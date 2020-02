„The Karlsruhe Sketchbook“: Die Fächerstadt vor 1965

Anzeige

Wenn es nicht mehr weitergeht, und sich die Angst einschleicht, das Werk könne misslingen – dann geht der Maler Stifte kaufen. Marcel van Eeden hat es mit seiner künstlerischen Schwarzmalerei weit gebracht. Der Niederländer ist seit 2014 Professor an der Kunstakademie Karlsruhe.

In der Bismarckstraße hat der 54-Jährige im historischen Gebäudeflügel der Atelierbauten am Bildhauergarten eine Atelier-Etage für sich. Dorthin holt sich der Maler so viel Karlsruhe herein, wie er es für sein Kohlestift-Kunstwerk braucht.

Marcel van Eeden verewigt in schwarz-weißen Bildgeschichten, seinen dem Film noir ähnelnden Graphic Novels, nur Szenen, die vor seiner Geburt am 22. November 1965 spielen. Und der Mann aus der niederländischen Hauptstadt Den Haag integriert die badische Stadt, die ihn aufgenommen hat, in sein literarisches Malerbuch. So entstand „The Karlsruhe Sketchbook“. Es ist als Zusatz zur großen Baldung Grien Ausstellung in der Karlsruher Kunsthalle ausgestellt. Andere Maler und Fotografen fangen die aktuelle Baustellen-Wirklichkeit in Karlsruhe künstlerisch ein.

Rückwärtsgewandt

Van Eeden interessiert sich also für das Karlsruhe von gestern. Er stöbert in Antiquariaten, schürft in Archiven und surft durchs Internet, bis er genug Fotos und Geschichten von Karlsruhe hat, wie es war – vor van Eedens Geburt, also vor gut 54 Jahren.

Das Leben in der aktuellen Fächerstadt braucht der Künstler nur – abgesehen vom Austausch mit den Studenten seiner Malklasse, um sich die Zeit zu vertreiben oder um Abstand zum entstehenden Werk zu gewinnen. Nach der Atempause beim Stiftekauf flutscht es wieder auf dem Zeichenpapier. Van Eeden hat seinen Kopf ausgelüftet – und er kann ganz gegenwärtig erneut ungebremst die Vergangenheit für eine gemalte Zukunft künstlerisch gestalten.

Früher den Kopf frei geraucht

Anfangs rauchte sich van Eeden dafür den Kopf frei, später setzte der Mann aus Den Haag auf Käsebrote, jetzt läuft er eben durch die Fächerstadt. Natürlich hat auch der weltläufige Künstler, der in der Schweiz am Zürichsee wohnt, bemerkt, was sich da tut. „Baustellen, Baustellen“, da lacht auch er. Ihn stören sie wenig, er spinnt sich eben ganz in Karlsruhes Vergangenheit ein.

Drei Bilder aus „The Karlsruhe Sketchbook“ seien exemplarisch genannt. Es sind Szenen, die an einem Karlsruher Katastrophentag spielen: Es ist der 21. Juni 1916, ein Tag im Ersten Weltkrieg. An diesem Nachmittag trifft Karlsruhe einer der ersten Bombenangriffe, französische Flieger treffen den Zirkus Hagenbeck auf dem Festplatz am Ettlinger Tor – 120 Menschen sterben, darunter 71 Kinder. An diesem Tag lässt van Eeden seine Kunstfigur Thomas Keller den großen Kunstprofessor Hans Thoma in der Kunsthalle besuchen, um sich dort das Skizzenbuch des Baldung Grien anzuschauen.

Hier schließt sich der Kreis zur aktuellen Ausstellung; denn die Karlsruher Kunsthalle besitzt tatsächlich das Skizzenbuch Griens und präsentiert eben derzeit neben der Grien-Ausstellung „The Karlsruhe Sketchbook“ des Marcel van Eeden.

Es sind drei idyllische Orte vor dem Massenverkehr der autogerechten Stadt. Sie bildet van Eeden mit seinem Kohlestift als tiefschwarze Kulissen in seinem Skizzenbuch ab. Und diese Stellen einer Stadt sind 2020 natürlich Baustellen: der Marktplatz, in diesem Jahr noch die Bühne des großen Pflasterns über der eingebauten U-Strab mit großen Absperrungen, war vor 104 Jahren – von van Eeden düster geschwärzt – eine ziemlich leere Fläche, aber mit oberirdischer Straßenbahn.

Dazu das Karlstor mit Arkadenbauten, die längst verschwunden sind. Nur noch das Weltzienhaus steht nördlich des Knotens im Winkel zwischen Karl- und Herrenstraße.

Dieser Tage entwickelt sich das Karlstor zur für den Verkehr einschneidendsten Kombi-Baustelle im Jahr 2020. Bald wird die Kreuzung größtenteils gesperrt, über viele Wochen ist dann wie jetzt schon für die Autofahrer von Süden nach Norden auch für die Straßenbahnen wegen des Autotunnelbaus in der Kriegsstraße kein Durchkommen mehr.

Und dann der Botanische Garten: Van Eeden malt die Glasmenagerie vor den erhaltenen großen Pflanzenschauhäusern. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Gewächshausanlage davor zerstört, auch die Glasrotunde über einem Seerosenbecken gibt es nicht mehr.

Doch ausgerechnet in diesem Winter ist dort eine Baustelle: Die Rasenfläche und die Steingartenterrasse vor den Schauhäusern werden umgestaltet. Und welcher Plan steckt dahinter? Am Vorbild der alten Anlage, wie sie Marcel van Eeden in seinem aktuellen Karlsruhe Sketchbook für 1916 festmalt, werden Beete angelegt, wo einst die Gewächshäuser standen.

Das Vergangene für die Zukunft

Er holt das Vergangene in der Gegenwart für die Zukunft zurück. Und so findet das Kunstprogramm des Malers van Eeden in der Karlsruher Stadtgeschichte Stoff und Kulisse für seine Fantasie, welche die Versatzstücke historischer Begebenheiten malerisch frei komponiert. Auf diese Weise könnte in ferner Zukunft ein heute noch nicht geborener Jünger des Kunstprofessors van Eeden dessen Werk fortmalen und das Baustellenzeitalter der Fächerstadt von 2010 bis 2025 malerisch verewigen.

Ab 1993 schleudert der rastlose Holländer zunächst in Den Haag, dann in einer Berliner Hinterhauswohnung „eine Zeichnung pro Tag“ aus sich heraus und stellt sie von 2001 bis 2007 direkt in seinem Blog weltweit zur Schau. Seit 2007 hat der inzwischen arrivierte Akademiker und Künstler das Format seiner Werke vergrößert und das Produktionstempo gedrosselt.

Mein Leben hat viel mit dem Rhein zu tun. Marcel van Eeden

Van Eeden sieht in seinem Ruf nach Karlsruhe und seinem Wirken an der Kunstakademie mehr als Zufall. „Mein Leben hat viel mit dem Rhein zu tun“, bekennt der Maler, der für seine Werke tief in der Geschichte und der Literatur schürft. „Die Orte, an denen ich bin, beeinflussen mich“, sagt er. In der Schweiz entspringt der Rhein, bei Karlsruhe hat er seinen Oberlauf und in der Nähe seiner Geburtsstadt ergießt er sich. Van Eeden denkt schon an ein Sketchbook zu Richard Wagner, zum Ring und zum Rheingold – und auch in dieser noch visionären Musikgeschichte des Zeichners solle Karlsruhe eine Rolle spielen.

„Für mich hat alles miteinander zu tun“, erklärt er. Dann ist er von Wagner schon bei Schopenhauer und mitten in einem anderen seiner Sketchbooks. Schließlich arbeitet der Künstler an der Enzyklopädie des Vergessenen, einer Welt vor seiner Geburt. „Ich bestimme die Geschichte“, macht er klar. Seine Schwarzmalerei, die ihm „als Spiel mit der Vergangenheit extrem viel Spaß bereitet“, sei auch ein Protest dagegen, dass die Menschen sterben müssen.

Ausstellung

„Marcel van Eeden – The Karlsruhe Sketchbook“ ist neben der Ausstellung „Hans Baldung Grien – heilig/unheilig“ in der Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-Straße 2-6, bis 8. März zu sehen, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.