Top-Ten: 10 Kegelbahnen in und um Karlsruhe

„Hau den Kegel um!“ Die Top Ten befassen sich mit einem Freizeitsport, der Fingerspitzengefühl abverlangt und bei dem der eine oder andere Schlachtruf ausgestoßen wird: dem Kegeln. Egal ob an Geburtstagen oder in gemütlichen Runden am Abend – der Freizeitsport kommt in Karlsruhe und Umgebung nicht zu kurz.

1. Kegeln auf den Bahnen des Kegelverein Karlsruhe und Umgebung e.V.

Gleich fünf verschiedene Kegel-Clubs haben sich unter dem Dach des Kegelvereins Karlsruhe und Umgebung e.V. zusammengeschlossen. Im Vereinsheim am Mühlburgertor können Freunde des Holz-Sports auf acht Bahnen Kugeln werfen. Das gilt natürlich auch für Laien des Sports. Alle Bahnen können gemietet werden. Reservierungen werden von Dienstag bis Freitag von 14:30 Uhr bis 22 Uhr unter der (0721) 6053142 entgegengenommen. Wo genau? Kaiserallee 13 in Karlsruhe

2. Beim TUS Rüppurr wird abgeräumt

Neben Turnen und Gymnastik bis hin zu Volleyball und Karate, kann beim Turn- und Sportverein Rüppurr auch das Holz – so wird der Kegel auch genannt – abgeräumt werden. Kegelbahnen können von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 14 Uhr und von 17:30 bis 24 Uhr gemietet werden. Reservierungen sind telefonisch unter (0175) 5246983 möglich. Der TUS Rüpurr hat seine Kegelbahn im Vereinsheim in der

Steinmannstraße 1 in Karlsruhe.

3. Die Kugel rollt auf den Bahnen des Restaurants Badnerland

Das Restaurant Badnerland neben der gleichnamigen Halle in der Rubenstraße 21 in Karlsruhe-Neureut garantiert Kegelspaß für Groß und Klein. Das Lokal bietet Platz für Feiern mit Familie und Freunden oder auch zum geselligen Feierabend unter Kollegen. Für die kleinen Kegel-Fans werden sogar spezielle Partys für den Kindergeburtstag angeboten. Reservierungen erfolgen auf der Homepage der Badnerlandhalle oder telefonisch unter (0721)785188.

4. Die lange Kegeltradition des ASV Hagsfeld

Vor knapp 40 Jahren, im Jahr 1981, wurde die Kegelabteilung des ASV Hagsfeld an der Tagweide 3 gegründet und zunächst zur Vorbereitung zu Ligaspielen genutzt. Heutzutage werden die beiden Bundeskegelbahnen von Freizeitkeglern genutzt. Die Bahnen sind dank stetiger Pflege und einer Komplettrenovierung vor 15 Jahren gut in Schuss und können nach telefonischer Absprache mit dem Pächter unter (0721) 96498727 auch von Nicht-Mitgliedern genutzt werden.

5. Bock auf Disco-Kegeln im Eventhaus Karlsruhe?

Eine Abwechslung zu gemütlichen Kegelrunden bietet das Eventhaus Karlsruhe in der Ettligern Allee 3. Als Besucher kann man hier sein Handy oder Tablet mitbringen und zu seinen eigenen Lieblings-Hits Kegel umwerfen – natürlich mit der passenden Disco-Beleuchtung. Die Bahnen können zu verschiedenen Anlässen, wie Feiern unter Freunden oder Kindergeburtstagen gebucht werden. Kegeln kann man hier von Montag bis Sonntag und nach Absprache auch bis in die frühen Morgenstunden. Reserviert wird Online.

6. Kegeln in der Vereinsgaststätte des TSV Rintheim

In der Vereinsgaststätte des TSV Rintheim „Rintheimer Stuben“ in der Mannheimer Straße 2a gibt es zwei Kegelbahnen. Außerdem bietet die der Club noch ein Beachvolleyball- und ein Fußballfeld zum Mieten an. Um Verpflegung muss sich nicht gekümmert werden, die Gaststätte hat meist geöffnet. Buchen kann man telefonisch unter der Nummer (0174) 9587174 oder per Mail an thorsten.rakutt@tsv-rintheim.de.

7. Im Restaurant Bernheim eine ruhige Kugel schieben

„Kegeln ist die Kunst, einen Umsturz zu machen, indem man eine ruhige Kugel schiebt.“ Der Meinung war zumindest Kabarettist und Komiker Jürgen von Manger. Im Restaurant Bernstein in der Heidenstücksiedlung in Grünwinkel kann man nicht nur auf der Kegelbahn die Kugel werfen. Auch im Anschluss lädt das Lokal mit deutscher und mediterraner Küche ein. Gebucht wird unter unter (0721) 573210.



8. Kegelbahnen in der Waldgaststätte FSSV

Der alternative Treffpunkt des Kegelclubs „Asphaltrowdies“ auf dem Adenauerring 36 befindet sich versteckt im Schutz von Bäumen in der Waldgaststätte FSSV. Doch auch Freizeitspieler können hier ihr Können beweisen und abräumen. Telefonisch ist die Gaststätte unter (0721) 91580866 zu erreichen.

9. Wenn dich das Kegelfieber in Rheinstetten packt

„Gut Holz“, heißt es auch im Karlsruher Umland. Das Speiserestaurant Ufgau im Dammfeld 13 in Rheinstetten vermietet vier Kegelbahnen. Außer mittwochs stehen die Kegelbahnen an allen weiteren Tagen zwischen 17 bis 23 Uhr zur Verfügung. Reservierungen werden über ein Online-Formular, telefonisch (0721) 519182 unter oder per Email (info@ufgau-restaurant.de) angenommen.

10. Einer geht noch rein im Ettlinger Kegelverein

Der Ettlinger Kegelverein e.V. in der Huttenkreuzstraße 1 ist im Stadtkern zu finden und bietet alles, was das Keglerherz begehrt. Passenderweise heißt das griechische Restaurant „Zum Keglerheim“. Dort befinden sich sechs Kegelbahnen, die von Freizeitkeglern genutzt werden können. Die Bedienung des Restaurants oder der Pächter helfen bei der Vermittlung der Kegelbahnen. Telefonisch erreichbar ist der Verein unter (07243) 9240742.