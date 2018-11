Anzeige

Mit einem Sonderprogramm will die Stadt den Weihnachtszeitverkehr in Fluss halten. So möchte man für einen großen Zustrom zu Christkindlesmarkt & Co, die am Dienstag eröffnet werden, gerüstet sein. Wenn die Fastnacht die fünfte Jahreszeit ist, dann ist die Karlsruher Weihnachtszeit nun wenigstens die sechste Saison im Kalender des Dauerfest- und Unterhaltungsbetriebs.

Am großen Rad gedreht

Dabei übertrumpft sich die selbst ernannte „Weihnachtsstadt“ unter Regie der neuen Stadttochter Karlsruher Eventgesellschaft erneut: Der traditionelle Christkindlesmarkt, das Kinderland und die Eiszeit reichen längst nicht mehr. Mit immer mehr Rummel um ein Riesenrad auf dem Marktplatz will man die Massen zu noch mehr Konsum in die City locken.

Ruhe und Besinnlichkeit im Advent oder zwischen den Jahren bis zum Ende des Festtagstrubel am 7. Januar sind in Hast und Überfülle nicht mehr angesagt. Rührt doch die Evangelische Kirche selbst mit ihren David-Kult-Aktionen längst groß die Werbetrommel.

Erhöhte Staugefahr

Dabei ist Karlsruhe auch noch die Baustellenstadt mit aktuell wegen der Arbeiten am Autotunnel starken Behinderungen um den Mendelssohnplatz. Somit besteht auf der Kriegsstraße wie an der Durlacher Allee wegen den Großbaustellen „Ikea“ und „dm“ ohnehin bereits erhöhte Staugefahr.

Das von Jürgen Lohmeyer geführte Baustellen- und Umleitungsmanagement der Stadt reagiert darauf mit dem „Weihnachtsverkehrskonzept 2018“. Stolz erklären die Mobilitätsmanager: „Das Verkehrsnetz ist auf die Weihnachtsstadt getrimmt.“

Ziel sei es, „möglichst schnell vom Hauptnetz in die City und zurück zu kommen“. Dabei formuliert das Presseamt den Anspruch: „Die Stadt möchte wieder sicherstellen, dass der Verkehr in der Vorweihnachtszeit bis einschließlich erste Januarwoche fließt.“

Der Besuch der City mit dem Auto „soll stressfrei sein“, wird erklärt. Diesmal lautet die Devise: „Möglichst viel Verkehr zum Durlacher Tor führen – und den Mendelssohnplatz entlasten.“ Nach sieben Jahren Baustelle wird der größte Verkehrsplatz der Fächerstadt, das Durlacher Tor, vor Weihnachten für jede Fahrbeziehung wieder frei sein.

Dagegen ist jetzt der Mendelssohnplatz die Großbaustelle. „Dafür wird insbesondere die Verkehrsführung am Lidellplatz und in der Zähringerstraße geändert“, informiert Lohmeyer vom Tiefbauamt.

„Lammstraße“ immer offen

Einen gravierenden Einschnitt gibt es in der Weihnachtszeit für die Besucher des Parkhauses im Einkaufszentrum „Ettlinger Tor“. Dort kann man nun meistens nicht mehr von der Kriegsstraße aus einfahren. Nur die Zufahrt in der Lammstraße bleibt ständig offen.

Das Verkehrsmanagement begründet diesen Schritt damit, dass dank des Rückzugs der U-Strab-Baustellen von der Oberfläche der City nun im Advent zu viel Verkehr am Knoten „Ettlinger Tor“ erwartet wird. Sind doch endlich die Ettlinger Straße und die Karl-Friedrich-Straße von all den Baustellen in all den Jahren befreit. „Die freie Fahrt am Ettlinger Tor hat jedoch Auswirkungen auf die Zufahrt zum Einkaufszentrum „Ettlinger Tor“, unterstreicht die Stadt.

Nun sei an dem Knotenpunkt nicht nur der West-Ost-Verkehr unterwegs, sondern viele Autofahrer würden auch vom Rondellplatz kommend aus der Karl-Friedrich-Straße nach rechts in die Kriegsstraße einfädeln. „Damit ein Stau der vor der Zufahrt des Ettlinger-Tor-Parkhauses Wartenden dieses Einbiegen nicht unmöglich macht, bleibt die Parkhaus-Zufahrt Kriegsstraße in den verkehrsstärkeren Tagen gesperrt“, stellt Lohmeyer klar.

Ins Parkhaus gelange man ab sofort „mittwochs ab 13 Uhr bis Einkaufsende am Samstag sowie durchgängig ab 12. Dezember bis einschließlich 5. Januar nur über die Zufahrt in der Lammstraße“. Die Parkhausausfahrt auf die Kriegsstraße sei von der Regelung nicht betroffen.

Posten im Parkleitsystem

In Hauptverkehrszeiten lotsen wie schon üblich zur Weihnachtszeit Posten am Parkhaus „Ettlinger Tor“ den Autoverkehr. Ist das Parkhaus des Einkaufszentrums voll, weisen sie auf andere Parkmöglichkeiten hin. Generell gilt laut Stadt: Die Parkhäuser sind auf direktem Wege verbunden. Auch das Parkleitsystem weist von einem vollen Parkhaus zum nächsten.

Weitere Parkalternative ist der Messplatz – kostenfrei einschließlich Tram-Shuttle in die City. Wer sein Fahrzeug an den Adventssamstagen (1., 8., 15. und 22. Dezember) abstellt, erhält dort einen VBK-Flyer. Diese „Adventsfahrkarte“ gilt für bis zu fünf Personen ab 10 Uhr zum Nulltarif ab der Station „Tullastraße“ in die City und zurück.

Abflusskanal geöffnet

Zur Entlastung des Mendelssohnplatzes werde die östliche Zähringerstraße noch einmal als Kanal geöffnet, erklärt Lohmeyer – zum einen für den abfließenden Verkehr auf der Adlerstraße Richtung Zirkel/Waldhornstraße und Kaiserstraße Richtung Durlacher Tor. Außerdem führen Schilder zur Autobahn über die Markgrafen-, Waldhorn- und Kapellenstraße sowie Durlacher Allee zur Auffahrt Durlach.

Auch der sonst gesperrte Lidellplatz ist nach Osten geöffnet. Dadurch können Autofahrer durch die Adlerstraße zur Kriegsstraße gelangen.