Talfahrt der PSK Lions hält an

Die PSK Lions finden keinen Weg aus der Krise. Der Karlsruher Basketball-Zweitligist verlor vor der Saison-Minuskulisse von offiziell 748 Zuschauern das badische Duell mit den Academics Heidelberg mit 76:80 (36:36). Wie bei der vorangegangenen Heimniederlage gegen Rostock kamen die vom Abstieg bedrohten Lions schlecht aus der Pause. Im engagiert geführten Schluss-Viertel vermochte es die Mannschaft von Cheftrainer Ivan Rudez nicht mehr, die Partie zu drehen. Der adventliche Dreierpack endet am Samstag (19 Uhr) für die Lions mit der schweren Auswärtsaufgabe beim Top-Club Niners Chemnitz. Die Sachsen waren in der Vorsaison der Play-off-Gegner der Karlsruher, die im damaligen Viertelfinale chancenlos gegen die Niners waren.

Lions wach, aber nicht entschlossen genug

Rudez hatte etwas überraschend Daniel Norl in die Startformation beordert, den er nach der Pleite gegen Rostock noch deutlich kritisiert hatte. Gegen Heidelberg zeigte Norl eine ebenso deutliche Reaktion und war mit der auffälligste Akteur im Team der Karlsruher, die im ersten Viertel etwas wacher wirkten als ihre Gäste. Allerdings fehlte es im Angriff phasenweise an der nötigen Entschlossenheit und so ließen die Hausherren letztlich zu viele mögliche Körbe liegen – die Führung zur ersten Viertelpause mit 17:16 fiel aus Sicht der Lions dementsprechend zu dünn aus.

Conley früh mit drei Fouls belastet

Auch in den zweiten zehn Minuten war den beiden badischen Krisen-Teams die Verunsicherung aus den zurückliegenden Wochen anzumerken. Die Lions finden ja die ganze Saison noch nicht in Tritt, die deutlich besser platzierten Heidelberger verloren zuletzt dreimal in Folge. Die PSK-Korbjäger machten zwar weiterhin den leicht besseren Eindruck – unterm Korb aber erwiesen sich die Heidelberger mit zunehmender Spieldauer effektiver. Auch, weil Karlsruhes Center Brandon Conley früh mit drei Fouls belastet war und von Rudez erst einmal vom Feld geholt wurde. Es fehlte an Durchschlagskraft und bezeichnenderweise dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe Norl die ersten beiden Distanz-Treffer für die Lions gelangen. Zur Halbzeit-Führung reichte es dennoch nicht – mit 36:36 ging es in die Kabine.

Academics bremsen Lions-Aufholjagd aus

Nach der Pause nahm die Partie an Fahrt auf. Allerdings waren es die Heidelberger, die aus der Distanz heiß liefen und die Lions so schwer unter Druck setzten. Die konnten sich nur langsam befreien und rannten einem Rückstand hinterher, der zwischenzeitlich auf neun Punkte angewachsen war. Mit einer Acht-Zähler-Hypothek ging es für die Lions, die wie schon bei der Pleite gegen Rostock mit einigen strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen haderten, ins Schluss-Viertel. Das wurde von Orlando Parker mit einem Dreier eingeleitet – es war der Startschuss für die Aufholjagd, die die Academics aber erfolgreich ausbremsten.