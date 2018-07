Symbadische Gelbfüßler aus Karlsruhe

Was ist eigentlich ein typisches Souvenir aus Karlsruhe?

Was ist eigentlich ein typisches Souvenir aus Karlsruhe? Wer sich schon einmal mit dieser Frage intensiv befasst hat, wird möglicherweise ins Grübeln kommen. Klar, eine Flasche Wein vom Turmberg, Karlsruher Gin oder ein in Karlsruhe gebrautes Bier wären eine Alternative, aber mit einer oder mehreren Glasflaschen in Reisetasche oder Koffer möchte nicht jeder den Heimweg antreten.

Beliebt: Karlsruher Baustellen-Postkarten

Beliebt bei Gästen sind nach Angaben von Yvonne Halmich von der Karlsruher Tourismus GmbH zwar die Karlsruhe-Postkarten mit Baustellenmotiven oder Tassen mit Stadtteilwappen – aber zum Verzehr sind die Motive eben nicht geeignet. Zwar gibt es Wein- und Schloss-Gelee, aber mit solchen Leckereien werben auch andere Kommunen. „Eine klassische Karlsruher Spezialität fehlt“, meint die KTG-Sprecherin.

Fehlte – müsste es eigentlich heißen. Denn: Exklusiv in Karlsruhe, so Halmich, offeriert das Tourismusbüro Gelbfüßler. Gelbfüßler? Badener fühlen sich in der Regel alles andere als geschmeichelt, wenn sie so bezeichnet werden. Doch die Gelbfüßler aus dem Tourismusbüro kommen auch bei Badenern an.

Großpackung für 1848. Kunden

Dahinter verbergen sich handgefertigte Pralinen von Konditor Mario Köhler aus Ubstadt-Weiher. Seit einem Jahr sind sie im Angebot. An diesem Freitag (20. Juli 2018) wird die 1 848. Packung verkauft. Wegen des geschichtsträchtigen Datums (1848/49 – Badische Revolution) darf sich ein Kunde auf eine Großpackung Gelbfüßler und eine Freikarte für die Revolutions-Ausstellung im Badischen Landesmuseum freuen.

Thomas Kessler hat das Naschwerk erfunden

Friedrich Hecker wird auch da sein – nicht der echte Revolutionsführer, aber Oliver Sänger, Kurator der Ausstellung, wird ins Hecker-Kostüm schlüpfen. Als weiterer Gast kommt Thomas Kessler vorbei. Der gebürtige Karlsruher und Wahl-Pfälzer gilt als der Erfinder der süßen Gelbfüßler. Zunächst war die von ihm kreierte Süßigkeit eine Torte. Weil die gut ankam, Kessler aber kein gelernter Konditor ist, suchte er Unterstützung bei einem Profi. Mit Mario Köhler wurden die Gelbfüßler-Pralinen entwickelt.

Die tun auch gut

„Die schmecken nicht nur gut, die tun auch gut“, ergänzt Yvonne Halmich. Der Hintergrund: 20 Prozent des Kaufpreises gehen an den Verein Die Tafel. Als Zugabe in der Pralinen-Packung gibt es übrigens auf Papier noch Nachhilfe zu Baden – „für Nicht-Badener“. Echt symbadisch!