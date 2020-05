Virtuelle Vernissage von „Critical Zones“ im Karlsruher ZKM: Kunst und Klimawandel

Anzeige

Das ZKM hat aus der Not eine Tugend gemacht. Wegen der Corona-Krise fand die Vernissage der neuen Ausstellung „Critical Zones“ in virtueller Form statt. Es ist eine Ausstellung, die wachsen soll – wie das natürliche Netzwerk, das sie zum Thema hat.

Von Freitag- bis Sonntagabend konnten Museumsbesucher aus aller Welt, bequem vom heimischen Rechner aus, ein „Streaming-Festival“ mit Führungen durch die virtuelle Ausstellung, Filmen, Vorträgen und Diskussionen an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft mitverfolgen. Sie bleiben dabei keine passiven Beobachter, sondern werden dauerhaft aktiv in das Ausstellungsgeschehen mit eingebunden.

Mehr zum Thema: ZKM stellt Rechnerkapazitäten für die Erforschung des Coronavirus zur Verfügung

Moderation aus dem leeren Museum

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich dem digital zuschaltenden Publikum am Freitagabend bot. Die Konstellation erinnerte an eine Talkrunde. Die Moderatoren Barbara Zoé Kiolbassa, Dominika Szope, Anett Holzheid und Peter Weibel hatten sich mit genügend Abstand an zwei Tischen zusammengefunden, von welchen aus sie durch das Programm führten.

Nicht sichtbar waren die eingeladenen Wissenschaftler und Künstler sowie die Zuschauer, die über den Chat-Dienst Telegram Fragen und Anregungen in die folgenden Diskussionen einbringen konnten.

Ich hoffe, dass diese Ausstellung die Politik verändern wird Peter Weibel, Direktor des ZKM

Digital im ZKM ganz natürlich

Auf Englisch erklärte Peter Weibel, dass das ZKM nicht erst seit der Corona-Krise dem Fortschritt und der Möglichkeit folge, Distanzen digital zu überbrücken. Corona- und Klima-Krise, letztere der thematische Schwerpunkt von „Critical Zones“, seien Zeichen für eine überkommene Lebensweise. „Ich hoffe, dass diese Ausstellung die Politik verändern wird“, so Weibel.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Per Video wurde Kurator Bruno Latour zugeschaltet, der die Ausstellung zwei Jahre lang mit vorbereitet hat. Der bremste Weibels Digital-Enthusiasmus ein wenig: Eigentlich gehe es ja gerade nicht darum, sich voneinander zu entfernen, sondern zusammenzuwachsen:

Politik und die Wissenschaft dazu zu bringen, sich mit der dünnen „Haut“ unseres Planeten auseinanderzusetzen, dem fragilen Ökosystem, das Geologen als „Critical Zone“ bezeichnen.

In fünf Wochen aus dem Boden gestampft

Dass die digitale Vernetzung aber ihre Vorteile haben kann, demonstrierten an diesem Wochenende die Ko-Kuratoren Bettina Korintenberg, Daria Mille und Martin Guinard. Sie führten durch die digitale Ausstellung, die innerhalb von nur fünf Wochen in Kooperation mit einer Berliner Agentur gleichsam aus dem Boden gestampft wurde.

Wie Korintenberg am Freitag erklärte, war es nicht das Ziel, den physischen Ausstellungsraum nachzubilden, sondern eine Erfahrung zu schaffen, die das in stetiger Entwicklung befindliche Ökosystem abbildet: Als Kreislauf aus Kunstwerken, Zitaten und Informationsverweisen, die der Besucher sich selbst erschließt.

Alles hängt mit allem zusammen Bettina Korintenberg, Ko-Kuratorin

Besucher hinterlässt Spuren

Wie auf der Oberfläche der Erde, hinterlässt er auch auf der Benutzeroberfläche „Spuren“: Mit jedem Zugriff verändert er die Struktur, nach der anderen Besuchern die Inhalte angezeigt werden. So wird die Ausstellungsplattform selbst ein interaktives, „generatives“ Kunstwerk.

Mehr zum Thema: Kinos in Karlsruhe vor der Wiedereröffnung: Erst im Plüschsessel dürfen die Masken fallen

„Es gibt keine Kontrolle“, nur die Sicherheit, „dass alles mit allem zusammenhängt“, wie Korintenberg ausführt. Die Ausstellung wird also wachsen. Auch deshalb, weil zu den ursprünglichen zwölf Kunstwerken fortlaufend neue hinzugefügt werden.

Wissenschaftler diskutieren über Erdwissenschaften

Neben der erstmaligen Präsentation der Ausstellungsplattform standen bei der dreitägigen virtuellen Vernissage vor allem die Vorträge, Filme und Panel-Diskussionen im Vordergrund.

So erklärte etwa der Wissenschaftshistoriker Simon Schaffer im Gespräch mit den Erdwissenschaftlern Tim Lenton und Sebastien Dutreuil, warum eine lebende Erde in der neuzeitlichen europäischen Kultur nicht nur als Metapher galt und warum die moderne Wissenschaft sich auf diese verlorene Tradition zurückbesinnen sollte.

Mehr zum Thema: Leere Kinosäle zum 20. Geburtstag des Karlsruher Filmpalasts

Mensch zum Umdenken aufgefordert

Der britische Paläobiologe Jan Zalasiewicz zeigte indes, dass sich das Ausmaß des Anthropozän mittlerweile konkret in der Menge von 50 Kilogramm menschengemachter Materie pro Quadratmeter Erdoberfläche messen lässt.

Jennifer Gabrys von der Cambridge University hielt einen Vortrag darüber, wie technische Sensoren uns helfen können, auf Veränderungen der Atmosphäre, der Landschaft und des Meeres zu reagieren. Dipesh Chakrabarty, Emanuele Coccia und Vinciane Despret gilt die Klima-Krise als historischer Umbruch, der den Menschen dazu zwingt, seine gewohnte Weltanschauung und deren politische wie wirtschaftliche Fundamente neu zu denken.