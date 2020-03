Anzeige

Wegen der Corona-Krise hat die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt ihren Betrieb innerhalb weniger Tage neu organisiert. Eine persönliche Vorsprache ist gegenwärtig nicht möglich. Dafür beantworten 200 der insgesamt 300 Mitarbeiter am Telefon Anfragen.

Und die kommen in enormer Zahl, sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern, wie Agenturchef Ingo Zenkner berichtet. Er versichert: „Unsere Türen sind zu, aber der Betrieb läuft. Die Menschen bekommen ihr Geld.“

Anrufe zu Corona-Zeiten nur in dringenden Fällen

Zenkner appelliert an alle, nur in dringenden Fällen anzurufen. „Es muss aktuell niemand einen Termin bei uns absagen. Wir brauchen keine Rückmeldung zu Vermittlungsvorschlägen. Es gibt auch keine Sperrzeiten.“

Der Agenturchef verzeichnete in den vergangenen Tagen quer durch alle Branchen eine starke Nachfrage nach Kurzarbeit. Allein 100 Mitarbeiter nehmen diese Gespräche am Telefon an. „Kurzarbeit gab es bei uns bisher nur vereinzelt in den Bereichen Metall, Elektro und Maschinenbau“, so Zenkner.

Die Lage ist ernst. Ingo Zenkner, Agenturchef

Er sagt: „Die Lage ist ernst.“ Die Corona-Krise habe den gesundheitlichen Aspekt, der darüber hinaus wirtschaftliche Folgen nach sich ziehe. Und Zenkner hält die Auswirkungen mindestens mit jener der Finanz- und Bankenkrise von 2008 für vergleichbar.

Die Hotline für Anfragen von Arbeitnehmern stockte der Agenturchef um 90 Prozent auf ebenfalls 100 Mitarbeiter auf. Die Leitungen sollen vor allem für die frei sein, die sich neu arbeitslos melden müssen. Auch dies geschieht derzeit quer durch alle Branchen.

Supermärkte suchen wegen gesteigerter Nachfrage Personal

Umgekehrt erhält Zenkner verstärkt Anfragen beispielsweise von Handelsketten, die im Verkauf oder zum Regaleauffüllen mehr Kräfte brauchen. Zudem melden sich Landwirte, die dringend Erntehelfer unter anderem für die jetzt bevorstehende Spargelzeit brauchen.

Die Vermittlung läuft bei der Arbeitagentur. Unterbrochen sind indessen sämtliche Bildungsmaßnahmen, die eine physische Anwesenheit der Teilnehmer erfordern, also etwa Fortbildungen oder Aktivierungen. „Wir durchbrechen aber nichts, machen keine Strukturen kaputt“, so Zenkner. Die Programme würden verschoben, komprimiert oder in E-Learning umgewandelt und deshalb weiter finanziert.

Viele Mitarbeiter der Arbeitsagentur im Homeoffice

Hausintern ging es für Zenkner in den vergangenen Tagen auch darum, genug Leitungs- und Datenkapazitäten aufzubauen, um die stärkere und komplett auf Telefon und Mail verlagerte Nachfrage zu bewältigen. Gleichzeitig wurden zahlreiche Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet.

Käme es zu einem Corona-Fall innerhalb der Arbeitsagentur, wäre das Team somit weiter arbeitsfähig. „Der Staat funktioniert. Wir müssen die Geldleistungen sicherstellen“, sagt Zenkner.

Große Solidarität bei den Mitarbeitern

Die Solidarität innerhalb seines Teams beeindrucke ihn dabei in Zeiten dieser Krise. Selbstverständlich helfe mancher nun an anderer Stelle mit. Bildungsberater etwa beantworten Anfragen zur Kurzarbeit.

Und die wenigen Kunden, die derzeit doch persönlich zur Agentur kommen, hätten Verständnis, dass sie dort abgewiesen und auf Telefon oder Mail verwiesen würden. „Da ist die Lage relativ ruhig.“

