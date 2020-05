Unterricht in Karlsruhe: Der erste Schritt zurück ins Schulleben

Anzeige

Sechs Wochen lang waren die Schulen in Karlsruhe geschlossen. Nun kehrten die älteren Jahrgänge wieder in ihre Schulhäuser zurück. Die Hygiene-Vorgaben zur Vermeidung einer Infektion durch das Coronavirus sind streng und werden an den Schulen unterschiedlich umgesetzt.

Alleine oder in Zweiergruppen treffen die Oberstufenschüler am Montagmorgen kurz nach 7.30 Uhr am Goethe-Gymnasium ein. Bereits beim Abschließen der Fahrräder ist die Wiedersehensfreude nach den mehrwöchigen Corona-Ferien regelrecht greifbar. Beim Warten vor dem Pavillon stehen die Schüler der Jahrgangsstufe elf dann in kleinen Gruppen beisammen und warten auf Einlass. Lautes Lachen ist ebenso zu hören wie angeregte Gespräche. Neu eintreffende Schüler werden mit großem Hallo und vereinzelt sogar mit Umarmungen begrüßt.

„Die Leute gehen mit der Krise sehr unterschiedlich um“

„Man merkt schon, dass die Leute mit der Corona-Krise sehr unterschiedlich umgehen“, sagt Elftklässlerin Anna Morrison. Manche Schüler hätten sich in den vergangenen Wochen untereinander getroffen, andere seien ausschließlich bei ihrer Familie geblieben.

Angst vor einer Ansteckung habe sie eigentlich keine, sagt Morrison, und während des Unterrichts könnten die Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Infektionen auch gut umgesetzt werden.

Unterricht bei geöffneten Fenstern

In der Praxis sieht das so aus: Die Tische haben einen Abstand von mindestens 1,50 Metern, Unterricht findet bei geöffneten Fenstern statt, in den Klassenzimmern und den Fluren stehen mobile Ständer mit Desinfektionsmittel, und überall im Schulhaus weisen rosafarbene Plakate auf die Übertragungswege des Coronavirus hin.

„Wir wollen die Schüler fürs Händewaschen und Abstand halten sensibilisieren und gehen selbst mit gutem Beispiel voran“, sagt Goethe-Direktor Albrecht Aichelin. In den breiten Fluren sollen die 200 Schüler aus den Abiturklassen nur rechts laufen und ebenso den Mindestabstand einhalten wie in den Pausen. „Wenn wir merken, dass sich Grüppchen bilden, werden wir das unterbinden“, sagt Aichelin.

8.000 Schüler dürfen zurück in ihre Lehranstalten

In Karlsruhe dürfen etwa 8.000 Schüler aus den älteren Jahrgängen wieder in ihre Schulen gehen. Davon gehen 2.000 Schüler in die neunten und zehnten Klassen von Haupt-, Werkreal-, Real-, und Gemeinschaftsschulen, 2.000 in die elften und zwölften Klassen der allgemeinbildenden und privaten Gymnasien und 3.300 in die Berufsschulen. Die restlichen Schüler besuchen sonderpädagogische Bildungszentren, private Gymnasien und Waldorfschulen.

Vorgaben werden unterschiedlich umgesetzt

Die ministeriellen Vorgaben werden in den einzelnen Lehranstalten unterschiedlich umgesetzt. In der Hebel-Realschule werden montags, mittwochs und freitags die Zehntklässler unterrichtet, dienstags und donnerstags sind die Neuner dran.

Außerdem wird der Unterricht in gedrittelten Klassen auf die Hauptfächer begrenzt. „Am ersten Tag ist unser Konzept bestens aufgegangen“, sagt Schulleiter Andreas Spörl. „Und außerdem sind wir alle richtig froh, dass es endlich wieder los geht.“

Im Kant-Gymnasium werden die Schülerströme durch ein Wegekonzept und Stellwände in den Fluren gesteuert. Außerdem werden die Jugendlichen von ihren Lehrern und durch ein eigens produziertes Video auf die nun geltenden Hygienevorschriften hingewiesen. „Im Schulhaus funktioniert das Einhalten des Mindestabstands sehr gut“, sagt Kant-Leiterin Gabriele Rupp.

„Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich die Jugendlichen zuhause verhalten“. In der Schülerschaft werde der Sinn und Zweck der Maßnahmen teilweise kontrovers diskutiert, sagt Manuel Rebholz. „Es gibt natürlich Leute, die das ganze Thema generell nicht so ernst nehmen“, betont der Schülersprecher.

Beim Home-Schooling fehlt der Austausch mit den Lehrern

Ernst genommen werden von den meisten Schülern dagegen die Abschlussprüfungen. „Es ist gut, dass wir wieder zurück in der Schule sind. Da ist man beim Lernen doch deutlich motivierter“, sagt Zwölftklässlerin Lara Last. Das Home-Schooling über die Plattform Moodle habe prinzipiell gut funktioniert.

Aber zuhause fehle der direkte Austausch mit den Lehrern und den Klassenkameraden. Für die Lehrkräfte stellt der Unterricht in Krisenzeiten ebenfalls eine Herausforderung dar. „Das Schulhaus ist recht leer, in den Klassen herrscht eine unnatürliche Ruhe. Das ist eine gespenstische Atmosphäre“, sagt Gabriele Rupp. Einen Plan für die weitere Öffnung des Kant-Gymnasiums hat die Direktorin zwar noch nicht in der Schublade. Trotzdem hofft Rupp, in diesem Schuljahr alle Schüler zumindest tageweise im Gymnasium am KIT begrüßen zu dürfen.

„Man kann digital zwar Inhalte aus dem Bildungsplan an die Schüler übermitteln“, so Rupp. Aber ob der Stoff von den Schülern auch aufgenommen und verstanden wurde, lasse sich nur sehr schwer überprüfen.

„Nun müssen wir schauen, wie es weitergeht“, sagt auch Albrecht Aichelin. Seiner Einschätzung nach sollten als nächstes die Jahrgangsstufen fünf und zehn an die Gymnasien zurückkehren.

Werden Schüler künftig blockweise unterrichtet – eine Woche Präsenzunterricht, eine Woche Heimarbeit – könnten die Weichen für eine Beschulung sämtlicher Klassen im Goethe recht schnell gestellt werden. „Dann können wir mit den bisherigen Stundenplänen arbeiten und müssten lediglich ein Raumkonzept erstellen“, sagt Aichelin. „Das bekommen wir von heute auf morgen geregelt.“