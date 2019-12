Anzeige

Zwei Autos sind am Donnerstagmorgen gegen 6.25 Uhr auf der L558 in Höhe Spöck beim Abbiegen zusammengestoßen. Wegen des Unfalls wird der Verkehr für Fahrer, die aus Bruchsal kommend auf der L558 unterwegs sind, durch Spöck umgeleitet, so ein Pressesprecher der Polizei.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Mindestens zwei Polizeistreifen sind laut Auskunft des Pressesprechers im Einsatz. Eine Streife regelt den Umleitungsverkehr.

Diese Meldung wird aktualisiert.

BNN