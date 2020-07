Trotz Corona ignorieren die meisten Leute am Grötzinger Baggersee die Abstandsregeln

Anzeige

Ruhig gelegen, umgeben vom Bruchwald, liegt der Grötzinger Baggersee idyllisch mitten im Naturschutzgebiet zwischen dem Malerdorf und Weingarten. Er dient als Lebensraum für viele Wildtiere, darunter Wasservögel wie Hauben- und Zwergtaucher. Um die wilden Tiere nicht zu stören, darf deshalb nur in einem bestimmten Bereich des Sees gebadet werden.

Von unserer Mitarbeiterin Charlotte Reece

Weitere gesonderte Bereiche sind für Hunde und für Pferde eingerichtet. „Man hat so ein bisschen das Gefühl als sei man in den Bergen, weil man umgeben von Bäumen ist“, schwärmt Dagmar aus Karlsruhe. Die 24-jährige Sozialpädagogin Janine ist ebenfalls begeistert: „Ich finde es schön, weil es hier mitten im Wald liegt. Man hat so viel Natur um sich.“

Gerade an diesem sonnigen Samstag lockt der Grötzinger Baggersee viele Badegäste an, obwohl die nächste Straßenbahnhaltestelle über eine halbe Stunde zu Fuß entfernt liegt. Die Besucher reisen stattdessen mit Auto, Motorrad oder Fahrrad an. Sogar einige Mietfahrräder des KVV parken am Wegrand. „Eigentlich gehe ich immer nach Weingarten zum Baggersee, aber da sind mir mittlerweile die Parkgebühren zu hoch“, erzählt Janine. Mit zwei Freunden genießt sie auf der Wiese das schöne Wetter.

Parken kostet am Grötzinger Baggersee nichts. Erstaunlicherweise stehen reichlich Parkplätze zur Verfügung: „Wir dachten erst, dass es ganz schön voll aussieht, dann waren aber doch noch etliche Plätze frei“, berichtet Janine. Gegen Nachmittag sieht die Lage schon anders aus. Die Besucher parken ihre Autos Stoßstange an Stoßstange und die Szene erinnert an die Parksituation am Adenauerring, wenn der KSC vor Publikum spielt.

Auf der kleinen Liegewiese am Seeufer herrschen ähnliche Verhältnisse. Hier reiht sich eine Picknickdecke an die nächste. Da haben selbst die heimischen Gänse Probleme, sich ihren Weg zu erkämpfen und wählen schließlich den kürzesten: über die Handtücher. Da das Füttern der Tiere verboten ist, grasen sie zwischen leeren Bierflaschen und nichts ahnenden, schlafenden Badegästen.

Ein paar Meter weiter in einem kleinen abgetrennten FKK-Bereich kann man den durchschnittlich etwas älteren Badegästen beim Sonnenanbeten zusehen und ist erstaunt, wie man Anfang Juli bereits so gebräunt sein kann. In voller Montur laufen zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts das Ufer mehrmals am Tag ab und sorgen zumindest dafür, dass nicht gegrillt wird.

Vom Naturschutzgebiet ist aber in dieser Uferzone nicht mehr viel zu spüren. Für Badminton oder Frisbee ist auf der Liegewiese kein Platz. Im Wasser wird es nicht besser: Hier muss man sich zunächst im Slalom an rosa Flamingo-Luftmatratzen, Surfbrettern und imaginären Volleyballfeldern vorbeidrücken. Erst weiter draußen ist es möglich, ungestört zwischen den Bojen zu schwimmen. Dass zudem weiterhin die Gefahr besteht, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, scheint bei den Badegästen vergessen.

Vom Einhalten der Abstandsregel kann definitiv nicht die Rede sein. „Wenn so viel los ist wie heute, sitzt beziehungsweise liegt man hier am See schon eng aneinander“, beklagt sich Martina aus Grötzingen.

Baggersee ohne Eintritt

„Es gibt Seen, an denen zu liegen schöner ist. Hier gibt es ja nur diesen kleinen Bereich.“ Für Martina und ihre beiden Kinder ist das allerdings noch kein Grund, um auf den Besuch am heimischen See zu verzichten. „Es ist ein schönes Ausflugsziel für die Kids, und da wir in Grötzingen wohnen, können wir einfach mit dem Fahrrad herkommen“, sagt sie. Zudem sei der Baggersee im Vergleich zum Schwimmbad viel natürlicher und ohne Eintritt.

André aus Grötzingen meint: „Selbst mit der Corona-Pandemie gibt es keine Probleme am Baggersee. Die Abstände werden schließlich eingehalten.“ Auch Dagmar ist davon überzeugt: „Im Schwimmbad ist man beengt und kann sich sowieso durch das Coronavirus nicht so locker bewegen. Am Baggersee hat man einfach ein Freiheitsgefühl, und ich persönlich fühle mich sicher.“

Wem es auf der Liegewiese dann doch zu gedrängt ist, hat die Möglichkeit, sich ein schattiges Plätzchen im Bruchwald zu suchen – nur das Baden ist ab „Zone D“, dem Naturschutzgebiet, nicht mehr gestattet. Da trifft man beim Spaziergang auf einen jungen Mann, der auf einem Baumstamm verweilt und vertieft ist in sein Buch „Natur“ von Ralph Waldo Emerson. Er nimmt kaum noch etwas von seiner Umgebung wahr.

