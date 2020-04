Anzeige

„Was wäre, wenn …?“ Diese bange Frage treibt Elke Juretzky schon seit einigen Wochen um. Die Last der Verantwortung für etwa einhundert Menschenleben wiegt schwer. In Corona-Zeiten muss die Leiterin des Seniorenzentrums in Karlsruhe-Neureut an alle Eventualitäten denken, um die Bewohner in den 82 betreuten Appartements und die Pflegebedürftigen auf der Station vor der lebensgefährlichen Infektion zu schützen.

„Wir haben Glück. Aber ich weiß nicht, ob es ausreicht“, sagt die 62-jährige Karlsruherin am Telefon. „Wenn hier einer Corona kriegen sollte, ist es nicht aufzuhalten.“

Immer mehr Covid-19-Erkrankungen in Alten- und Pflegeheimen

Manche nennen es die „erwartete Katastrophe“: Covid-19 trifft ältere Menschen besonders schwer. Aus vielen Regionen werden Erkrankungen in Alten- und Pflegeheimen gemeldet. Das Sozialministerium in Stuttgart zählte bis zum 7. April in den Heimen im Land 43 Tote und 454 infizierte Senioren und Pfleger.

Die gelernte Altenpflegerin, die seit 20 Jahren in ihrem Zentrum dabei ist, kann sich nicht erinnern, jemals solch eine angespannte und ungewisse Zeit erlebt zu haben. Bretten, Stutensee, Straubenhardt: Jede neue Hiobsbotschaft aus einer betroffenen Senioreneinrichtung jagt Juretzky einen großen Schreck ein.

Ich habe immer gedacht, dass das unsichtbare Virus unser größter Feind ist. Elke Juretzky, Leiterin des Seniorenzentrums in Karlsruhe-Neureut

„Ich habe immer gedacht, dass das unsichtbare Virus unser größter Feind ist. Aber nicht, dass es so schlimm kommen könnte“, sagt die Leiterin, die mit ihrem „Krisenstab“ jetzt auf Sicht fährt und innig hofft, dass der Sturm bald abzieht.

Die ersten Wochen waren heftig. Als sich die Covid-19-Fälle in Deutschland häuften, gingen Juretzky und ihre 30 Mitarbeiter auf die Jagd nach den begehrten Gesichtsmasken: „Wir haben vom eigenen Geld alles gekauft, was wir im Internet finden konnten, für zehn Euro das Stück.“

Sie führte nach eigenen Worten noch vor dem entsprechenden Beschluss in Stuttgart ein Besuchsverbot ein und trommelte einen Krisenstab zusammen. Weil es viel zu organisieren gab, arbeitete die Heimleiterin bis zum Umfallen.

Viel Organisationsarbeit wegen der Corona-Pandemie

„Die Pandemie- und Hygienepläne mussten geändert und die Mitarbeiter informiert werden. Wir haben Desinfektionsmittel eingekauft, Rufbereitschaft für betreute Wohnungen eingerichtet und Abdeckhauben für die Mittagsspeisen organisiert, die jetzt in die Appartements gebracht werden müssen, weil unser Café geschlossen hat.“

Besonders stressig seien die ständigen Regeländerungen, sagt Juretzky: „Mal hieß es, die Masken dürfen im Backofen erhitzt und desinfiziert werden, dann wurde auch Textil-Mundschutz empfohlen – doch die Empfehlungen galten wenig später nicht mehr.“

Vielen Senioren tragen Mundschutz

Die Lage sei jetzt besser, freut sich die Leiterin. Das Zentrum habe FFP2-Masken von einer Firma und der Feuerwehr gespendet bekommen, auch an Schutzkleidung mangele es nicht: „Es spielt sich alles ein.“ Sie macht sich dennoch Gedanken darüber, wie sich die Corona-Einschränkungen auf die Mitt-Achtziger auswirken. „Manche sagen: ,Ich habe den Krieg überlebt, das halte ich auch aus‘. Andere drehen aber durch, weil sie drinnen hocken und keinen Besuch kriegen.“

Insgesamt seien drei Viertel der Senioren vernünftig und tragen Mundschutz. Der Rest macht ihr Sorgen: „Es gibt Menschen mit Demenz, die dreimal am Tag rausgehen. Sie vergessen die Gefahr, egal wie oft man sie warnt.“ Laut Juretzky kann sie im betreuten Wohnen nichts vorschreiben, nur empfehlen.

Ärger über die Regelverletzungen

Das größte Problem für ihr Heim sieht sie ohnehin nicht innerhalb des Zentrums, sondern in der Welt da draußen, wo sich nicht alle an die Corona-Regeln halten würden. „Ich habe das Gefühl, das sich manche jetzt wie im Urlaub fühlen. Der Ernst der Lage kommt bei ihnen gar nicht an.“

Sie ärgert sich über die geselligen Picknick-Gruppen auf den Wiesen und die Tankstelle, die sich in einen Treffpunkt für Biker und Familien verwandelt habe. Juretzky findet das gefährlich. Nicht nur weil sie selbst mit 63 Jahren Bluthochdruck und Atembeschwerden zur Risikogruppe gehört. Weil manche die Kontaktsperre ignorierten und keinen Abstand einhielten, gebe es für Menschen, die Senioren betreuen, keine sichere Möglichkeit, die notwendigen Besorgungen zu machen, kritisiert sie.

Riskantes Einkaufserlebnis für die ganze Familie

„Wenn die Leute nach drei Wochen daheim sich schon so gestresst fühlen, dass sie als Erlebnis zu fünft oder sechst einkaufen müssen, dann ist das ärgerlich für alle, die sich die größte Mühe geben, damit unsere Versorgung weiterhin gut funktioniert. Darum sollte die Stadt Karlsruhe, wo notwendig, härter durchgreifen.“

Privat hat sie sich an die Krise, so gut es geht, angepasst. Bei schönem Wetter lädt Juretzky ihren 93-jährigen Vater zum Mittagessen in ihrem Garten ein. „Wir haben einen Viermeter-Tisch, da ist viel Abstand. Sonst kriegt er sein Essen gebracht.“ Sie vermisst ihre Freunde, Kino und Restaurants. „Aber damit kann ich eine Weile leben.“

Wichtig wäre für die Heimchefin, dass die Besuchersperre in den Seniorenzentren gelockert wird. Sie setzt jedoch voraus, dass es genug preiswerte Schutzkleidung gibt, die die Besucher tragen könnten.