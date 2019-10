Taubenzählung in Karlsruhe: Die Hotspots sind am Europlatz und am Bahnhof

Anzeige

Für den einen ist die Taube ein Symbol des Friedens, für den anderen lästiges Federvieh. In den deutschen Städten ist das Füttern der Vögel auf der Straße normalerweise verboten – auch in Karlsruhe. Hungern müssen die Tiere trotzdem nicht. Demnächst sollen die Tauben auch gezählt werden.

In den deutschen Städten ist das Füttern der Vögel normalerweise verboten – auch in Karlsruhe und Stuttgart. In der Landeshauptstadt wird auf Anfrage von Die Fraktion, Linken, SÖS, Piraten und Tierschutzpartei eine Lockerung des Fütterungsverbots im Gemeinderat diskutiert. Karlsruhe ist da schon weiter. In sechs Vogelschlägen gibt es immer frisches Futter und Wasser. „Augsburger Modell“ nennt sich diese Methode. Vor einem Jahr hat sich der Gemeinderat für diese ausgesprochen, schildert Gerald Geiser von der Abteilung für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen in der Stadtverwaltung.

Nächste Woche startet Zählung

Der für diesen Zweck gegründete Verein Stadttaubenkonzept Karlsruhe kümmert sich um die Taubenschläge. Wie viele der Vögel es in Karlsruhe gibt, ist nicht ganz sicher. Deshalb startet in der kommenden Woche eine Zählung – organisiert von einem Dienstleister aus Bühl. „Zuletzt wurde die Taubenpopulation in Karlsruhe 2015 an ausgewählten Punkten gezählt und dann grob hochgerechnet“, sagt Experte Geiser. Rund 1.800 Tiere seien damals ermittelt worden, berichtet er. Die nun startende Zählung soll genauere Daten liefern. Bis 2024 soll das Projekt laufen.

Mehr zum Thema: Taube geblitzt – weil sie zu schnell geflogen ist

Um die Taubenpopulation unter Kontrolle zu halten, werden zwei Modelle diskutiert: Das „Augsburger Modell“ und das „Basler Modell“. Bei beiden werden die Taubeneier durch Attrappen ausgetauscht. Der Unterschied: Beim Basler Modell werden die Tauben in ihren Schlägen nicht gefüttert – beim Augsburger Modell schon. Unter Experten ist umstritten, welches Modell das bessere ist.

Einen Tauben-Hotspot sieht Geiser am Hauptbahnhof. Dort seien 2015 rund 250 Tiere gezählt worden. Dennoch sieht er die Sache insgesamt recht gelassen: „Karlsruhe hat kein besonderes Taubenproblem – nicht mehr als andere Städte dieser Größe auch.“

Es gibt nicht zu viele Tauben in Karlsruhe – aber sie leben teilweise zu konzentriert, beispielsweise am Europaplatz. Dieter Götz-Dumbeck, Vorsitzender des Stadttaubenkonzepts Karlsruhe

Dem stimmt Dieter Götz-Dumbeck grundsätzlich zu. Er ist Vorsitzender des Stadttaubenkonzepts Karlsruhe, des Vereins, der die Pflege der Karlsruher Taubenschläge und ihrer Bewohner übernimmt. 70 Prozent des Tages verbringen die Tauben in ihren Schlägen, schätzt der 63-Jährige. „Es gibt nicht zu viele Tauben in Karlsruhe – aber sie leben teilweise zu konzentriert, beispielsweise am Europaplatz.“ Zehn Mitglieder hat der Verein, der im Oktober 2018 nach dem Beschluss des Karlsruher Gemeinderats aus dem Vorgängerverein Stadttaubeninitiative Karlsruhe hervorgegangen ist.

Mehr zum Thema: Tauben scheißen auf Pforzheims Fassade

In die Neste kommen Gipseier

Die Tierfreunde sorgen alle zwei Tage für frisches Futter und Wasser in den Taubenschlägen, einmal die Woche ist Reinemachen angesagt. Außerdem sammeln sie die Eier ein und legen stattdessen Attrappen aus Gips in die Nester – so sorgen sie dafür, dass die Zahl der Tauben nicht überhandnimmt. Auch wenn ein Vogel mal zum Tierarzt muss, sind die Leute vom Stadttaubenkonzept zur Stelle. Die Stadt finanziert das Projekt mit rund 12.000 Euro jährlich für die Pflege der Taubenschläge und das Futter. Für die Vereinsmitglieder gibt es laut Geiser eine Aufwandsentschädigung.

Götz-Dumbeck, der als technischer Mitarbeiter am KIT arbeitet, hat selbst 45 Jahre lang Tauben gezüchtet. Er beklagt den schlechten Ruf der „Ratten der Lüfte“. „Das sind intelligente Tiere“, erzählt er mit Begeisterung in der Stimme. Aber auch der Tierfreund weiß: Die Tauben einfach so auf der Straße zu füttern, ist keine gute Idee. „Die Leute lassen sich da aber nicht belehren“, klagt er. „Und im Verein mithelfen – das wollen sie dann auch wieder nicht.“