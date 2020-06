Verhandlung in Karlsruhe: Mühsame juristische Klärung in Sachen Zweite Rheinbrücke

Anzeige

Die Vertreter des klagenden BUND schleppen eine Kiste Wasser in das zum Verhandlungssaal umfunktionierte Bürgerzentrum Südwerk, haben Bananen zur Stärkung dabei. Wasser erlaubt der Vorsitzende Richter Rüdiger Albrecht, die Bananen müssen weggepackt bleiben.

Im Bürgerzentrum Südwerk, in dem bei der auswärtigen Verhandlung des Verwaltungsgerichtshof Mannheim die auferlegten Corona-Abstände strikt eingehalten werden, entspannt sich am ersten Verhandlungstag eine ruhige und natürlich juristisch geprägte Debatte über die Zulässigkeit der Planfeststellung des Regierungspräsidiums in Sachen Zweite Rheinbrücke, über mögliche Fehler bei Offenlagen und Bürgerbeteiligung, über strittige Einschätzungen des Umfelds und natürlich die Relevanz dieser Fehler in einer Gesamtsicht.

Vertreten sind sowohl das beklagte Regierungspräsidium wie die Kläger Stadt und BUND-Regionalverband mit Delegationen von respektabler Größe, Fachleute wie Anwälte. 36 Plätze sind für sie reserviert, 16 für die Presse, die 66 Plätze für die Bürger sind nicht vollständig belegt. Der Vorsitzende Richter Albrecht, gestählt durch Prozesse in Sachen Stuttgart 21, führt in den Streitgegenstand ein.

Mentrup sieht verkorkste Planung bei Rheinbrücke

Kurz nach Beginn hat OB Frank Mentrup (SPD) das Wort – und das ist die Stelle, an der es zu einer politischen Attacke kommt, die sich stark vom juristischen und planerischen Fachgespräch unterscheidet. Mentrup räumt ein, dass es außergewöhnlich sei, wenn eine Stadt gegen das Regierungspräsidium, beziehungsweise das Land klagt.

„Doch wir haben es hier mit dem Ergebnis einer relativ verkorksten Planung zu tun“. Er erinnert an den über 20-jährigen Planungsprozess, deren Anfänge, so der OB, noch aus der „Nordtangentenplanung stammten“. Nun habe man es mit den Rudimenten einer veralteten Verkehrsplanung zu tun. Es gehe Karlsruhe nicht um „irgendwelche Fehler hin und her“. Sondern: „Man hat den Eindruck, dass die Landesregierung eine vernünftige Gesamtlösung nicht mehr im Blick hat“.

Die nun planfestgestellte Brücke werde nur zur massiven weiteren Verkehrsbelastung von Karlsruhe und der Südtangente führen. Die angesichts der Karlsruher Klage aufgekommene Kritik aus der Region an der Stadt weist der OB zurück.

„Die Landkreise können natürlich gut mit dieser Lösung lebe, das ist doch logisch und hat mit politischen Abfolgen zu tun“. Mentrup verweist auf Karlsruher Gemeinderatsbeschlüsse, auf die politische Mehrheit gegen die Brückenplanung sowie auf eine noch deutlichere Mehrheit, was den von der Stadt – im Falle des Brückenbaus- geforderten Anschluss an die B36 bei Neureut angeht. Über ihre Ausgestaltung gibt es aber Differenzen.

Alexander Ellinghaus, Vertreter des Regierungspräsidiums, zeigt sich überrascht: „Wir fühlen uns erschlagen von der rhetorischen Wucht des OB.“

Rheinbrücke mit jahrzehntelanger Vorgeschichte

Ellinghaus verweist auf die Genese des Projekts seit 1997. Am Anfang sei es nur um den Ersatz einer in Teilen maroden Brücke gegangen. „Da hat ein Zielwechsel stattgefunden.“ Den Vorwurf, es handle sich mit dem rheinlandpfälzischen Trassenteil, dem badischen Trassenteil und der Anbindung an die B36 um drei unterschiedliche Planungen, wies er zurück.

„Seit 2013 hatten wir immer diese drei Teile gemeinsam im Blick“. In einer ersten Detailrunde streiten sich die Parteien um das fehlende Raumordnungsverfahren, sowohl Stadt wie BUND sehen dies als rechtsfehlerhaft an. Die Vertreter des Regierungspräsidiums verweisen auf Beschlusslagen des Regionalverbandes und nennen eine derartiges Verfahren verzichtbar. Man habe alle Alternativen in einem Korridor von 20 Kilometern geprüft, so Ellinghaus.

Richter Albrecht warf ein, wenn es ein Raumordnungsverfahren gegeben hätte, wäre aller Vorausicht doch die nun geplante Variante herausgekommen.

Am Donnerstag wird noch im Südwerk (Henriette-Obermüller-Straße) verhandelt, ob der dritte Verhandlungstag am Freitag gebraucht wird ist noch unklar.

