Theater gibt es in Karlsruhe schon für Kinder ab zwei Jahren

Ins Theater mit zwei Jahren? Ja, das ist möglich. Das Badische Staatstheater bietet nämlich schon für die Kleinsten Produktionen an – wobei das Haus genau hinsieht: Ist ein Stück erst für Kinder ab sechs Jahren empfohlen, ist es für deutlich jüngere Mädchen und Buben tatsächlich noch tabu.

Dass sich Eltern nicht daran halten wollen oder es gar am Einlass zu Diskussionen kommt, sei äußerst selten, berichtet Otto A. Thoß. Er leitet seit September die Sparte „Junges Staatstheater“ und ist sicher: Ist ein Stück nicht altersgerecht, täte man dem Kind mit einem Besuch der Aufführung keinen Gefallen.

Theater staffelt meist in Zweierschritten

Sechs, zwölf, 16 oder 18 Jahre: Diese Staffelung kennen Kinogänger als Altersfreigaben der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK).

Das Staatstheater geht in der Regel in Zwei-Jahres-Schritten vor, wie Thoß erläutert: „Anders als im Film geht es bei uns auch nicht um Gewaltszenen.“

Farbenfroh für Zweijährige

Vielmehr würden sich die Theatermacher gezielt nach der Entwicklungspsychologie ihrer jungen Zuschauer richten.

Beispiel Zweijährige: „Farbenfroh und schwarzgeärgert“ heißt die Produktion, die derzeit für diese Altersgruppe im Repertoire ist.

Experiment mit Papier

Auf der Bühne liegt ein riesiges Stück Papier. Die Schauspieler experimentieren auf diesem mit Farbe, die Kinder und ihre Eltern sitzen drum herum.

„Wir setzen wenig Sprache ein, und es gibt keine parallelen Handlungen“, berichtet Thoß. Eine weitere Besonderheit: Während bei Stücken für ältere Kinder und für Erwachsene das Spiel mit der Dunkelheit schon mal dazugehört, bleibt es bei den Kleinen stets hell.

Nach 45 Minuten ist Schluss

Und nach maximal 45 Minuten ist Schluss. Thoß ist überzeugt: Produktionen, die über mehrere Stunden gehen, sind noch nichts für die ganz Kleinen.

50 Vorstellungen von „Farbenfroh und schwarzgeärgert“ gab es schon. Unter der Woche kommen Kindergärten, wochenends Eltern mit ihren Kindern.

Neue Produktion in der nächsten Spielzeit

In der kommenden Spielzeit wird es eine neue Produktion für Kinder ab zwei Jahren geben, kündigt Thoß an.

Vor seinem Wechsel ans Staatstheater war Thoß am Deutschen Nationaltheater in Weimar beschäftigt. Dort gibt es schon für Säuglinge Konzerte, die Zielgruppe umfasste Babys von Null bis zwölf Monaten.

Eigene Sparte seit 2011

Ein Angebot, das das Staatstheater derzeit nicht macht. „Insgesamt bieten wir im Vergleich hier aber mehr für Kinder und Jugendliche“, betont Thoß.

Als Peter Spuhler 2011 Generalintendant wurde, entstand die eigene Sparte „Junges Staatstheater“. Zwölf Mitarbeiter – darunter vier Schauspieler – sind dort engagiert.

Schulbesuche

Gespielt wird in der Regel in der „Insel“ in der Karlstraße.

Das Theater kommt aber auch in die Schule. Seit September wurden beispielsweise „Der Kleine Prinz“ für Kinder ab acht Jahren und der „Schwalbenkönig“ für Heranwachsende ab zwölf Jahren jeweils mehr als 25 Mal in Klassenzimmern gespielt, bilanziert Thoß.

Monate im Voraus ausgebucht

Auch andere Produktionen für die Kleinen sind ein Publikumserfolg. „Die Kleinkindkonzerte für Kinder ab drei Jahren sind oft Monate im Voraus ausgebucht“, so Thoß.

Für Teenager finden sich gezielt Angebote zu Abiturprüfungsthemen wie „Faust“ oder „Dantons Tod“. Unter dem Titel „#Esistkompliziert“ wird für die Generation 14plus das „lyrische Liebesleid“ von Hölderlin bis Heine thematisiert – auch das passend zu den Schulprüfungen.

Erstmals Kinderoper

Mit „Gold“ präsentiert die Insel zudem erstmals eine Kinderoper: Es handelt sich um das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ der Gebrüder Grimm.

Die Produktion ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, wobei schon auch mal begeisterte Rentner unter den Zuschauern sind, wie Thoß beobachtet.

Bühnenbild stürzt ein

Er führte selbst Regie bei „Zwei im Dunkeln“ für Heranwachsende ab 14 Jahren. Es geht um ein Mädchen und einen Jungen, die sich während eines Bürgerkriegs in einem Keller treffen. Der wird zerbombt, das Bühnenbild stürzt ein. Undenkbar, dass das kleine Kinder ansehen, findet Thoß.

#Lieblingsbuch

Für alle ab sechs Jahren gab es zuletzt beispielsweise „Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn“.

An die gleiche Altersgruppe richtet sich die neue Reihe „#Lieblingsbesuch“: Fünf Mal in der Spielzeit werden Schauspieler, Mitarbeiter des Theaters und Persönlichkeiten aus Karlsruhe wie jüngst Rolf Kahn – Vater der Torwartlegende Oliver Kahn – eingeladen, in gemütlicher Atmosphäre aus ihren Lieblings-Kinderbüchern vorzulesen.

Gemütlicher Sonntag

Die Kinder lauschen in kuscheligen Leseecken den Geschichten und erkunden dabei das Haus. Die Eltern können derweil bei Kaffee und Kuchen den Sonntagnachmittag genießen, heißt es.

Theater als Treffpunkt

„Theater soll auch Treffpunkt sein, es ist ein lebendiger Ort, das ist mir wichtig“, erläutert Thoß. Er ist sicher, dass es gut ist, schon Kindern den Zugang zum Theater zu ermöglichen.

Hemmschwellen nicht entstehen lassen

„Die Kleinen spielen ja selbst gerne. Sagen, du bist jetzt der König. Das ist nah dran an dem, was im Theater passiert.“ Es sei gut, früh Hemmschwellen abzubauen oder sie gar nicht entstehen zu lassen. Eine Erhebung des Theaters zeige grundsätzlich: Das Publikum werde jünger.

Kriterium: Wachbleiben

Thoß war zwölf, als er zusammen mit seinen Großeltern ein Theaterabo startete. „Damals war für mich eine Oper dann gut, wenn ich bis zum Schluss wach blieb“, erinnert er sich lachend.