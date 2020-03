Unternehmenskredite beflügeln die Volksbanken im Südwesten

Anzeige

Und wieder einmal sind es Firmen- und Gewerbekunden, die mit ihren Krediten das Geschäft einer Bankengruppe beflügeln: Um satte sieben Prozent auf 44,4 Milliarden Euro ist der entsprechende Kreditbestand bei den 168 Volks- und Raiffeisenbanken im Südwesten gestiegen.

Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes (BWGV), geht davon aus, dass dies in diesem Jahr so weitergeht. „Im Augenblick sind keine Verwerfungen erkennbar“, sagt er bei der Bilanz-Pressekonferenz in Stuttgart. Es sei denn, das Coronavirus wirke sich massiv aus.

Allgemein zeigt sich der frühere Chef der Volksbank Baden-Baden/Rastatt „sehr wachsam“, wie er betont. Zum Hintergrund: Die Regulatoren basteln an neuen Auflagen für die Vergabe von Firmenkrediten.

Die Banker bangen vor „Basel IV“. Stand jetzt wären vor allem mittelständische Unternehmen betroffen, die sich nicht von teuren Ratingagenturen bewerten lassen wollen – dies ist die klassische Kundschaft der Genossenschaftsbanken und Sparkassen. „Die Regulatorik bietet immer Überraschungen“, warnt auch Glaser.

Noch einmal ein Blick auf die Aktivseite der Bilanz: Dort stehen 108,6 Milliarden Euro an Kundenkrediten in den Büchern, inklusive jenen von Privatkunden. Das sind 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Beim Hauptwettbewerber, den Sparkassen, lag der Zuwachs bei 4,5 Prozent.

Kunden setzen vor allem aufs Tagesgeld

Und die Sparer? „Die parken ihr Geld“, verunsichert durch die EZB-Politik, verdeutlicht Glaser. An Kundeneinlagen gab es zum Jahresultimo 2019 gerundet 133,1 Milliarden Euro. Dies ist ein Zuwachs von 5,9 Prozent. Bei den Südwest-Sparkassen waren es 4,7 Prozent, was in diesen verkehrten Zinszeiten ein günstigerer Wert ist.

Geld gehortet wird vor allem auf dem Tagesgeldkonto. In der Summe kamen dort 89,1 Milliarden Euro zusammen, ein Plus von 9,1 Prozent. Die Kunden sagen sich laut Glaser: „Ich gebe der Bank das Geld, unter dem Kopfkissen möchte ich es nicht behalten.“

Selbst Spareinlagen mit Bonus sind noch populär mit einem Bestand von 35,7 Milliarden Euro. Da habe sich das Kundenverhalten gegenüber normalen Zinszeiten gar nicht so sehr verändert.

Zur Ertragslage: Der Zinsüberschuss sank erwartungsgemäß auf 2,76 Milliarden Euro. Erstaunlich ist, dass die Banker den Rückgang um 0,03 Milliarden Euro mit dem Zuwachs um 0,06 Milliarden Euro beim Provisionsüberschuss mehr als ausgleichen konnten. Dieser stieg auf 1,11 Milliarden.

Beim Betriebsergebnis vor Bewertung lagen die Genossenschaftsbanken bei 1,23 Milliarden Euro (plus 0,6 Prozent).

Steht Volksbank Ortenau vor Fusion

Weniger Banken und mehr Mitglieder – dieser Trend hat sich fortgesetzt. Mittlerweile sind 3,78 Millionen Baden-Württemberger Teilhaber einer Volks- oder Raiffeisenbank. Vor zehn Jahren waren es noch 3,24 Millionen. Die Zahl der Banken ist zuletzt auf 168 gesunken. Vor zehn Jahren gab es noch 242. Auch in diesem Jahr stehen „sieben bis acht“ Fusionen an, so Glaser.

Darunter könnte auch die der Volksbank in der Ortenau mit der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau sein. Es entstünde die siebtgrößte Genossenschaftsbank Deutschlands. Dabei grenzen deren Geschäftsgebiete nicht aneinander an. „Wenn Sie die Landkarte anschauen, ist das sicherlich nicht die naheliegende Fusion“, sagt Glaser – ohne dies werten zu wollen.

Einen wichtigen Part bei Fusionen nimmt der IT-Dienstleister, die Fiducia & GAD IT AG, ein. Die ist aber derzeit mit sich selbst beschäftigt, muss „erhebliche Mängel“ der Finanzaufsicht Bafin beheben und hat eine Vakanz im Vorstand. Glaser beteuert gegenüber den BNN: „Die Fusionen, die jetzt angegangen werden, werden nach unserem Kenntnisstand derzeit nicht an technischen Restriktionen scheitern.“