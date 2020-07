Ermittler suchen nach Tötung von 24-Jährigem nach einer jungen Frau

Anzeige

Nach der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes in der Karlsruher Nordstadt am späten Dienstagabend suchen die Ermittler nach einer jungen Frau. Außerdem gibt es ein Ergebnis der Obduktion des Opfers.

Außerdem interessiert die Polizei sich für Gegenstände, die von mutmaßlichen Tätern im weiteren Umfeld des in der Knielinger Allee gelegenen Tatortes auf der Flucht entsorgt worden sein könnten.

Mit Hilfe eines Plakats und Flyern bitten die Ermittler nun Anwohner, sich an die Kripo zu wenden. falls jedwede Gegenstände auf Privatgrundstücken oder an versteckt liegenden Plätzen aufgefunden werden, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Die Polizei stellt auf dem Plakat folgende Fragen:

„Wer kann Hinweise zum besagten Abend, insbesondere über Personen(-gruppen) im dortigen Bereich oder weiteren Umfeld des ehemaligen Nahkaufs geben?“

„Wer hat auf seinem Grundstück oder im öffentlichen Raum einen weggeworfenen/entsorgten Gegenstand aufgefunden, der dort nicht hingehört?“

Junge Frau könnte bei der Tat anwesend gewesen sein

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang auch eine junge Frau. Sie soll nach Angaben eines Zeugen offenbar bei der Tat anwesend gewesen sein.

Solche, aber auch weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Obduktion: Massive Gewalteinwirkung

Inzwischen liegt das vorläufige Obduktionsergebnis des Opfers vor. Demnach ist der 24-jährige Mann durch massive Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper und seinen Kopf zu Tode gekommen.

Bislang gingen bei der Kriminalpolizei nach einem ersten Zeugenaufruf mehrere Hinweise ein, denen derzeit nachgegangen wird.

BNN