Nachdem die Stadt Karlsruhe im Stadionstreit Berufung eingelegt hat, drohen dem KSC jetzt neue rechtliche Auseinandersetzungen: Diesmal mit dem Top-Sponsor CG. Prokurist der Gruppe ist der unterlegende KSC-Präsidentschaftskandidat Martin Müller.

Der Wahlkampf für die Präsidentenwahl könnte für den Karlsruher SC ein Nachspiel vor Gerichten haben. Die CG Gruppe AG, Top-Sponsor des Fußball-Zweitligisten, erwägt, ihr im Sommer 2019 eingegangenes, langfristig angelegtes Engagement bei den Blau-Weißen wegen diverser Aussagen des dann mit knapper Mehrheit erneut ins Amt gewählten KSC-Präsidenten Ingo Wellenreuther aufzukündigen. Diese Information der Badischen Neuesten Nachrichten bestätigte der unterlegene Kandidat Martin Müller auf Nachfrage am Donnerstag.

Als „Heuschrecken“ diffamiert

„Die CG Gruppe wurde von Herrn Wellenreuther diffamiert, wir wurden als Heuschrecken bezeichnet und mussten hinnehmen, dass man mir eine Unterwanderung des KSC unterstellt. Unsere Anwälte in Berlin haben die Aussagen bewertet und eine klare Haltung dazu. Wenn der KSC den Vertrag mit Lagardère unter Hinweis auf einen eingetretenen Vertrauensverlust kündigen kann, so gilt das für uns nach unserer Einschätzung umso mehr“, erklärte Müller in seiner Eigenschaft als Prokurist der CG Gruppe.

Wellenreuther, mit dem lauten Nachdenken beim Top-Sponsor konfrontiert, sagte den Badischen Neuesten Nachrichten:

Dazu nehme ich gar keine Stellung. Ich weiß nicht, worum es geht.

Faktisch hatte Wellenreuther unter anderem bei einer Infoveranstaltung bei den Supporters vor einem „Heuschrecken“-Szenario gewarnt, bei dem ein Investor über die Gremienwahlen des Vereins und der daraus sich ergebenden Besetzung des Beirats die 50+1-Regelung unterlaufen könnte. Beim selben Anlass hatte der Bauprojektentwickler mit Christoph Gröner an der Spitze per Eidesstattlicher Versicherung gegenüber den KSC-Mitgliedern ausgeschlossen, das Szenario eines Ausstiegs in Betracht zu ziehen. Wörtlich: „Die CG Gruppe AG wird unabhängig vom Ausgang der Präsidentenwahl Ihres Vereins den mit Ihrem Verein vorgesehenen Sponsoring-Vertrag einhalten und den Verein wie vorgesehen unterstützen.“ Der Wahlkampf hat nun aber offenbar Spuren hinterlassen und die Juristen der CG Gruppe unter anderem Tonmitschnitte prüfen lassen.

Logo der CG Gruppe soll eigentlich auf das Trikot

Der Titel des Top-Sponsors war beim KSC im Sommer wegen der CG Gruppe neu eingeführt worden, da sich deren eigentliche Absicht, Hauptsponsor zu werden, nicht verwirklichen ließ. Klaiber Markisen hatte nach dem Aufstieg der Blau-Weißen von seiner Option Gebrauch gemacht und sich diesen Titel für ein weiteres Jahr gesichert. Diese Möglichkeit böte sich dem seit 2009 dem Verein treu verbundenen Mittelständler aus Forst für die kommende Saison ein letztes Mal. Vereinbart ist nach BNN-Informationen, dass die CG Gruppe spätestens zur Saison 2021/2022 und dann für drei Jahre die Trikotbrust der Karlsruher zieren wird. Eine Million Euro jährlich und damit das Doppelte des bisherigen Aufwands will sich die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin diesen Deal kosten lassen. Es geht also um ein Sponsorenpaket im Volumen von vier Millionen Euro.

Müller: „Unterirdischer“ Wahlkampf

Fünf Tage nach der wegen 41 fehlender Stimmen verlorenen Präsidentenwahl äußerte sich Müller erstmals ausführlich zu den Umständen des Wahlkampfs:

Das, was hier zwei Wochen lang ablief, war unter aller Sau.

Und weiter: „So unterirdisch wie Herr Wellenreuther hat mich noch niemand bekämpft, und ich komme aus keiner Branche, in der mit Wattebäuschchen geworfen wird“, erklärte Müller, der „angewidert“ sei, „wie dieser Mensch mit anderen umgeht“. Ihn habe es „schockiert, wie tief man sinken kann“. Ob die CG Gruppe tatsächlich rechtliche Schritte einleiten wird, ließ Müller offen. „Wir werden das überlegen und uns zu gegebener Zeit äußern.“

Von der Öffentlichkeit beachtete Auseinandersetzungen vor Gerichten führt der KSC bereits mit der Stadt als Bauherr der neuen Arena, mit dem Vermarkter Lagardère und mit dem DFB vor dessen Bundesgericht.