Tödlicher Unfall an den Karlsruher Bahngleisen

Anzeige

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Mann an den Bahngleisen in Karlsruhe tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zu Fuß am Rand der Schienen nahe der Durlacher Allee unterwegs, als er von hinten von einem Zug erfasst wurde.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 5.15 Uhr. Der 38-Jährige sei am rechten Rand der Schienen gelaufen, als ein von hinten heranfahrender Zug ihn erfasste und zur Seite schleuderte. Der Mann habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Aktuell wird untersucht, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt betrunken war oder unter anderen Drogen stand, berichtet eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe. Aktuell wisse man nur, dass der 38-Jährige zuvor ausgegangen war und sich vermutlich auf dem Weg zu einem Bekannten befand, als der Unfall passierte. Einen Selbstmord schließt die Polizei nach aktuellem Wissensstand aus.

Zusammenstoß trotz Notbremsung

Der Zug war laut Polizei auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim – mit Tempo 140. Der Lokführer habe noch eine Notbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

(ots/bnn)