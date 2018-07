Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag versucht, einen Taxifahrer in Karlsruhe-Durlach zu berauben. Dabei erlitt der 32-jährige Taxifahrer leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Täter gegen 2.50 Uhr am Durlacher Bahnhof in das Taxi des 32-Jährigen eingestiegen. Während der Fahrt forderten sie den Mann auf, anzuhalten. Als er das in der Auer Straße tat, stiegen die Männer aus, öffneten Fahrer- und Beifahrertür und durchsuchten das Auto.

Täter schlagen mehrfach zu

Als der Taxifahrer die Männer aufforderte, das zu lassen, schlug ihn einer der beiden mehrfach ins Gesicht. Dem 32-Jährigen gelang es, den Alarmknopf seines Wagens zu drücken. Das schreckte die Täter ab, die daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen.

Fahndung läuft

Das Räuberduo wurde von dem Taxifahrer wie folgt beschrieben: Der erste Täter war etwa 1,65 Meter groß, 40 Jahre alt, mit stämmiger Figur und kurz rasierten Haaren. Er trug ein dunkles Shirt und eine kurze Hose und sprach Deutsch ohne Akzent. Der zweite Täter war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und stämmig. Er hatte mittellange schwarze Haare, einen langen schwarzen Bart und trug ein dunkles Shirt und eine lange Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0721/6665555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.