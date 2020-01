Trotz Milliarden-Paket: Digitalisierung vieler Schulen steht noch am Anfang

Anzeige

Bei der 28. Auflage der Bildungsmesse Learntec sind zum ersten Mal zwei Hallen auf der Messe Karlsruhe komplett ausgebucht. Wegen der steigenden Nachfrage wird die Branchenschau 2021 sogar in drei der vier Messehallen stattfinden. Doch trotz der vielen Anbieter, gibt es im Bereich der Schulen noch Nachholbedarf. Hier geht die Digitalisierung nur schleppend voran.

Kreide oder Schreibstift sind bei dieser Tafel überflüssig. Wer an dem interaktiven digitalen Monitor der belgischen Firma i3Technologies die Whiteboard-Funktion einstellt, kann auf dem Berührungsbildschirm auch mit dem bloßen Finger Texte oder mathematische Formeln auf den weißen Hintergrund schreiben.

Und wer den Unterricht bereits zuhause auf dem Rechner vorbereitet hat, kann die Arbeitsblätter sogar direkt auf den mehrere Quadratmeter großen Monitor laden und die wichtigen Stellen vergrößern.

Damit sind die Möglichkeiten der Wundertafel noch nicht einmal erschöpft, denn dank einer fest installierten Funkverbindung ist auch eine Vernetzung mit dem Internet oder Schülerrechnern problemlos machbar.

Kombination aus Tafel und Tageslichtprojektor

Ist die Kombination aus klassischer Tafel, Tageslichtprojektor und Fernsehbildschirm nun die Eier legende Wollmilchsau bei der Digitalisierung des Schulunterrichts?

„Das kann man durchaus behaupten“, sagt Berater Alexander Kosch am Stand von i3-Technologies auf der Learntec mit einem Schmunzeln. Wegen der niederschwelligen Bedienung und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sei das Interesse an den Multifunktionsgeräten vonseiten der Lehrer auch durchaus vorhanden, betont Kosch.

Während der dreitägigen Fachmesse hätten sich zahlreiche Besucher der Branchenschau in der Messe Karlsruhe nach den Einsatzmöglichkeiten einer interaktiven Tafel erkundigt. Wenn es um den Kauf eines der um die 5.500 Euro teuren Geräte ging, hätten die meisten Interessenten jedoch noch zurückhaltend reagiert. „Dafür brauchen Schulen ein Konzept. Und das ist nicht immer vorhanden“, sagt Kosch.

Großer Andrang im Schulbereich der Learntec

Über mangelndes Interesse konnten sich auch die anderen Aussteller im Schulbereich der 28. Learntec nicht beklagten. Drei Tage lang herrschte in der hinteren Hälfte der Messehalle 2 Hochbetrieb, und am einem Stand mit digitalen Schwarzen Brettern bildeten sich sogar Warteschlangen.

Doch Warten musste eigentlich niemand, denn Auswahl war genug vorhanden. Das Angebot reichte schließlich von der Bereitstellung eines sicheren Schulnetzes über Roboterbausätze für den Physik-Unterricht bis zu einer aus Fischertechnik-Bausteinen gefertigten Sortiermaschine am Stand der Karlsruher Technik-Initiative, die Kinder und Jugendliche in 74 Schulen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe mit Fischertechnik-AGs für naturwissenschaftliche Fächer begeistern will.

Lehrer müssen sich für Digitalisierung weiterbilden

„Der Beratungsbedarf ist sehr hoch“, sagt Daniel Gysin am Stand des Landesmedienzentrums. Während der drei Messetage haben Gysin und seine Kollegen zahlreiche Termine für die kommenden Wochen ausgemacht.

„Die Milliarden des Digitalpakts sind nun einmal vorhanden. Nun müssen die Schulen genau überlegen, was sie mit dem Geld machen wollen“, sagt Gysin. Seiner Empfehlung nach müssten die meisten Lehranstalten zunächst einmal die erforderliche Infrastruktur für die Digitalisierung des Unterrichts wie moderne Tafeln sowie Tablets oder Laptops für die Schüler ins Haus holen.

Selbst Sportunterricht kann digitalisiert werden

Tablets können nach Gysins Erfahrung sogar im Sportunterricht zum Aufzeichnen von Bewegungsabläufen bei Wurf- oder Turnübungen eingesetzt werden.

„Doch die Technik alleine reicht natürlich noch lange nicht aus“, mahnt Gysin vor allzu großer Euphorie.

Erst wenn die Lehrkräfte im Umgang und mit den didaktischen Möglichkeiten moderner Unterrichtsmittel geschult seien, könnten diese auch als sinnvolle Ergänzung genutzt werden. „Wenn diese Hürde überwunden ist, wird die Digitalisierung an den Schulen noch einmal einen richtigen Schub bekommen“, sagt Gysin.

Learntec 2021 erstmals in drei Hallen

Auf der Learntec war der Schub bereits zu spüren. Auch wegen der steigenden Nachfrage an digitalen Schul-Angeboten waren die beiden Messehallen in diesem Jahr mit 411 Ausstellern komplett ausgebucht. Wegen der vielen Voranmeldungen geht die 29. Learntec vom 26. bis zum 28. Januar 2021 erstmals in drei Messehallen über die Bühne.