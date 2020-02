Umgestürzte Bäume und Sachschäden: Sturm „Sabine“ wütet in der Region

Anzeige

Das Sturmtief „Sabine“ hat den Südwesten am Sonntagnachmittag erreicht und über Nacht noch einmal Fahrt aufgenommen. Am Morgen gibt es bereits eine erste Bilanz der entstandenen Schäden. Die Behörden haben bereits am Sonntag reagiert: In Karlsruhe bleiben etwa Friedhöfe und der Schlossgarten geschlossen. Im Laufe des Vormittags dürfte „Sabine“ über den Südosten Baden-Württembergs weiterziehen, so der Deutsche Wetterdienst.

Die Polizei Karlsruhe zieht am Montagmorgen eine vorläufige Bilanz: Bis 4 Uhr in der Nacht hat es durch den Sturm Schäden von insgesamt rund 40.000 Euro gegeben. „Das waren überwiegend umgestürzte Bäume, Bauzäune oder Verkehrsschilder“, sagte ein Sprecher der Polizei Karlsruhe. Zu 76 „witterungsbedingten Einsätzen“ sei die Polizei bis 4 Uhr ausgerückt. Personen seien durch den Sturm aber bislang nicht zu Schaden gekommen.

Das Polizeipräsidium Offenburg konnte am Morgen noch keine Bilanz der Sturmschäden aufstellen: „Wir sind hier leicht unter Wasser“, sagte ein Sprecher der Polizei um 6.15 Uhr am Montagmorgen. Gerade bereite man sich auf das nächste Sturmhoch vor.

Auch im Einsatzgebiet der Polizei Pforzheim habe es „ziemlich viele Einsätze“ gegeben, so ein Polizeisprecher. Ab 22.00 Uhr seien die ersten Auswirkungen des Orkantiefs Sabine im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim bemerkbar gewesen.

Mehre Bäume seien umgestürzt und blockierten Straßen. Ab Mitternacht sei Freudenstadt auf der Bundesstraße 294 nicht mehr zu erreichen gewesen. Im gesamten Bereich seien in kürzester Zeit über 40 umgestürzte Bäume und mehrere nicht passierbare Straßen gemeldet worden. In Bad Rippoldsau und Altensteig seien Stromleitungen abgerissen worden, so dass es kurzzeitig zu einem Stromausfall kam. Bis 4.00 Uhr seien über 60 Einsätze zu bewältigten gewesen.

Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim weiter heißt, sind derzeit im Landkreis Freudenstadt acht, im Landkreis Calw sieben und im Enzkreis sowie in der Stadt Pforzheim fünf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Personen zu Schaden gekommen. Über Sachschäden liegen der Polizei noch keine näheren Angaben vor. Noch 90 Unwettereinsätze seien im Führungs- und Lagezentrum offen.

Die Polizei rät dazu, die Warnhinweise des Deutschen Wetterdienstes sowie der Warn-App Nina zu beachten.

Albtalverkehrsgesellschaft: Stadtbahn-Verkehr mehrheitlich eingestellt

Die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) stellt die Fahrten auf nahezu allen Stadtbahn-Linien der AVG aus Sicherheitsgründen ein. Das geht aus einer Pressemitteilung von Sonntagabend hervor. Einzige Ausnahmen: Die Stadtbahnen der Linien S1/S11 zwischen Leopoldshafen Frankfurter Straße und Ettlingen Albgaubad sowie die Stadtbahnen der Linie S5 Knielingen Rheinbergstraße und Söllingen verkehren regulär „solange es die Witterungsbedingungen zulassen“, so die AVG. Auch auf den Bus-Linien der AVG könne es zu Einschränkungen kommen.

In der Karlsruher Innenstadt sollen die Tram-Linien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe bis auf Weiteres regulär fahren.

Stadt Karlsruhe: „Erste Entwarnung“ am Morgen

„Keine größeren Schäden durch Sturmtief ‚Sabine'“ habe es in der Nacht Karlsruhe gegeben, berichtet die Stadt in einer Pressemeldung. Die Feuerwehr sei in der vergangenen Nacht 55 Mal im Einsatz gewesen. Personen seien nicht verletzt worden, es habe auch keine Beschädigungen an städtischen Gebäuden oder Straßensperrungen gegeben.

Für den Vormittag werde aber eine „weitere Spitze“ erwartet.

Schlossgarten und Friedhöfe bleiben in Karlsruhe geschlossen

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ bleiben am Montag in Karlsruhe alle Friedhöfe geschlossen – ebenso der Zoologische Stadtgarten und der Schlossgarten Durlach. Das teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Möglicherweise würden auch Straßen gesperrt. Das Tiefbauamt kontrolliere ab 5.30 Uhr die Situation. Grundsätzlich rät die Stadt den Bürgern, auf den Besuch von Waldgebieten und Grünanlagen zu verzichten. Die Schulen sind geöffnet. Eltern könnten aber selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule gehen lassen wollen.

mit Material von dpa/lsw