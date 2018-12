Trailer zum neuen Blockbuster „Avengers: Endgame“ ist online

Anzeige

Millionen Fans haben mit Sehnsucht auf diesen Moment gewartet: Seit Freitag ist der Trailer zum neuen „Avengers“-Epos von Marvel online. Der Trailer verrät auch den Titel des vierten Films der „Rächer“ rund um Iron Man, Captain America und Thor: „Endgame“.

Achtung: Spoiler

In der ersten Runde des Kampfes der „Rächer“ gegen Thanos im Film „Avengers: Infinity War“ hatte der von Josh Brolin verkörperte Bösewicht die Oberhand behalten und mithilfe der „Infinity-Steine“ die Hälfte aller Lebewesen im Universum ausgelöscht.

Auch Black Panther (Chadwick Boseman), Spider Man (Tom Holland) und Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) starben im „Unendlichen Krieg“.

Der zweite Trailer für Captain Marvel ist raus. Also wir sind ja bereit.😁 pic.twitter.com/0tDk0cUjNQ — DASDING (@DASDING) 6. Dezember 2018

„Avengers: Endgame“: Thor und Iron Man kämpfen gegen Thanos

In „Endgame“ treten unter anderem Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) und Ant Man (Paul Rudd) gegen Thanos an. „Avengers: Endgame“ soll im April 2019 in den deutschen Kinos anlaufen.

Einer der Väter der „Rächer“ wird diesen Film nicht mehr sehen: Comic-Autor Stan Lee ist am 12. November im Alter von 95 Jahren in Los Angeles gestorben.