung des Gemeinderats genommen. Am 30. Juni soll das Stadtparlament nun eine Entscheidung über die geplante Entlastungsstraße fällen.

Spätestens seit der jüngsten Präsentation der aktuellen Pläne am 23. Januar in Rintheim wird das Thema in der Bevölkerung und der Kommunalpolitik extrem kontrovers diskutiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur derzeitigen Situation:

Warum soll im Süden von Hagsfeld eigentlich eine Entlastungsstraße gebaut werden?

Seit der Inbetriebnahme der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Nord im März 2007 ist der Durchgangsverkehr im nordöstlichen Stadtteil auf teilweise über 10.000 Fahrzeuge täglich angestiegen. Ursprünglich sollten mit der Anschlussstelle die Gewerbegebiete an der A5 und das Pfinztal besser an den überregionalen Verkehr angebunden werden.

Außerdem war die Verbindung bis zur Elfmorgenbruchstraße der erste Schritt auf dem Weg zur Nordtangente. Weil diese niemals weitergebaut und mittlerweile für tot erklärt wurde, bahnen sich zahlreiche Autofahrer aus den umliegenden Landkreisgemeinden seither bei der Fahrt von und zur Autobahn den Weg durch Hagsfeld. Zur Entlastung der Hagsfelder soll nun zumindest ein kleines Stück Straße auf der Nrdtangenten-Trasse gebaut werden.

Wie soll der Verkehr um Hagsfeld geführt werden?

Um den Verkehr aus dem Stadtteil herauszuhalten, plant die Stadt eine Straße auf dem Grünzug zwischen Rintheim und Hagsfeld. Allerdings müssen bei der Direktverbindung zwischen der Elfmorgenbruchstraße und der Haid-und-Neu-Straße die Gleise der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Bruchsal überwunden werden.

Deshalb hat der Gemeinderat die Wahl zwischen einer aufgeständerten Straße, die über die Gleise führt, sowie einer Unterführung der Bahnstrecke. Die Brückenvariante schlägt laut der derzeitigen Kostenkalkulation mit 55 Millionen Euro zu Buche, die Trogvariante würde rund 70 Millionen Euro kosten.

Was schlägt die Stadtverwaltung vor?

Das zuständige Baudezernat favorisiert die Variante mit einer 430 Meter langen und bis zu 6,30 Meter hohen Brücke. Gründe für diese Entscheidung sind die niedrigeren Kosten und die einfachere Umsetzung. In die Höhe zu bauen ist nach Einschätzung des städtischen Tiefbauamtsleiters Martin Kissel mit weniger Risiken verbunden als der Bau einer tiefer gelegten Trasse.

Außerdem fallen bei der Trogvariante noch Unterhaltungskosten für das Pumpwerk an. Gegen ein Brückenbauwerk spricht jedoch die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch eine weithin sichtbare Straße. Der Lärmschutz kann laut der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung bei beiden Varianten gewährleistet werden. Das letzte Wort hat allerdings der Gemeinderat.

Zeichnet sich zehn Tage vor der Abstimmung bereits eine Mehrheit für eine der Varianten ab?

Ein klares Votum ist nicht zu erwarten. Die Grünen lehnen den Bau einer Trasse ebenso ab wie Linkspartei und Karlsruher Liste. CDU, FDP und SPD stehen zwar prinzipiell hinter dem Bauprojekt. Allerdings favorisieren Christdemokraten und Liberale die tiefer gelegte Variante.

Die Sozialdemokraten stehen hinter dem Vorschlag der Stadtverwaltung und wollen für die Brückenkonstruktion stimmen. Die AfD fordert vor einer Entscheidung detailliertere Gutachten zur Verkehrsbelastung im Karlsruher Nordosten. Wenn es während der Debatte zu keiner Einigung kommt, könnten am Ende kleinere Gruppierungen das Zünglein an der Waage spielen.

Was wollen die Bürger?

Bei den Karlsruhern gehen die Meinungen über die geplante Entlastungsstraße ebenfalls weit auseinander. Das zeigen auch die zahlreichen Leserbriefe, die zu diesem Thema in den vergangenen Monaten in den BNN veröffentlicht wurden. Die Bürgerkommission Hagsfeld war von Beginn an die treibende Kraft bei der Planung einer Entlastungsstraße und fordert nun ein klares Signal von Seiten des Gemeinderats.

Der Bürgerverein Rintheim steht dem Straßenprojekt wegen des befürchteten Mehrverkehrs für den eigenen Stadtteil eher skeptisch gegenüber. Der Bürgerverein Waldstadt lehnt die Trasse ab. Um Druck auf die Politik auszuüben, haben Befürworter und Gegner der Entlastungsstraße bereits Online-Petitionen gestartet und im Internet um Unterstützer geworben. Befürworter sammelten 1.500 Stimmen, Gegner 1.000 mehr.

Wie argumentieren Befürworter und Gegner?

Befürworter des Projekts sehen den Bau der Ost-West-Trasse als alternativlos für die erhoffte Verkehrsentlastung von Hagsfeld an. Ihr Argument: Nur durch eine zusätzliche Verbindung zwischen der Autobahn und der Haid-und-Neu-Straße kann der Durchgangsverkehr künftig aus Hagsfeld herausgehalten werden.

Gegner führen vor allem die Zerstörung eines Grünzugs sowie die hohen Kosten für den Bau der lediglich 1,3 Kilometer langen Straße ins Feld. Weitere Gegenargumente: Die Entlastungseffekte sind marginal und dazu wird das Problem lediglich verlagert. Eine Entlastungsstraße kann schließlich das Verkehrsaufkommen im Nordosten des Stadtgebiets erhöhen und zusätzlichen Verkehr nach Rintheim und in die Oststadt bringen. Um Hagsfeld zu entlasten, sollten deshalb besser innovative Verkehrskonzepte umgesetzt werden. Dafür haben Projektgegner sogar einen Masterplan entworfen.

Wie lauten die Alternativvorschläge und wie sind die Reaktionen darauf?

Unterschiedlich. Gegner aus dem Lager der Umweltschützer bezeichnen den Straßenbau vor dem Hintergrund der angestrebten Mobilitätswende als falsches Zeichen und werben für nachhaltige Maßnahmen wie den Ausbau des ÖPVN.

Befürworter sehen solche Ideen allenfalls als Ergänzung zur Entlastungsstraße. Oberbürgermeister Frank Mentrup machte in einem Brief an Masterplan-Initiator Stefan Rein deutlich, dass eine Entlastung für Hagsfeld seiner Ansicht nach ohne die geplante Straße auf Dauer nicht möglich sei.