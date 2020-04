Viele Karlsruher erleben das Osterwochenende im engsten Kreis

Anzeige

Die Ostertage sind auch für viele Karlsruher eine Bewährungsprobe. Familientreffen fallen ins Wasser, Reisen sind abgesagt. Doch wer sich umhört, stellt fest, dass viele der ungewöhnlichen Situation sogar etwas Gutes abgewinnen können und die freie Zeit für lange aufgeschobene Projekte oder neue Ideen nutzen.

Ganz auf den Kontakt mit ihrer Familie verzichten will Waltraud Kreis doch nicht. Am Ostersonntag trifft die 61-Jährige ihren Sohn und ihren Enkel – mit großem Abstand im eigenen Kleingarten. „Man will sich eigentlich in den Arm nehmen“, erzählt sie. „Dass das nicht geht, ist am allerschlimmsten.“

Heimwerken liegt hoch im Trend

Christian Maurer hat sich mit dem sechsjährigen Jonathan und der zweijährigen Lilith dem Heimwerken verschrieben. Gemeinsam baut man ein Gehege für Meerschweinchen. „Eine Quarantäne-Station für den Osterhasen“, scherzt Maurer.

Eigentlich wollte die Familie sich mit Freunden in einer Jugendherberge in Thüringen treffen. Osterzeit ist im Hause Maurer Reisezeit, auch ein Stopp bei der allein lebenden Oma in Dresden war geplant. Doch statt Osterfeuer bei Verwandten in Ostdeutschland gibt es dieses Jahr nur Grillfeuer im Garten.

Es schweißt auch zusammen, dass man genötigt ist, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Christian Maurer

Statt eines voll bepackten Autos auf Ferientour findet sich Papa Christian mit einer Akku-Kreissäge auf dem Parkplatz eines Baumarkts wieder, um die große Holzplatte für das Gehege in autogerechte Stücke zu teilen. Mit den Kindern verbringt er um die Ostertage viel mehr Zeit als gewohnt.

Mama Ulrike arbeitet als Ärztin, Christian Maurer kümmert sich um die Betreuung der Schul- und Kindergarten-Kinder. „Es schweißt auch zusammen, dass man genötigt ist, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen“, erzählt er.

Keine Osterreise zur 87-jährigen Mutter

An der Tür von Hilaria Dette haben Nachbarn ein kleines Ostergeschenk abgelegt. Die 62-Jährige lebt allein, Karlsruhe ist über die Feiertage normal nicht ihre erste Wahl. „Ich fühle mich aber nicht allein“, sagt die Hobbyfotografin. „Ostern habe ich im Gegenteil sogar intensiver erlebt, weil es unüblich war.“

Auch Dette hatte geplant, die Feiertage mit ihrer Familie zu verbringen. Bei der 87 Jahre alten Mutter in Erfurt wollte sie sich mit ihren Brüdern treffen, danach noch ein paar Tage in Hamburg verbringen. „Um meine Mutter mache ich mir schon Sorgen“, gibt sie zu. Die Seniorin hat sich beim Unkraut jäten am Rücken verletzt. Über einen potenziell gefährlichen Arztbesuch wurde länger diskutiert.

Verzicht drückt Solidarität aus. Hilaria Dette

Selbst auf den Weg machen kam nicht in Frage. „Es ist ein Verzicht, zu Hause zu bleiben. Aber dieser Verzicht drückt auch Solidarität aus.“ Telefoniert habe man immerhin ein paar Mal. Aber auch die Zeit zu Hause ist nicht ungenutzt geblieben. Stundenlang hat die 62-Jährige Papiere auf ihrem Schreibtisch sortiert. Samstag ist für Putzen und Saugen reserviert.

Am Montag wird gemalt und Spanisch gelernt, Gottesdienste verfolgt sie am Fernsehschirm. Die Corona-Krise, davon ist Dette überzeugt, hat unter den Menschen ein neues Zusammenhaltsgefühl erzeugt. „Ich hoffe, dass wir davon etwas über die Zeit hinaus retten können“, sagt sie.

Heimwerken, die zweite: Gartenhaus für die Kinder

Theaterpädagoge Stefan Falk-Jordan und seine Familie versuchen, ein bisschen Normalität in die ungewöhnlichen Feiertage zu bringen. „Am Sonntag haben wir wie immer zusammen Eier im Garten gesucht“, erzählt der 53-Jährige. Dort geht es aber deutlich ruhiger zu als normal. Familie, Freunde und Nachbarn kommen eigentlich zum Grillen vorbei. Die beiden Kinder bekommen Übernachtungsbesuch.

„Wir planen da nichts und mussten nichts absagen“, erzählt Falk-Jordan. „Aber es ist schon ungewohnt.“ Die viele Zeit zu Hause hat die Familie genutzt, um Projekte anzugehen, die eigentlich für das ganze Jahr reichen sollten.

Neue Medien werden überall stärker genutzt

Über die Ostertage wird am alten Hasenstall gehämmert und gesägt. In der kleinen Hütte entsteht ein Rückzugsort für die Kinder. Man merke ihnen an, dass sie frustriert sind, die Freunde nicht sehen zu können, sagt Falk-Jordan. „Aber sie sind in den Neuen Medien zu Hause und nutzen das natürlich viel, um in Kontakt zu bleiben.“

Neue Kommunikationswege sind auch für Papa Stefan wichtig geworden. Mit den Teilnehmern eines Theaterprojekts ist eine Videokonferenz vereinbart. Auch sein Arbeitgeber hat längst auf Homeoffice umgestellt. „Früher hieß es immer, das geht nicht. Aber siehe da, es klappt wunderbar“, sagt der Theaterpädagoge. „Es gibt auch ein paar positive Aspekte dieser Krise.“

Bunte Ostersteine statt Ostereier

Waltraud Kreis sieht außer dem Kurzbesuch von Sohn und Enkel niemanden. Gemeinsam mit Mann Harald wollte sie mit dem Wohnmobil nach Inzell fahren – jetzt versucht sie, mit kleinen bemalten Steinen anderen eine Freude zu machen.

„Die Idee stammt aus dem Internet“, erzählt die 61-Jährige. Dort gibt es eine Gemeinschaft, die kleine Steine bemalt und irgendwo auslegt. Wer die Kunstwerke findet, darf sie behalten oder weiterverschenken. „Zu Ostern habe ich natürlich einige passende Motive ausgewählt“, sagt Kreis. Versteckt hat sie die Ersatz-Ostereier an Stromkästen und in Blumenbeeten, oder hat sie einfach auf eine Bank gelegt.

Für die Besitzerin der Nachbarparzelle in der Kleingartenanlage hat sie es leicht gemacht, damit sie die Steine auf jeden Fall finde. „Die Frau ist 81 und allein. Sie hat sich sehr gefreut“, berichtet Kreis. Kleine Aufmerksamkeiten gibt es am Ostersonntag auch für den Enkel. Die Umarmung ist nur aufgeschoben. „Das wird alles nachgeholt“, sagt Waltraud Kreis schmunzelnd.