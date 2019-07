Anzeige

Ganz schnell werden aus Festival-Vorfreuden Festival-Nachwehen, weil die Zeit wieder einmal zu schnell vorbei gegangen ist. Nichts hält Erinnerungen besser wach als schöne Fotos. Doch was macht ein gutes Festival-Foto eigentlich aus? Zehn Tipps, wie das perfekte Bild besser gelingen kann, verrät die aktuelle Top-Ten-Folge.

1. Bei Bühnenfotos die Acts ignorieren

Der Lieblingsstar auf der Bühne – yeah. Klar zücken jetzt alle die Handys und machen ein Foto. Doch wie gut werden diese Bilder? Der Hauptact auf die Größe einer Stecknadel zusammengeschrumpft und kaum erkennbar – das ist kein wirklich gutes Foto, sondern maximal eine nette persönliche Erinnerung, die niemand sehen möchte.

Echte Konzertfotografie ist kompliziert.

Das fängt schon damit an, dass eigentlich Genehmigungen nötig sind, weil Stars oft nur bestimmte Songs für Fotos freigeben. Wer nicht im Fotograben oder auf speziellen Plätzen für Fotografen steht, der wird es schwer haben, die Bühnenhauptacts gut in Szene zu setzen.

Deshalb hilft es, sich auf die Umgebung der Bühne zu konzentrieren.

Die Lichtshow zum Beispiel. Je nachdem, wohin die Bühnenstrahler leuchten, entstehen schöne Stimmungsbilder. Und die Projektoren können ein Motiv wert sein. Auch lohnt es, das Wetter im Blick zu behalten. Ob Sonnenuntergang oder herannahendes Gewitter, wer auch mal einen Blick zur Seite oder nach hinten wirft, kann besondere Stimmungs-Momente festhalten und einzigartige Fotos erstellen.

Nicht zu vergessen: das Publikum. Gerade bei den Konzertbesuchern gibt es viele mögliche Foto-Aspekte. Deshalb folgen dazu gleich noch mehr detaillierte Tipps.

2. Fokus auf ein Thema setzen

Wer nicht professionell fotografiert, ist auf einer Großveranstaltung schnell überfordert. Zu viel passiert gleichzeitig. Deshalb sollten sich Anfänger der Festival-Fotografie vorher überlegen, auf welches Thema sie sich konzentrieren möchten.

So entstehen Fotoserien zu sinnvollen Themen: etwa die Dekoration auf dem Festival, Outfits der Besucher oder Details bei den Festivalgängern (siehe nächster Tipp).

3. Auf die Details achten

Details machen eine Fotoauswahl lebendig. Sie finden sich eigentlich überall, man muss nur gezielt danach suchen. Da sind die Verkaufsstände von Souvenirs, die liebevoll dekoriert sind, etwa mit den Plastikenten des Entenrennens. Da gibt es Zutaten der Essstände, die vielleicht schon liebevoll vorbereitet sind. Nicht zu vergessen natürlich die Festivalbesucher: Finden sich Blumenkränze im Haar? Sind die Arme voll von Festivalbändern? Oder tragen sie zum Anlass passende Tattoos?

Der Blick auf die Details lohnt auch, weil dieser Fotos ansprechender macht. Einfach nur das Publikum mit Bühne, ohne außergewöhnliche Aussage, wirkt oft langweilig. Die Konzentration auf Ausschnitte sorgt hier für eine willkommene, klare Bildsprache.

4. Emotionen einfangen

Festivals sind voller Emotionen: Vorfreude beim Einlass, Lachen bei Aktivitäten und in der Gruppe, Tränen bei einem traurigen Lied oder die Erschöpfungsphasen dazwischen, in denen sich Menschen zurückziehen. Je intensivere die Emotion, desto besser das Bild. Es lohnt sich also, auf einen emotionalen Festival-Foto-Walk zu gehen. Vielleicht sogar mit einer Wunschliste, was eingefangen werden soll.

5. Wechsle die Perspektive oder suche Spiegelungen

Regen braucht auf einem Festival kein Mensch. Doch manchmal hält sich der Wettergott nicht an den Festivalkalender und schnell wird’s nass. Jetzt heißt es für Festivalfotografen, Aufpassen: Die Spiegelungen von Pfützen, wenn sie nicht zu schlammig und matschig sind, können ungewöhnliche Perspektiven auf das Festival ermöglichen. Etwa auf Besucher oder die Bühne, die sich in einer Pfütze spiegeln, oder die Festivalbesucher, die in einer Sonnenbrille reflektiert werden.

6. Auffällige Festival-Besuchergruppen festhalten

Gleiches und Gleiches gesellt sich gern. Der platte Spruch findet auf Festivals erschreckend oft Bestätigung. Freundesgruppen tragen ähnliche Kleider, Band-Shirts, Hüte oder vielleicht auch Lederlooks. Oder man kann bei Gruppen ähnliche Details, die perfekt harmonieren, entdecken. Dann wird es Zeit, die Kamera herauszuholen und ein Foto zu machen.

7. Gegensätze finden

Eine klare aus dem Bild lesbare Aussage kann vieles unterstreichen. Spannend wird es, wenn dazu noch ein Kontrast oder eine besondere Situation aufgezeigt wird. Folgende Motive wären hier denkbar:

Regnerische Szene: Viele Menschen laufen mit Ponchos herum, zwei Menschen sind mit einem Schirm unterwegs

Picknick bei einem klassischen Konzert: Alle sitzen am Boden auf Picknickdecken, eine kleinere Gruppe in Campingstühlen

Menschengruppen: Alle sind schwarz, einer bunt angezogen. Alle haben eine Glatze, eine Person einen Irokesenschnitt

8. Verschiedene Standpunkte eines Themas zeigen

Wer nicht dabei sein kann und sich nicht live durch die Szenerie bewegt, braucht einen Fotografen, der verschiedene Perspektiven aufzeigt. Am Beispiel der Bühne können das zum Beispiel folgende Motive sein:

Klassisch aus der Nähe

Vom Mount Klotz mit einer Draufsicht

Durch Bäume hervorlugend

Auf dem Bildschirm eines Handys

9. Zeigen, was es noch auf dem Festival gibt

Shops, Kinderveranstaltungen mit Clowns oder Stände mit Essen können genauso zu einem erfolgreichen Festival gehören wie die Hauptbühne. Deshalb sollten auch sie auf das Foto. Ein lachendes geschminktes Gesicht, ein Pizzabäcker, der die Pizza gerade in den Ofen schiebt, oder überfüllte Mülltonnen. Viele Motive drängen sich geradezu auf, wenn man auf dem Festivalgelände unterwegs ist.

10. Vorsicht mit dem Blitz

Ein Blitz stört Effekte, die von der Bühne kommen genauso, wie er Besucher blenden kann. Deshalb ist es empfehlenswert, auf Festivals weitestgehend auf den Blitz zu verzichten. Doch wie immer sind Ausnahmen die Regel: Wenn eine Bewegung eingefangen werden soll oder wenn es für ein nahes Motiv zu dunkel ist, geht es einfach nicht anders. Dazu ist wichtig, seine Kamera gut zu kennen. Denn Nachtfotografie gehört zu den komplexeren Themen.

