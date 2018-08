Anzeige

Die Hälfte der Sommerferien ist fast um, und schon nähert sich der große Einschnitt beim Sommerfestival auf der Großbaustelle Karlsruhe. Am Montag, 26. August, kommt der Szenenwechsel: Das Durlacher Tor geht für die Stadt- und Straßenbahnen zum Teil wieder auf. Dann können die Bahnen wieder aus der Kaiserstraße geradewegs über den Verkehrsknoten in die Durlacher Allee rollen.

Durlacher Tor geht gen Durlach wieder auf

Die Direktverbindung zwischen City und Durlach funktioniert so wieder. Gleichzeitig aber geht das Rüppurrer Tor in Nord-Süd-Beziehung (Fritz-Erler-Straße/Rüppurrer Straße) zu. Der seit 1897 – mit Ausnahme der Jahre 1935 bis 1960 – Mendelssohnplatz genannte Knoten auf der City-Autobahn Kriegsstraße, wo von 1799 bis 1854 das Rüppurrer Tor stand, wird zur neuen Großbaustelle für die Kombilösung.

Staus wahrscheinlich

Voraussichtlich bis um den Jahreswechsel 2019/20 müssen alle Verkehrsteilnehmer dort mit starken Einschränkungen bis zur Sperrung rechnen. Entsprechende Staus auf der Kriegsstraße und dem Erhardboulevard sind direkte Folgen. Vor allem aber wird in einer guten Woche dort der Straßenbahnverkehr bis Mitte November unterbrochen. Dann sollen die Waggons auf Behelfsgleisbrücken über die Baugrube für den Autotunnel rollen.

Für den Einbau des Tunnels in die Kriegsstraße, neben der U-Strab die zweite Komponente der Kombilösung, wird der für den Stadtverkehr wichtige Knoten Mendelssohnplatz bereits vorbereitet.

Besonders aufwendig

„Der Bau des Tunnelabschnitts in der Kriegsstraße unter dem Mendelssohnplatz wird aufwendiger als der in den bisher in Betrieb genommenen Baufeldern“, erklärt die Kombi-Bauherrin Kasig. Seien doch in der Kriegsstraße Höhe Nymphengarten zwischen Ritter- und Lammstraße sowie demnächst auch zwischen Lammstraße und Ettlinger Tor genauso wie bereits am Westende des Erhardboulevards keine Kreuzungen zu unterqueren. „Das Baufeld Mendelssohnplatz aber hat es in sich“, betont Kasig-Pressesprecher Achim Winkel.

Harte Nuss

Der Mendelssohnplatz gehöre mit den in Nord-Süd-Richtung verkehrenden Stadt- und Straßenbahnen sowie seinen vielfältigen Verkehrsbeziehungen für den Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr zu „den harten Nüssen für die Verkehrsplaner“. Und so müssen alle Verkehrsteilnehmer dort in den nächsten 18 Monaten auf Umwege und Umleitungen stoßen. „Sie sollen aber so klein wie möglich ausfallen“, versichert die Kasig. Anwohner und die betroffenen Gewerbetreibenden würden in sieben Veranstaltungen über das ihnen Bevorstehende informiert.

Zwei Hilfsbrücken

Im November werden auf dem Mendelssohnplatz für die Bahnen zwei Hilfsbrücken eingebaut. Unter ihnen kann der Autotunnel in offener Grube gebaut werden. Diese Stahlkonstruktionen sind laut Winkel jeweils 24 Meter lang und 60 Tonnen schwer. Bereits jetzt laufen an den Rändern des Baufelds die Arbeiten zur Herstellung der provisorischer Fahrbahnen oder Gehwege.

Zwei Wochen auch für Autos gesperrt

Vom 26. August bis 9. September können auch die Autos nicht direkt von der Rüppurrer in die Fritz-Erler-Straße und umgekehrt fahren. Ebenso wird laut Kasig in den beiden letzten Wochen der Sommerferien das Linksabbiegen am Mendelssohnplatz nicht möglich sein. Auch den Radlern wird von der Kasig empfohlen, den Mendelssohnplatz weiträumig zu umfahren.