Karlsruhe/Stuttgart. Ob es um die Familie geht, das Zuhause, den Garten, den Beruf, die Freizeit oder das Hobby – Messen bilden das gesamte Leben ab und geben mit neuen Ideen, Produkten und Dienstleistungen jede Menge Inspiration. Mit mehreren großen Messegeländen ist auch der Südwesten

reich an interessanten Verbrauchermessen für jeden Geschmack. Wir stellen – wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die spannendsten unter ihnen vor.

Messe Karlsruhe

Inspiration für das Zuhause erhalten vom 16. bis 18. März die Besucher der Inventa, bei der sich alles um die Themen Garten, Wohndesign und nachhaltiges Bauen dreht. Beliebt ist dabei die große Gartenlandschaft, die Gartenprofis in der Messe entstehen lassen. Weitere Infos unter www.inventa.info. Parallel zur Inventa findet in der Aktionshalle die Wein- und Genussmesse RendezVino statt. Tickets gibt es unter www.rendezvino.info.

Um Handarbeiten jeder Art geht es bei der Nadelwelt, die vom 4. bis zum 6. Mai in Halle 1 der Messe stattfindet. Die Messe zeichnet sich unter anderem durch ihre zahlreichen Workshops aus, zu denen eine frühzeitige Anmeldung unter www.nadel-welt.de dringend angeraten ist. Vom 8. bis zum 10. Mai zeigen bei der Eunique 350 Aussteller dann eine Auswahl neuesten Möbel-, Mode- und Schmuckdesigns. Zu der Messe gehören darüber hinaus Modenschauen, Sonderausstellungen und ein Partnerland. Infos unter www.eunique.eu. Junges, hippes Design können Trendsetter und Stilbewusste während der parallel in der Messe stattfindenden Loft – Das Designkaufhaus kennenlernen. Mehr unter www.loft-designkaufhaus.de.

Weiter geht der Messereigen in der Fächerstadt vom 5. bis 6. Oktober mit der Schülermesse für Studium, Ausbildung und Berufsorientierung Einstieg (Infos unter www.einstieg.com). Die Einkaufs- und Erlebnismesse offerta, zu der 2017 rund 140 000 Besucher kamen, findet vom 27. Oktober bis zum 4. November bereits zum 45. Mal statt. 830 Aussteller wollen dabei die vier Messehallen wieder in ein Einkaufsparadies verwandeln. Info: www.offerta.info. Das Karlsruher Messejahr beschließt die Tierisch gut. Vom 10. bis zum 11. November dreht sich dann alles um Hund, Katze und Aquaristik. Weitere Informationen unter www.tierischgut-karlsruhe.de.

Messe Offenburg-Ortenau

Hunde- und Katzenfreunde können sich auf die 31. Internationale Rassehunde-Austellung freuen, die vom 10. bis zum 11. März parallel zur Internationalen Edelkatzen-Ausstellung in der Messe Offenburg-Ortenau gezeigt wird. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm rundet die Messen ab. Mehr unter www.messe-offenburg.de.

Die Balance, Messe für Gesundheit und Lebensqualität, lockt vom 17. bis zum 18. März nach Offenburg. Weitere Infos unter www.balance-offenburg.de. Zur Messe „Bauen Wohnen Garten“ kamen im vergangenen Jahr fast 20 000 Besucher. Inspiration für die Gestaltung der eigenen Lebensräume gibt es in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. März. Zur Berufsinfomesse mit rund 2 500 Angeboten zu Aus- und Weiterbildung lädt Offenburg am 20. und 21. April.

Großer Andrang wird auch bei der Badischen Weinmesse vom 5. bis zum 6. Mai erwartet, bei der man über 1 000 badische Weine, Winzersekte und Produkte von Brennern kennenlernen kann. Ergänzt wird die Weinmesse von den Baden Spirits, bei der Hochprozentiges präsentiert wird. Mehr: www.badische-weinmesse.de, www.baden-spirits.de. Eine einzigartige Plattform für Pferdebesitzer, Reiter und Pferdeliebhaber ist die eurocheval – Europamesse des Pferdes. Die von vielen Vorführungen und Shows begleitete Messe findet vom 26. bis zum 29. Juli statt. Mehr unter www.eurocheval.de. Zur Film und Comic Con Offenburg finden Comic Zeichner, Cosplayer, Stars und Fans am 11. und 12. August zusammen. Infos unter www.filmundcomiccon.com.

Ein Publikumsliebling ist die Oberrhein Messe, die sich mit ihren rund 500 Ausstellern und dem großem Unterhaltungsprogramm vom 29. September bis zum 7. Oktober wieder als Freizeit-Erlebnis für die ganze Familie präsentiert. Infos: www.oberrhein-messe.de. Die Hochzeitsmesse „Ja, ich will“ findet vom 10. bis 11. November statt. Infos unter www.mema-neu-ulm.de.

Messe Stuttgart

Zu den Retro Classics, der weltweit größten Oldtimermesse lädt vom 22. bis zum 25. März die Messe Stuttgart. Mehr Infos unter www.retro-classics.de.

Gleich acht Schauen werden den Besuchern bei den Frühjahrsmessen in Stuttgart geboten: Vom 5. bis zum 8. April laden die Messen „Garten“, „Fair Handeln“, „kreativ“, „i-Mobility“, „Mineralien Fossilien Schmuck“, „Haus Holz Energie“ sowie die Slow Food Messe „Markt des guten Geschmacks“ in die Landeshauptstadt. Einen Tag kürzer, vom 6. bis zum 8. April, dauert die Yogaworld. Mehr Informationen unter www.messe-stuttgart.de. Jede Menge Stars aus Film und Fernsehen werden am 30. Juni und 1. Juli bei der Comic Con Germany erwartet. Infos unter www.comiccon.de.

Im November reiht sich in Stuttgart eine Messe an die andere. So locken vom 16. bis 18. November die Autotage, die Einkaufsmesse „Familie & Heim“ vom 17. bis 25. November, die Heimtiermesse Animal am 17. und 18. November und die 50-plus-Messe „Die besten Jahre“ am 19. und 20. November. Weiter geht es vom 22. bis 25. November mit den Messen „kreativ“, „Modell + Technik“ sowie der Spielemesse. Infos zu allen Messen unter www.messe-stuttgart.de. Zudem gibt es vom 23. bis 25. November die Babywelt (www.babywelt-stuttgart.de) und die Doppelmesse „veggie & frei von“ (Info: www.messe-stuttgart.de).

Maimarkt Mannheim

Zu den Verbrauchermessen der Superlative gehört der Mannheimer Maimarkt. Die größte Regionalmesse Deutschlands findet verteilt über 47 Hallen und ein großes Freigelände wieder vom 28. April bis zum 8. Mai statt. Mehr: www.maimarkt.de.