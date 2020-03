Undichtes Dach und kaputte Fenster in Karlsruher Schule: Petition fordert Sanierung

Anzeige

Ökologisch sind Schulen selten: Heizungen im Gebäude, Mikrowellen in der Cafeteria und die Technik im Unterricht – all diese Dinge brauchen Energie, und sie stoßen eine Menge CO 2 aus. Um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, hat die Carl-Engler-Schule in der Karlsruher Innenstadt Richtlinien für einen klimafreundlichen Alltag eingeführt. Dennoch dürfte ihre Energiebilanz nicht besonders gut ausfallen: Die Schulgebäude sind stark sanierungsbedürftig.

Deshalb wenden sich die 1.090 Schüler und 70 Lehrkräfte nun mit einer Online-Petition an die Stadt Karlsruhe. Ihr Ziel: Die Schule soll klimaneutral werden. Seit einigen Monaten tragen sie ihren Teil dazu bei. Lehrer kopieren ihre Arbeitsblätter beidseitig, Klassen verzichten bei Studienreisen auf das Flugzeug. In diesem Frühjahr entsteht eine Wildblumenwiese, die Lebensraum für Bienen schafft.

Petition fordert die überfällige Sanierung der Carl-Engler-Schule

„Aber die klimaneutrale Sanierung des Schulgebäudes, die die Petition fordert, können wir nicht alleine durchsetzen“, sagt Schulsprecherin Kira Wöhrle. Sie berichtet von Fenstern, die nicht schließen und Schulräumen, in die es reinregnet. Das sei gerade jetzt in der kalten Jahreszeit keine gute Lernsituation für die Schüler des technischen Gymnasiums und der Berufsschule.

Mehr zum Thema: Wie Karlsruhe bis 2050 klimaneutral werden will

Bilder auf der Webseite der Petition zeigen das undichte Dach, Schimmel an den Wänden und den Durchzug am Fenster. Viele Kommentatoren auf der Webseite der Petition sind entrüstet. „Schlimm genug, dass man hierfür überhaupt eine Petition benötigt!“ schreibt etwa eine Nutzerin aus Rastatt.

Karlsruhe will bis 2040 in allen Schulen Klimaneutralität erreichen

Wie kann es sein, dass der Gemeinderat im Jahr 2019 den Klimanotstand ausgerufen hat, gleichzeitig aber in städtischen Gebäuden wie der Carl-Engler-Schule aus dem Fenster geheizt wird? Auf Anfrage der BNN teilt die Stadt Karlsruhe mit, dass eine Sanierung im laufenden Schulbetrieb schwierig sei – vor allem, weil das Schulgelände etwa so groß wie 16 Grundschulen sei. Eine Auslagerung des Unterrichts bräuchte daher viel Vorlauf und Planung.

Weiter schreibt die Stadt, dass Karlsruhe vergleichsweise viel Geld in die Sanierung öffentlicher Gebäude stecke. So investierte die Verwaltung in den vergangenen fünf Jahren in die Carl-Engler-Schule und in die benachbarte Carl-Benz-Schule knapp 5,3 Millionen Euro.

Bis 2040, schreibt die Stadtverwaltung, habe sie sich das Ziel der Klimaneutralität in allen städtischen Gebäuden gesetzt. Das heißt für einige Schulen, dass noch mehrere Jahrgänge in sanierungsbedürftigen Gebäuden ihren Abschluss machen müssen.

Aus der Antwort der Stadt geht hervor, dass die Carl-Engler-Schule sich Hoffnungen machen kann, ab 2023 Geld für die Sanierung zu erhalten. Eine Sanierung könne dann von 2024 bis etwa 2028 folgen.

Schüler kämpfen nicht nur bei Fridays for Future gegen den Klimawandel

Schulleiterin Nella Zimmer kennt keine andere Schule in der Region, die das Ziel der Klimaneutralität ausgerufen hat. „Wir sind da in gewisser Weise Vorreiter. Eine Schule muss ja anfangen“, sagt sie.

Initiatorin Wöhrle sieht auch in anderen Schulen Bestrebungen zur Klimaeffizienz. In der benachbarten Carl-Benz-Schule befindet sich in der Lobby ein Sammel-Behälter für Pfandflaschen, damit diese nicht fälschlicherweise im Müll landen. Auch die Stadt bestätigt, dass das Umwelt-Engagement der Karlsruher Schüler in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Auch interessant: Karlsruher Innenstadt könnte wegen Klimawandel fast fünf Grad heißer

So würden Nachsitzstunden, die Schüler aufgrund ihrer Fehlstunden durch die Demonstrationen mit Fridays for Future erbringen müssen, gemeinsam mit Schülern rund um das Thema Umwelt gestaltet.

Beim Wettbewerb „Grüne Pyramide“ zeichnet die Stadt besondere Nachhaltigkeitsprojekte von Karlsruher Schulen aus. In den vergangenen Jahren gab es hier etwa bei der Oberwaldschule ein bemerkenswertes Projekt. Schüler haben aus Materialien vom Schrottplatz Instrumente gebastelt.

Petition sammelt noch zwei Wochen Unterschriften

Die Carl-Engler-Schule hat noch knapp zwei Wochen Zeit, um mit ihrer Petition das benötigte Quorum von 2400 Unterschriften zu erreichen. Bis Donnerstagmittag haben 609 Personen unterschrieben. Initiatorin Wöhrle ist dennoch zuversichtlich, dass die Schüler und Lehrer ihr Ziel erreichen.

Bei einem Erfolg der Petition erhoffen sich die Schüler ein Gespräch mit dem Karlsruher Oberbürgermeister Frank Metrup oder den Stadträten. „Am besten wäre es natürlich, wenn die Stadträte vorbeikämen und sich die Situation anschauen.“

Hier geht es zur Petition der Carl-Engler-Schule.