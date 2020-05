Turnerin Leah Grießer: Corona-Pause und Knie-OP statt Olympia-Qualifikation

Anzeige

Die Olympia-Qualifikation ist das diesjährige Ziel gewesen für die Karlsruher Turnerin Leah Grießer. Dann kam im März in die Nachricht, dass sie am Knie operiert werden muss. Durch den Corona-Stillstand entpuppte sich das für Grießer aber zu keinem Nachteil – eher im Gegenteil.

Leah Grießer läuft nach ihrer Knie-Operation schon wieder ohne Krücken und überhaupt läuft es für die Spitzenturnerin der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK) gerade eigentlich ganz gut. Den Umständen entsprechend, klar. Und anders, als noch vor ein paar Wochen gedacht.

Im Juni wäre Olympia-Qualifikation angestanden

Aber das geht in diesen Zeiten vielen so, Grießer hat sich damit arrangiert. „Ich habe einfach umgeplant“, sagt die 21-Jährige, für die sich der Corona-Stillstand in der Sportwelt durchaus als Gewinn entpuppt. „Da bin ich vielleicht eher die Ausnahme“, sagt Grießer selbst.

Eigentlich wollte die zweifache Deutsche Meisterin am Boden dieses Jahr ihren zweiten Olympia-Anlauf wagen, im Juni wäre es jetzt im nationalen Wettstreit um die Tickets für die Spiele im Sommer in Tokio gegangen.

Erst kam die OP-Diagnose, dann der Corona-Stillstand

Nach der knapp verpassten Olympia-Qualifikation von 2016 wollte Grießer „alles tun“, für ihre realistisch gesehen nicht allzu dicke Chance gegen die starke Konkurrenz hierzulande. Im März kam jedoch das Aus per ärztlicher Diagnose: Eine Knie-OP war nach monatelangen Beschwerden an der Patellasehne unumgänglich.

Doch weil das Corona-Virus dann auch die Sport-Welt aus den Angeln hob, hat Grießer Olympia „weiter im Visier“, wie sie feststellt. „Auch wenn man sich ja nicht 100 Prozent sicher sein kann, ob das nächsten Sommer dann auch stattfindet.“

Medizinstudentin plant Semester kurfristig um

Um 2021 aber gewappnet zu sein, hat die Medizinstudentin ihre Planung kurzerhand geändert. „Statt dieses nehme ich nun nächstes Sommersemester frei“, berichtet die WM-Teilnehmerin von 2018. Und statt im Sommer steht damit schon im März des kommenden Jahres das Erste Staatsexamen an. Danach wäre Zeit für den Kampf um ein Ticket für das aufgeschobene Ringe-Spektakel.

Ob Grießer das in Angriff nehmen kann? „Das kann ich jetzt nicht absehen. Klar, ich möchte es versuchen. Aber man muss dann sehen: Wie geht es meinem Körper? Lohnt sich der Aufwand? Ist es das wert?“, zählt Grießer auf. Es gilt, was auch schon für dieses Jahr mal galt: Die Teilnahme an der Olympia-Qualifikation ist für die mehrfache Mannschafts-Vizemeisterin mit der KRK „eine Möglichkeit, kein Muss“.

Nach einer schwierigen Phase im Anschluss an die verpassten Spiele in Rio, zu denen schließlich die damalige KRK-Teamkollegin Pauline Tratz als Ersatzturnerin der deutschen Riege flog, hatte Grießer 2018 ihr sportlich erfolgreichstes Jahr erlebt und die Lust an ihrem Sport wieder neu entdeckt.

Seither ist es „die Freude an der Bewegung, die Freude am Turnen“, die sie weiter antreibe, sagte die Bundeskader-Athletin erst im Februar dieses Jahres im Gespräch mit dieser Zeitung, als sie noch voller Zuversicht war, bald wieder in der Halle und an den Geräten stehen zu können.

Im April wurde Leah Grießer in Heidelberg operiert

Das langwierige Pfeiffersche Drüsenfieber hatte Grießer da endlich überstanden, die Schmerzen an der entzündeten Patellasehne plagten Grießer aber ungebrochen. Deswegen schließlich auch die Operation, Ende April kam die Karlsruherin in Heidelberg unters Messer. Ein Knochenstück war hinter die Sehne gerutscht, hatte sich immer wieder entzündet.

Mein Ziel ist es, Ende des Jahres wieder auf meinem alten Stand zu sein Leah Grießer

Neun Monate schlug sie sich mit diesem Problem herum. „Ich hoffe, dass das die Ursache war“, sagt Grießer, die ihre so gewonnene Zeit nutzt, das Studium voranzutreiben. Nicht in der Mannheimer Uni, sondern von zu Hause aus in Karlsruhe – Vorlesungen und Seminare laufen online. „Mit dem Knie ist das für mich natürlich ideal“, sagt die Athletin der TG Neureut, die derweil ohne Zeitdruck ihren Rehaplan verfolgt.

„Mein Ziel ist es, Ende des Jahres wieder auf meinem alten Stand zu sein. Vielleicht mit dem einen oder anderen neuen Element.“ Wichtig sei, dass sie jetzt nicht zu viel mache. Aber sie könne schon wieder auf einem Bein stehen und ja auch „zumindest wieder normal gehen“. Es läuft also. Nur anders als gedacht.