Unbekannte zerstören in Karlsruhe Außenspiegel an mindestens 15 Autos

Unbekannte haben am Samstagmorgen zwischen 5.20 und 5.35 Uhr die Außenspiegel von mindestens 15 Autos in Karlsruhe zerstört. Wie die Polizei mitteilte, parkten die betroffenen Fahrzeuge in der Brauerstraße, Putlitzstraße und Roonstraße.

Die beiden Tatverdächtigen bewegten sich am Samstag von der Brauerstraße in die Putlitzstraße und arbeiteten sich dann in die Roonstraße vor – so beschreibt es eine Pressesprecherin der Polizei. An mindestens 15 Autos wurden ein oder beide Außenspiegel abgerissen oder -getreten.

Zeuge beobachtet zwei Männer bei der Tat

Ein Zeuge habe die beiden Männer schließlich bei der Tat beobachtet, diese konnten jedoch flüchten. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 20 Jahre alt sein, von sportlicher Figur und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Einer habe eine weiße Kappe und blaue Jeans getragen. Der andere sei komplett schwarz gekleidet gewesen.

Nach den beiden Tatverdächtigen wird wegen Sachbeschädigung gesucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Südweststadt unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 34 11 zu melden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro.