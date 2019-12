Unerwünschte Geschenke: Es gibt kein Recht auf Rückgabe

Anzeige

Das große Schenken an den Weihnachtstagen ist vorbei. Was unter dem Baum lag, hat allerdings nicht bei allen für strahlende Augen gesorgt. So mancher hat ausgepackt, was er oder sie eigentlich gar nicht haben wollte: teils in der falschen Größe, Form oder Farbe, teils doppelt oder sogar gänzlich unerwünscht. Wer diese Geschenke nun los werden will, hat es nicht immer leicht. Fragen und Antworten zum Geschenkeumtausch:

Kann man einfach im Laden zurückgeben, was nicht gefällt?

„Nein, ein automatisches Recht auf Rückgabe oder Umtausch besteht nicht“, erklärt Rechtsanwältin Katrin Guder von der Karlsruher Kanzlei Kuhn und Kollegen. Hat das Produkt keine Mängel, kann der Beschenkte nur auf die Kulanz des Verkäufers hoffen. Die Umtauschmöglichkeit kann dabei beim Kauf oder nachträglich eingeräumt werden. Ob der Händler das Geld erstattet, die Ware austauscht oder einen Gutschein aushändigt, ist seine Entscheidung. „Auch die Frage, wie lange Ware umgetauscht werden kann, entscheidet der Verkäufer“, so Guder.

Umtausch zur Not auch ohne Kassenbon

Brauche ich für den Umtausch einen Kassenbon?

Nicht unbedingt. Der Käufer muss lediglich den Nachweis erbringen, dass er den Artikel tatsächlich in dem Geschäft gekauft hat. Am leichtesten ist das mit der Originalverpackung inklusive Preisschild und dem Kassenbon. „Der Kauf lässt sich aber auch mit einem Kontoauszug oder notfalls durch eine Zeugenaussage beweisen“, sagt Rechtsanwältin Guder.

Dürfen Artikel vom Umtausch ausgeschlossen werden?

Das hängt vom Grund des Umtauschwunsches ab. Ist ein Artikel mangelhaft, kann man sich grundsätzlich auf die Gewährleistungsrechte berufen – davon sind auch keine Sonderangebote oder reduzierte Waren ausgeschlossen. Die Möglichkeiten eines Umtausches aus Kulanz kann der Verkäufer dafür nach freiem Ermessen einschränken und beispielsweise nur originalverpackte Waren oder nicht reduzierte Artikel akzeptieren.

Wie sieht es mit Geschenken vom Weihnachtsmarkt aus?

Hier gelten die gleichen Regeln wie im stationären Handel. Mangelhafte Produkte müssen auch diese Händler umtauschen oder reparieren. Wer beim Kauf schon daran gedacht hat, hat den Namen und die Adresse des Verkäufers notiert – sonst droht eine aufwendige Recherche.

Online gelten andere Regeln

Gelten diese Regeln auch für das Online-Geschäft?

Nein. Da sich die Ware hier nicht vorab in Händen halten lässt, kann man innerhalb von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten und die Bestellung zurücksenden. „Der Käufer hat außerdem das Recht, sein Geld zurück zu erhalten und darf nicht mit einem Gutschein abgespeist werden“, sagt Guder. Von der Rückgabe ausgenommen sind allerdings beispielsweise verderbliche oder maßangefertigte Artikel.

Was ist, wenn das Geschenk Mängel aufweist?

In diesem Fall muss der Verkäufer die Ware entweder reparieren oder gegen Neuware tauschen. Scheitert das zweimal, kann man den Kaufpreis zurückverlangen – oder den mangelhaften Artikel behalten und den Kaufpreis mindern lassen. Da hier die gesetzliche Gewährleistungspflicht greift, darf der Verkäufer nicht auf einen Gutschein verweisen.

Welche Fristen muss man beachten?

Für neu gekaufte Artikel gilt laut Gesetz eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Zeigt sich ein Mangel in den ersten sechs Monaten, muss der Händler beweisen, dass die Ware bei Verkauf mangelfrei war. Danach liegt die Beweispflicht beim Käufer. Bei gebrauchten Waren reduziert sich die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr, beim Privatverkauf kann sie ganz ausgeschlossen werden.