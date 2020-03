Systemrelevant und schlecht bezahlt: So wenig verdienen Pfleger und Kassierer

Anzeige

Die Corona-Krise macht deutlich, dass viele Menschen in systemrelevanten Berufen vergleichsweise wenig verdienen. So verdienen Altenpfleger, Fahrer und Beschäftigte im Einzelhandel teils deutlich weniger als Fachkräfte in der Gesamtwirtschaft.

Das geht aus der vierteljährlichen Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamts hevor. Diese wurde am Freitag vorgelegt.

Medizinische Fachkräfte verdienen gut – Altenpfleger aber nicht

Vergleichsweise hohe Einkommen über dem Mittelwert von 3327 Euro haben hingegen medizinische und pflegerische Fachkräfte im Jahr 2019 erzielt. Hier reicht die Spanne der durchschnittlichen Brutto-Monatsverdienste von 8545 Euro für Krankenhausärzte in leitender Stellung über 4524 Euro für Intensivpfleger bis zu 3502 Euro für einfache Fachkräfte wie Krankenpfleger und Pflegerinnen. Diese machen gut die Hälfte des Krankenhauspersonals aus, so die Statistiker.

In Alten- und Pflegeheimen müssen einfache Fachkräfte mit unterdurchschnittlichen 3116 Euro Brutto-Monatslohn zurechtkommen.

Kassierer bekommen unterdurchschnittliches Gehalt

Noch weniger gibt es im Einzelhandel zu verdienen, wo über alle Leistungsgruppen hinweg im Schnitt nur 2345 Euro gezahlt werden. Das liegt gut 40 Prozent unter dem bundesweiten Schnitt für Produktion und Dienstleistungen.

Fachkräfte bekommen im Handel 2186 Euro und die große Gruppe der Angelernten sogar nur 1980 Euro bei einer Vollzeitbeschäftigung. Mit 3374 Euro liegen Fachkräfte bei Polizei und Feuerwehr ungefähr im Durchschnitt.

