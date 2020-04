Technische Helfer stellen ihr Wissen und Netzwerk gegen Corona

Anzeige

Dreimal schon waren die THW-Aktiven aus Karlsruhe wegen Corona im Einsatz, jederzeit können sie wieder angefordert werden. Parallel unterstützen die versierten Helfer auch diejenigen unter ihren Instagram-Fans, die sich in der aktuellen Krise verzweifelt fühlen.

Thomas Krug hat ein Händchen für richtig schwere Technik. Er ist ehrenamtlich Zugführer und schultert bei einem Einsatz viel Verantwortung. Mit schwerem Gerät, Transportaufgaben oder Zelttechnik werden er und rund 80 weitere Frauen und Männer des Technischen Hilfswerks (THW) in Karlsruhe oft von einer Stunde auf die andere losgeschickt.

Auch interessant: Ehrenamtliche arbeiten wegen Coronavirus als Einkaufshelfer

Dreimal schon waren die THW-Aktiven aus Karlsruhe wegen Corona im Einsatz, jederzeit können sie wieder angefordert werden. Parallel unterstützen die versierten Helfer jetzt aber auch einfach Mitbürger, die sich in der aktuellen Krise verzweifelt fühlen.

Hinter den Kulissen ordnet Martin Morlock das zupackende Geschehen. Er organisiert als ehrenamtlicher Chef des THW-Ortsverbands Karlsruhe zum Beispiel, dass die Bundespolizei für ihre Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze bei Iffezheim schnell ein zusätzliches Zelt bekommt. Samt Heizung und Lichttechnik, versteht sich.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Dazu sucht Morlock gezielt Aktive mit entsprechender Spezialausbildung aus. Andere aus der Gruppe der zahlreichen Allrounder wiederum ruft er per Funk zur Zentrale des THW in Knielingen, als es in jüngster Vergangenheit zweimal darum geht, Schutzausstattung zu verladen und in unterversorgte Kliniken in anderen Regionen zu transportieren. Die kostbare Fracht stammt von der Bundeswehr, die sie in Karlsruhe lagerte, berichtet der ehrenamtliche THW-Chef.

Wenn wir gebraucht werden, sind wir schnell. Martin Morlock, ehrenamtlicher Chef des THW Karlsruhe

„Wenn wir gebraucht werden, sind wir schnell“, erklärt der Mann aus Stupferich. Mit der Feuerwehr allerdings muss die im Einsatz tiefblau uniformierte Truppe nicht mithalten. „Ob es fünf Minuten kürzer oder länger dauert, ist bei unseren Aufgaben recht unkritisch“, betont Morlock. Innerhalb einer halben Stunde aber sind die technisch starken Helfer startklar.

THW-Aktive haben die Zeit genutzt

Den glücklichen Umstand, dass die Lage trotz Coronavirus im Südwesten bisher noch relativ ruhig ist, hat das THW Karlsruhe doppelt genutzt. Zum einen haben sich die Aktiven nochmal gezielt gegen die aktuelle Gefahr präpariert.

Eigenschutz und Vorsichtsmaßnahmen haben sie nochmal speziell überprüft, Ausrüstung gegebenenfalls komplettiert. Zum anderen aber nutzen sie ihr Netzwerk, um anderen Technikbegeisterten zur Seite stehen, denen der Ausnahmezustand an die Substanz geht.

In regelmäßigen Internet-Livestreams laden die THW-Aktiven Fans zum Gespräch ein, und fragen Psychologen an, die Instagram-Followern erklären, wie man mit der aktuellen Lage am besten umgehen kann. Beginn ist jeweils um 19.19 Uhr.

Benoby im THW-Livestream

Einen Unplugged-Auftritt hat Benoby, Hiphop-Singer-Songwriter, Popmusik-Komponist, THW-Fan und Texter (Debütsingle· „Mein fünftes Element“) im THW-Livestream am Donnerstag, 16. April 2020. Mit seinem Song „Lass sie kommen“ stellt sich Benoby auf die Seite der Schwachen und gegen Mobbing. Die Gästeliste auf der Homepage wird stets aktualisiert. Die Livestreams sind auch via Instagram zu finden.

Auch beim THW ruht derzeit der Ausbildungsbetrieb, und ohne Grundausbildung ist in dieser Spezialtruppe kein Engagement möglich. Doch Sonja Schramm, Ansprechpartnerin für Interessierte, kommt auf Mitmachangebote per E-Mail an info@thw-karlsruhe.de zurück, sobald sich die Situation entspannt hat.

THW in und um Karlsruhe

Bis zu 80 sofort einsatzfähige, ausgebildete und rundum geimpfte ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW), 30 Aktive in Reserve sowie in der zentralen Unterkunft in der Grünhutstraße in Knielingen ein Fuhrpark mit vier großen Gerätefahrzeugen, zwei Baggern, vier Transportern, einem Lichtmastanhänger, Kompressoren und zusätzlicher Ausrüstung machen das THW Karlsruhe zum größten THW-Ortsverband in der Region. Den Kern des Einsatzgebiets bilden Karlsruhe, Ettlingen und Teile des südlichen Landkreises. Doch der THW-Ortsverband ist dem Bund unterstellt und nicht auf diesen Wirkungskreis beschränkt. So ist er bei Bedarf auch jenseits des Rheins und in anderen Bundesländern aktiv. Mitglieder kommen auch aus dem weiteren Umkreis, zum Beispiel aus Wörth und Landau.