Unerwünschter Geburtstagskuchen: Viele Karlsruher Kindergärten verbieten mitgebrachte Lebensmittel

Kuchen, Muffins oder Gummibärchen: Diese Süßigkeiten werden häufig an Geburtstagen in Kindergärten verteilt. Ein Verbot für alle mitgebrachten Lebensmittel hat in einem Kindergarten im bayerischen Bissingen nun für mächtig Wirbel gesorgt. Sogar eine Unterschriftensammlung ist daraus entstanden. Auch in Karlsruhe gibt es in vielen Kindergärten Verbote für mitgebrachte Lebensmittel.

In vielen Kindergärten läuft ein Geburtstag oft wie folgt ab: Die Kinder bilden eine Sitzkreis, das Geburtstagskind darf auf einem Stuhl Platz nehmen. In der Mitte wird eine Kerze angezündet. Ein Kindergärtner liest ein neues Kapitel aus dem Buch „Urmel aus dem Eis“, „Petterson und Findus“ oder „Das Sams“ vor. Aussuchen darf dies natürlich das Geburtstagskind.

Die Gruppe singt Lieder wie „Hoch soll er leben“, „Happy Birthday to you“ oder „Wie schön, dass du geboren bist“. Am Ende der Feier überreicht das Geburtstagskind stolz jedem im Kreis einen – von Mama oder Papa – selbst gebackenen Muffin.

Aus Muffins wird ein Problem

Erinnerungen wie diese dürften vielen bekannt sein. Kaum vorstellbar, dass hierüber ein Streit entstehen könnte. Doch genau das ist in einem Kindergarten in Bissingen passiert. Das Verteilen von Süßigkeiten wie Kuchen oder Muffins an andere Kinder wurde dort grundsätzlich verboten.

Die Partei „Bürger wählen Bürger“ veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite hierzu einen Elternbrief des Kindergartens, in welchem das mitbringen genannter Lebensmittel aufgrund von Bedenken der „hygienischen Mängel“ verboten wird.

Süßigkeiten sind generell nicht erwünscht

Auch in Karlsruhe sind die mitgebrachten Speisen ein Thema, welches auf Elternabenden oftmals diskutiert wird. Im Evangelischen Kindergarten in Grünwettersbach zum Beispiel sind Süßigkeiten generell nicht erwünscht. Für Geburtstage und spezielle Anlässe gibt es hierfür aber eine Ausnahme. Es liegt im Ermessen der Eltern des Geburtstagskindes, welche Mitbringsel ihr Kind verteilen darf. Oftmals werden Obst, Kuchen oder Gummibärchen mitgebracht.

Lebensmittelverbote in den meisten Kindergärten

Auf Anfrage an andere Kindergärten in Karlsruhe bestätigen die meisten das Verbot, mitgebrachte Speisen in ihren Einrichtungen zu verteilen. Gründe hierfür sind nicht immer die Bedenken von Eltern bezüglich der ungesunden Ernährung ihrer Kinder. So wird mit dem Verbot etwa versucht, die finanziellen Möglichkeiten der Eltern auszublenden und Ungerechtigkeit zwischen den Kindern zu vermeiden.

Kuchen als Universallösung

Um den Kindern dennoch eine schöne Feier zu bieten, haben viele Kindergärten eine eigene Regelung für entsprechende Fälle entwickelt. Mit einem gemeinsamen Backen löst dieses Problem zum Beispiel der Katholische Kindergarten in der Waldeckstraße in Karlsruhe. Hier backt die Kindergartengruppe für das Geburtstagskind einen Kuchen. Im Katholische Kindergarten St. Angela in Karlsruhe wird ebenso Kuchen für diesen Anlass erlaubt.

Entscheidung bei den Eltern

Im Kindergarten des Freien Kindergartens Karlsruhe e.V. wird über das Thema Ernährung im Kollektiv entschieden. Trotz des Einflusses der Kindergärtner liegt die Entscheidung in der Hand der Elterninitiative, die den Kindergarten trägt. Überlegungen zu einem „zuckerfreien Kindergarten“ fanden bisher keine Mehrheit. Daher entscheiden die Eltern selbst, was mitgebracht wird.

Einen etwas anderen Weg geht das ebenfalls von einer Elterninitiative getragene Kinderhaus Kunterbunt. Hier bereiten die Eltern des Geburtstagskindes den Nachtisch vor. Das Motto lautet: entweder Süßes für alle – oder Süßes für keinen.