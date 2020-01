Anzeige

Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am späten Freitagnachmittag in Mühlburg verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Hardtstraße/Lameystraße, teilte die Polizei auf BNN-Anfrage mit.

Das Auto des Mannes wurde von der Straßenbahn etwa 20 Meter mitgeschleift. Die Straßenbahnschienen Richtung Rheinhafen und Wörth waren blockiert. Betroffen waren die Linien S5 und S52. Die Fahrgäste wurden mit Erstzbussen befördert.

BNN/pol